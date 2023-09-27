Лидер нарвской оппозиционной фракции: чтобы быть „полноценным“ мэром Нарвы, нужно быть местным

„Это имя звучит уже больше года как имя кандидата в мэры Нарвы, вероятно, за это время других альтернатив у центристов так и не нашлось, - ответила RusDelfi Кондрашова. - Что касается моего личного мнения об озвученном правящей фракцией кандидате, то мне остаются неясны истинные мотивы Яана Тоотса“.

Яан Тоотс является руководителем тартуского отделения партии и при этом он депутат городского собрания в Тарту, по мнению Яны Кондрашовой, непонятно, почему Тоотс откажется от этих обязанностей в пользу управления Нарвой.

„Будет ли для него приоритетом руководство Нарвой, перед которой сегодня стоят серьезнейшие вызовы? - продолжает депутат. - Я убеждена, что для того, чтобы быть „полноценным“ мэром Нарвы, нужно быть местным. Только так можно чувствовать жителей города, понимать их нужды, их самобытность, ценности и культуру“.

Кондрашова считает, что невозможно углубиться в местную жизнь и узнать нарвитян, живя на два самоуправления, имея такие ответственные должности в другом самоуправлении. По словам депутата, горожане хотят больше видеть мэром кого-то местного.

„Разумеется, предвижу возражения и намеки на Катри Райк, чью кандидатуру поддерживаю я, - говорит Яна Кондрашова. - Но тут сравнивать все же нельзя. Катри с 1999 года живет и работает в Нарве, тут ее дом, прописана она тоже в Нарве. Мне кажется, ненадолго заезжий мэр - плохой вариант для Нарвы, даже если его цели самые благие“.

„Но позитивно то, что Яана Тоотса характеризуют как человека своенравного с сильным характером - есть вероятность, что он не пойдет на поводу у правящей фракции и не станет „ручным мэром“, какого они искали“, - отмечает Кондрашова.

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