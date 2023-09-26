„Глава Чечни создал серьезную проблему Путину“. Российские власти отказываются комментировать видео, где сын Кадырова избивает человека

„Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду“, - так во вторник начал свой ежедневный конференс-колл с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос, почему он отказывается это сделать, Песков коротко ответил: „Не хочу“.

С момента публикации видео, на котором Адам Кадыров избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, прошли почти сутки. С тех пор ни один высокопоставленный российский чиновник или политик его не прокомментировали.

Об этом до сих пор ничего не сказали ни правоохранительные органы, ни чиновники кабмина (например, министр юстиции Константин Чуйченко), ни спикеры обеих палат российского парламента.

Однако „по ситуации с избиением задержанного в Чечне“ высказался вице-спикер Госдумы от партии „Новые люди“ Владислав Даванков. Он отметил, что в законе о защите чувств верующих ничего не сказано об избиениях в СИЗО как приемлемом наказании. Парламентарий также напомнил, что несмотря на то, что Россия - страна „большая и очень разная, но закон должен быть един для всех“.

Еще более сдержанной в оценках произошедшего оказалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Прежде всего она осудила „уничтожение Священных Книг, будь это Коран, Библия или Тора“ как деяния, которые „не могут оставаться безнаказанными“. Но потом все же добавила, что „какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону“ и „во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом“.

При этом Москалькова не сообщила ни о каких действиях, которые она как омбудсмен собирается предпринять после публикации Кадыровым видео с избиением.

Заявление „по сообщениям в СМИ“ в правоохранительные органы (она не уточнила в какие) обещала написать телеведущая Ксения Собчак после своего вчерашнего разговора с Рамзаном Кадыровым.