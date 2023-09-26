ВИДЕО | Сможет ли Путин „заморозить“ Европу в этот раз?

Сможет ли Путин „заморозить“ Европу второй раз? И будет ли он это делать?

Некоторые до сих пор обращаются к термину „газовая война“. Ну какая же война? Должны быть воюющие стороны в войне: а в данном случае мы видим, что Европа готовится к отопительному сезону. И она очень хорошо к нему приготовилась. По планам Евросоюза примерно к 1 ноября все подземные хранилища должны быть заполнены на 90 процентов. При том, что уже сейчас там 95 и больше. Мало того, мы видим, что есть свободные мощности для создания подушки безопасности в украинских подземных хранилищах газа. Сейчас большинство газопроводов, которые раньше качали заш из Украины в сторону других стран Европы, закачивают газ в сторону украинских хранилищ.

Европа и Украина к зиме готовы. Все сделано „с опережением плана“ . Более того, мы не видим на рынке дефицита сжиженного природного газа.

То есть, в любом случае, купить сжиженный газ и доставить его в Европу никаких проблем в течение зимы не составит. Даже Китай несколько сократил закупки сжиженного природного газа. Так что все на рынке есть, никакого дефицита. И говорить о том, что Россия попытается что-то ограничить, думаю, не стоит.

А на сколько хватает газа из хранилищ, если его не пополнять?

Если вообще ниоткуда не получать газ, то месяца на три хватит. Но газ будет получать не только оттуда. Во-первых, в Норвегии - хотя она и не входит в ЕС. Есть добыча и у самой Европы. Также есть трубопроводы, которые идут из Северной Африки. Также есть трубопровод, идущий из Турции и качающий азербайджанский газ и частично - иранский.

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