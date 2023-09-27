Доктор Аркадий Попов, руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы: Будущее здравоохранения Эстонии в руках молодежи

Качественную диагностику и лечение предлагают в общей сложности девять клиник, а в целом в четвертой по величине больнице Эстонии около 500 койко-мест и 2000 сотрудников. LTKH также располагает единственной в Эстонии хирургической клиникой, специализирующейся на лечении колопроктологических заболеваний, и крупнейшим в Эстонии отделением, специализирующимся на лечении рассеянного склероза; а также диагностической клиникой, которая является партнером по сотрудничеству нескольких центров семейной медицины. Чтобы подбодрить будущих мам, женской клинике LTKH присвоено звание больницы, дружественной к младенцу. Кроме стационарных лечебных учреждений в состав LTKH входят современные медицинские центры, расположенные в разных районах Таллинна, где работа ведется амбулаторно.

„В нашей повседневной работе немало проблем, и в то же время мы – ориентированная на людей, уютная больница. Мы находим время, чтобы вникнуть в проблемы пациентов. Мы поддерживаем человека на пути лечения и стараемся максимально учесть потребности и особенности каждого. Мы постоянно работаем над безопасностью пациентов и качеством лечения, а наша инфраструктура постоянно развивается“, – подтверждает руководитель больницы.

„Некоторые пациенты оставляют неизгладимый след в сердцах персонала больницы, например, замечательный пожилой господин Рууди, который своим добрым сердцем привнес солнечный свет в напряженный день врачей нашего корона-отделения. К сожалению, врачи уже не могли его спасти“, – вспоминает доктор Аркадий Попов, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы (LTKH). Всего несколько недель спустя Ляэне-Таллиннская центральная больница получила дезинфекционного робота, который использует ультрафиолетовое излучение для уничтожения болезнетворных микроорганизмов как с поверхностей, так и из воздуха, а также снижает риск заражения в помещениях больницы. Теперь робот Рууди обеспечивает безопасность, словно ангел-хранитель. В состав Ляэне-Таллиннской центральной больницы входит крупнейший в Эстонии центр инфекционных заболеваний – Инфекционная клиника.

Очень ждем квалифицированных врачей и медсестер!

„Будущее здравоохранения Эстонии в руках молодых людей. Население стареет, растет потребность в медицинских услугах и специалистах. В то же время некоторые опытные и ценные медицинские работники тоже приближаются к пенсионному возрасту, поэтому мы очень ждем новых коллег“, – говорит доктор Попов. Соответственно предпочтениям человека можно работать в медицинских центрах с понедельника по пятницу или трудиться по графику в стационаре больницы. Последнее включает также дежурства в ночное время и в выходные дни.

Студенты хвалят

Опытные врачи знают, что обучение при больнице формирует хорошую связь с этим медицинским учреждением, что, в свою очередь, создает верные предпосылки для начала работы именно там. Совсем недавно, 5 сентября, LTKH второй год подряд была удостоена знака качества „Привлекательный работодатель“. Для составления рейтинга агентство по брендингу работодателей Instar провело опрос, в котором приняли участие более 6000 респондентов, включая студентов и учащихся профессиональных училищ.

Самочувствие сотрудника больницы не менее важно, чем пациента

„Мы хотим, чтобы сотрудник был доволен и мотивирован, и поэтому заботимся о том, чтобы наша рабочая среда была привлекательной как для уже действующих коллег, так и для новых, молодых специалистов. Мы поддерживаем обучение и индивидуальное развитие, а также укрепляем здоровье. Мы предлагаем богатый выбор курсов, с помощью которых вы сможете развиваться и поддерживать свои знания на современном уровне“, – говорит доктор Попов. LTKH предлагает, например, обучение менеджменту и интересную вводную программу для начинающих. Это хорошая возможность внутреннего карьерного роста как для опытных, так и для молодых амбициозных коллег.