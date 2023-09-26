МНЕНИЕ | Перед Нарвой - комплекс нерешенных проблем

Но, давайте поговорим о планах на ближайшие два года и начнем с медицины. Нарвская больница получит 37,6 миллионов инвестиций. Это в 10 раз больше, чем было вложено в Нарвскую больницу за последние 30 лет. На эти деньги будет реконструировано 6-этажное здание советских времен и начнется первый этап строительства нового здания. Важно, что в Нарву уже приехали новые врачи и началось обучение медсестер. Новый персонал и пациенты ждут новую и современную среду. Финансовая поддержка позволит приобрести и новое медицинское оборудование. Я видела много пациентов после химиотерапии, страдающих в автобусе Нарва-Тарту. Теперь химиотерапию можно получить здесь, в Нарве. В Нарвской больнице появились собственные реанимобили, что позволяет быстро доставлять тяжелобольных пациентов в клинику Тартуского университета. Тем самым пожилым людям в Нарве жить стало безопаснее, чем раньше.

Конечно, Нарва должна быть открытой и смотреть в сторону Эстонии, Таллинна и Европы. Только когда мы попытаемся понять их, они поймут нас. В мире не происходит по-другому. Для мэра города это означает много встреч, много пояснений и много журналистов, потому что городу необходимо создавать положительный имидж. Это также является причиной, почему у Нарвы нет другого выбора, кроме как развивать туризм.

Что ждут от местного самоуправления? Хорошую городскую среду, достойное образование и качественную медицинскую помощь. Если в городе к тому же будет стабильная власть, появятся и инвесторы, и новые рабочие места. Тогда люди не будут в спешке покидать город.

В свою очередь я предлагаю познакомиться с двухлетним планом действий до 2025 года, т. е. до следующих выборов. Как это вижу я и мои единомышленники. Он основан на плане развития города, на том, что уже сделано и на множестве встреч с нарвитянами.

В Нарве уже неделю городом управляет новая власть. Но, к сожалению, до сих пор никто не знает, какие у них планы, ведь теперь власть принадлежит одной фракции и коалиционного соглашения не существует, которое позволило бы нам делать предположения о будущем города.

Нарве срочно нужен новый дом попечения, так как очередь на данную услугу уже слишком большая. Проект строительства существует и есть возможность найти финансирование из различных внешних источников. Построить дом попечения возможно за два года и, это является необходимым решением. Необходимо уделять больше внимания пожилым людям. Мы уже много говорили о дневном центре для людей преклонного возраста. Возможно, он будет построен и с помощью частной инициативы.

В сфере образования у нас есть как радостные новости, так и сложные вопросы. Этой осенью открылись две государственные гимназии. В начале нового года будет готово здание эстонской государственной гимназии и основной школы, затем новый детский сад, а 1 сентября 2024 года в новом здании начнет работу и Кесклиннаская основная школа. Изменят ли новые здания образование? Изменят, дадут возможность построить новую школьную культуру, ведь часто в новой школе начинают работать новые руководители и новые учителя. Мы все хотим жить в красивой и современной среде и особенно хотим этого для наших детей.

Самой большой задачей, стоящей перед Нарвой в ближайшие годы, является переход на эстонский язык обучения. В русскоязычном городе это тяжело. Очень тяжело, так как переход на эстонский язык обучения оказывает непосредственное влияние на множество семей, поэтому с родителям детей необходимо больше разговаривать и объяснять все нюансы. Переход, естественно, затрагивает детей и молодежь, но я переживаю о них меньше и верю в то, что они справятся. Многое зависит и от учителей, ведь если они учат хорошо, то дети будут довольны. Я понимаю, что учителям тоже сейчас нелегко и мотивация может снижаться, тем более, когда у нас одновременно наблюдается уменьшение количества детей и учеников. Но отказ от идеи обучения на эстонском языке может в итоге сказаться на наших детях и молодежи, поэтому учителя все-таки должны, взять себя в руки и серьезно заняться изучением эстонского языка.