Следователи установили место, из которого силы ПВО Украины запустили ракету С-300 советского производства. Следователи исключили версию, что ракету запустила Россия, поскольку российские войска находились далеко от Пшеводува. Кроме того, следователи не думают, что ракету запустили из Беларуси.

Ракета упала на территории Польши 15 ноября 2022 года во время массированного удара российских войск по Украине, в частности, по Львовской области. Из-за падения ракеты погибли два польских фермера 59 и 60 лет.

Источники Rzeczpospolita отметили, что силы ПВО Украины запускали зенитные ракеты парами для повышения эффективности — одна ракета попала в цель, а другая продолжила полет „вхолостую“. Собеседник издания отметил, что на определенной высоте внутренние механизмы ракеты должны были ее уничтожить, но по неизвестной причине этого не произошло.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский сказал в комментарии Rzeczpospolita, что следователи получили выводы по этому делу, „но учитывая их засекреченный характер, мы не сообщаем их содержание“. „На данном этапе следственные действия на польской территории исчерпаны. Мы направили запрос о правовой помощи Украине и ждем ответ“, — сказал представитель ведомства.

По данным издания, Украина не сотрудничала с польским следствием и не предоставила никаких материалов.

Первоначально предполагалось, что ракету, упавшую в Польше, запустила Россия. Но вскоре страны Запада пришли к выводу, что, скорее всего, это была украинская ракета противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский сперва говорил, что по Польше ударила российская ракета, а затем признал, что не может со 100-процентной уверенностью сказать, чья это ракета.

Западные лидеры считают, что конечная ответственность за инцидент в Польше все равно лежит на России, развязавшей войну в Украине. В Кремле в ответ на это говорили, что США и НАТО — „первопричиной всего“, что произошло в Польше.

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