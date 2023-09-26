Камни в желчном пузыре: причины, симптомы и лечение

У кого есть предрасположенность к возникновению камней в желчном пузыре?

Все очень индивидуально. Иногда бывает, что человек может всю жизнь прожить с камнями в желчном пузыре, даже не догадываясь об их наличии. А иногда болезнь проявляется уже в молодом возрасте.

Вы упомянули, что образование камней происходит в течение очень долгого времени. Боль проявится сразу, еще в момент формирования камней, или же только после их полного образования?

Самый классический признак - боль в правом подреберье. Как правило, боль длится около часа-двух и либо сама собой проходит, либо проходит под действием легких таблеток. Если же имеет место какое-то осложнение, то боль будет длиться дольше, появится температура и другие симптомы.

В какой момент человек может понять, что с его желчным пузырем что-то не так?

Сложно сказать, на это могут уйти годы, а иногда даже десятилетия

Что означает „по прошествии времени“? Сколько это период может длиться?

Желчные камни возникают вследствие высокого уровня холестерина и избытка билирубина (* желчный пигмент, один из главных компонентов желчи в организме человека - прим.ред.) на дне желчного пузыря. При таком нарушении обмена веществ желчь перенасыщается плохими веществами и по прошествии времени появляются образования, похожие на камни.

Главная задача желчного пузыря заключается в хранении и концентрации желчи, вырабатываемой печенью. Это своеобразный резервуар - если человек ест жирную еду, желчный пузырь сокращается и выталкивает большую часть желчных солей. Они, в свою очередь, помогают в процессе пищеварения, облегчая всасывание из кишечника холестерина, жиров и жирорастворимых витаминов.

Желчный пузырь представляет собой маленький сосудистый орган в форме груши. Расположен он в правой половине живота, в области правого подреберья, и присоединен к нижней части печени.

В зоне риска люди с избыточным весом, женщины, потому что у них особое влияние оказывают женские гормоны, а также пожилые люди, так как, как я уже говорил, желчные камни формируются очень медленно. Кроме того, причиной возникновения желчных камней может стать резкая потеря веса.

Вы сказали, что один из признаком камней в желчном пузыре - боль. Но человек может принять эту боль за что угодно. Как понять, что это проблема именно с желчным пузырем и к кому обратиться?

Если возникают типичные колики, которые в итоге сами проходят, то можно для начала обратиться к семейному врачу. Он проведет первичную диагностику, УЗИ, например, и при необходимости даст направление к специалисту. Если же боль длится долго, более 6 часов, с температурой, чувством тошноты и/bk рвоты, то я советую сразу обращаться в ЭМО, так как может быть это уже как раз тот случай, который требует незамедлительного вмешательства.

Как диагностируют камни в желчном пузыре?

Самый лучший способ - УЗИ, которое сразу покажет наличие или отсутствие камней в желчном пузыре.

И что дальше делать, когда их обнаружат?

Если они вызывают боль, то советую обратиться за помощью к хирургам, так как в данном случае лучший способ - операция.

Это единственный метод лечения или есть еще какой-то? Существует мнение, что их можно вывести без операции - якобы всё зависит от того, насколько большой камень, сколько он сантиметров-миллиметров.

Да, это единственный способ. За много лет перепробовали всевозможные методы, пытались растворять желчные камни с помощью различных веществ, но, к сожалению, это не помогало. Показанием к операции является проявление боли, коликов, воспаления. Если эти симптомы у человека наблюдаются, то, конечно, рекомендуется удалить желчные камни как можно скорее.

Если же желчные камни были обнаружены случайно - например, делали УЗИ по каким-то других показаниям, но никогда не было болевых ощущений, то можно их не трогать.

А что с ними тогда будет?

Они просто там будут оставаться