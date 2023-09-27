Украина и Россия сошлись в суде ООН в Гааге. В центре спора — слова Путина о „геноциде“ на Донбассе

„Цель спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима“, — так 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин обосновал начало войны против Украины.

Юристы, представляющие Украину, настаивают, что опираются на Статью IX Конвенции, закрепляющую, что споры сторон вокруг интерпретации и применения Конвенции находятся в ведении Международного суда ООН.

Появление такого документа — ответ международного сообщества на Холокост — одно из самых шокирующих преступлений XX века. Украина и Россия подписали, а спустя несколько лет — в 1954-м — ратифицировали Конвенцию, еще будучи советскими республиками.

Конвенция о геноциде от 1948 года — один из основных документов международного права. В ней не только определяется, что можно считать геноцидом, но и закрепляется обязанность стран-ее участниц предотвращать такие преступления и наказывать их виновников.

Площадка Международного суда ООН примечательна еще и тем, что это — одно из немногих мест, где официальные представители двух воюющих стран присутствуют в одной комнате. В суде в Гааге представителя МИД Украины Антона Кориневича и представителя МИД России Геннадия Кузьмина разделял лишь двухметровый проход, устланный синим ковром с желто-голубым узором.

Тем не менее, юристы и эксперты по международному праву уже называли это дело „знаковым“ — ведь Украина пытается привлечь Россию к ответственности за развязывание войны в условиях, когда ее возможности в этом сильно ограничены, в частности наличием у России права вето в Совбезе ООН.

По сути, это был первый этап оспаривания Россией обвинений — так называемые «предварительные возражения“. Россия пытается доказать, что с правовой точки зрения, по букве закона, у суда ООН нет юрисдикции рассматривать иск Украины.

Слушания шли пока не по существу дела, а о том, может ли вообще суд ООН рассматривать подобный спор.

Украина же твердит, что российские власти в лице Путина и других официальных лиц в различных публичных выступлениях не только использовали «абсурдные утверждения о геноциде“ в качестве повода для вторжения, но и на протяжении восьми лет готовили для этого почву.

Россия также настаивает, что не могла злоупотребить своими правами в рамках Конвенции о геноциде, поскольку Конвенция не дает права на применение силы. „Чтобы жаловаться на злоупотребление правом, его нужно сперва определить“, — говорил Геннадий Кузьмин.

Правда, в своих выступлениях и он, и заместитель постоянного представителя России в ООН Мария Заболоцкая все же воспользовались микрофоном, чтобы рассказать о «непрекращающихся обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны киевского режима“ и его „нацистских корнях“.

«Ни одно из выступлений либо документов, которые выражают официальную позицию Российской Федерации, не содержали ссылок на Конвенцию о геноциде“, — настаивал Кузьмин.

«Предлог, который Украина использует, чтобы притащить это дело в суд, — утверждал на заседании посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, — это, очевидно, то, что российские официальные лица использовали слово “геноцид“ чтобы описать то, что украинские войска делают с народом Донбасса на протяжении последних девяти лет. […] Тем не менее, выступать с заявлениями о геноциде не может быть незаконным согласно международному праву, в том числе Конвенции о геноциде“.

Представители России настаивали, что слова Путина о „геноциде“ — всего лишь „риторический оборот“, не опирающийся на определения международного права. А обоснованием российского вторжения в Украину является право на „самоопределение“ и „самооборону“, закрепленное в статьях 1-й и 51-й Устава ООН соответственно. На статью 51 Путин напрямую сослался в своем заявлении.

Эта цитата Путина озвучивалась в суде ООН обеими сторонами снова и снова на протяжении всех дней слушаний. Именно эти слова легли в основу этого судебного спора. И именно их интерпретация составляла бóльшую часть аргументов сторон.

«Мы встречались с нашими украинскими клиентами в январе [2022] года [чтобы обсудить дело о финансировании терроризма]. Мы спросили у них: “Что вы собираетесь делать, если Путин начнет вторжение?“ Они ответили: “Что ж, мы надеемся, что не начнет“. Мы сказали: “Мы все надеемся, что не начнёт“. Они спросили, есть ли у нас какая-то правовая теория, на которую мы сможем полагаться. Мы согласились, что поработаем над этим“, — вспоминал Кох в подкасте юридического факультета Эдинбургского университета.

Кох, потомственный дипломат и сын беженцев из Северной Кореи, бывший советник госсекретаря США Хиллари Клинтон в администрации Барака Обамы, работает с Украиной с 2017-го. К началу полномасштабного вторжения он уже представлял Киев в Международном суде ООН — в деле Украины против России о финансировании терроризма и дискриминации крымских татар.

Как рассказывал представляющий интересы Украины профессор Йельского университета Гарольд Кох, его команда начала работать над иском еще в январе 2022-го, когда международное сообщество наблюдало за скоплением российской военной техники у украинских границ, а публикации о готовящемся нападении заполнили страницы международной прессы.

Дело о геноциде появилось в первые же дни российского вторжения в Украину — иск поступил в канцелярию суда ООН 26 февраля 2022 года.

При этом вряд ли решения о юрисдикции стоит ожидать не ранее, чем через несколько месяцев.

При этом суд ООН в начале вторжения довольно быстро — всего за 10 дней — удовлетворил просьбу Украины о временных мерах и постановил, что российские военные и военизированные группировки (имея в виду так называемые „ДНР“ и „ЛНР“) должны немедленно прекратить боевые действия. Решение поддержали 13 судей против двух; голосовавшие против — судьи, представляющие Россию и Китай.

„Почему Россия делает все это? Что в XXI веке могло бы оправдать эти варварские действия? — обращался посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич к суду. — Россия дала ответ: циничное злоупотребление Конвенцией о предупреждении и наказании преступления геноцида. Почти десятилетие Россия закладывала для этого фундамент. Россия ведет войну против моей страны во имя этой ужасной лжи“.

В какой-то момент в начале вторжения, вспоминал Кох, представители украинского МИДа перестали выходить на связь: „Мы потеряли связь с нашими украинскими клиентами, которые бежали из Киева, мы даже не знали, где они. И вот однажды ночью нам позвонили и сказали: “Мы в Карпатах, мы в горном домике. Мы ехали сюда 26 часов, а в наших сумках жесткие диски всех компьютеров нашего отдела. Что нам делать?“ Мы ответили, что у нас есть дело, которое мы готовы возбудить“.

Как объясняет Кох, в деле о геноциде два аспекта: фактологический и правовой. Фактологический касается того, действительно ли украинское правительство совершало геноцид на Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда. Правовой — есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею Конвенции предупреждать и наказывать преступление геноцида, применяя военную силу.

Эксперты по международному праву называли такой подход „интересным“.

До этого слушания по Конвенции о геноциде проходили в суде ООН лишь дважды — с 1993 года Босния и Герцеговина судилась с Сербией, обвиняя последнюю в попытке истребить боснийских мусульман, а в 2019-м Гамбия подала иск против Мьянмы по делу о геноциде мусульман рохинджа.

Босния добилась вердикта против Сербии, Черногории и лидеров боснийских сербов лишь в 2007-м — спустя 14 лет после подачи иска. Дело Гамбии против Мьянмы еще не дошло до слушаний по существу.

Разбирательства по существу по делу Украины против России, если суд согласится рассматривать его, тоже могут затянуться на многие годы.

Решения суда ООН носят во многом символический характер, ведь у него нет независимой правоприменительной силы — то есть сам по себе суд не может заставить государства исполнять его решения. Так, к примеру, указание суда о том, что Россия должна остановить боевые действия в Украине, с марта прошлого года осталось проигнорировано.

Но у его вердиктов все же есть важное практическое значение.