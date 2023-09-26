МНЕНИЕ | Перед Нарвой - комплекс нерешенных проблем(1)
В Нарве уже неделю городом управляет новая власть. Что ждут от местного самоуправления? Хорошую городскую среду, достойное образование и качественную медицинскую помощь. Если в городе к тому же будет стабильная власть, появятся и инвесторы, и новые рабочие места. Тогда люди не будут в спешке покидать город, пишет Катри Райк.
В Нарве уже неделю городом управляет новая власть. Но, к сожалению, до сих пор никто не знает, какие у них планы, ведь теперь власть принадлежит одной фракции и коалиционного соглашения не существует, которое позволило бы нам делать предположения о будущем города.
В свою очередь я предлагаю познакомиться с двухлетним планом действий до 2025 года, т. е. до следующих выборов. Как это вижу я и мои единомышленники. Он основан на плане развития города, на том, что уже сделано и на множестве встреч с нарвитянами.
Что ждут от местного самоуправления? Хорошую городскую среду, достойное образование и качественную медицинскую помощь. Если в городе к тому же будет стабильная власть, появятся и инвесторы, и новые рабочие места. Тогда люди не будут в спешке покидать город.
Конечно, Нарва должна быть открытой и смотреть в сторону Эстонии, Таллинна и Европы. Только когда мы попытаемся понять их, они поймут нас. В мире не происходит по-другому. Для мэра города это означает много встреч, много пояснений и много журналистов, потому что городу необходимо создавать положительный имидж. Это также является причиной, почему у Нарвы нет другого выбора, кроме как развивать туризм.
Но, давайте поговорим о планах на ближайшие два года и начнем с медицины. Нарвская больница получит 37,6 миллионов инвестиций. Это в 10 раз больше, чем было вложено в Нарвскую больницу за последние 30 лет. На эти деньги будет реконструировано 6-этажное здание советских времен и начнется первый этап строительства нового здания. Важно, что в Нарву уже приехали новые врачи и началось обучение медсестер. Новый персонал и пациенты ждут новую и современную среду. Финансовая поддержка позволит приобрести и новое медицинское оборудование. Я видела много пациентов после химиотерапии, страдающих в автобусе Нарва-Тарту. Теперь химиотерапию можно получить здесь, в Нарве. В Нарвской больнице появились собственные реанимобили, что позволяет быстро доставлять тяжелобольных пациентов в клинику Тартуского университета. Тем самым пожилым людям в Нарве жить стало безопаснее, чем раньше.
Нарве срочно нужен новый дом попечения, так как очередь на данную услугу уже слишком большая. Проект строительства существует и есть возможность найти финансирование из различных внешних источников. Построить дом попечения возможно за два года и, это является необходимым решением. Необходимо уделять больше внимания пожилым людям. Мы уже много говорили о дневном центре для людей преклонного возраста. Возможно, он будет построен и с помощью частной инициативы.
В сфере образования у нас есть как радостные новости, так и сложные вопросы. Этой осенью открылись две государственные гимназии. В начале нового года будет готово здание эстонской государственной гимназии и основной школы, затем новый детский сад, а 1 сентября 2024 года в новом здании начнет работу и Кесклиннаская основная школа. Изменят ли новые здания образование? Изменят, дадут возможность построить новую школьную культуру, ведь часто в новой школе начинают работать новые руководители и новые учителя. Мы все хотим жить в красивой и современной среде и особенно хотим этого для наших детей.
Самой большой задачей, стоящей перед Нарвой в ближайшие годы, является переход на эстонский язык обучения. В русскоязычном городе это тяжело. Очень тяжело, так как переход на эстонский язык обучения оказывает непосредственное влияние на множество семей, поэтому с родителям детей необходимо больше разговаривать и объяснять все нюансы. Переход, естественно, затрагивает детей и молодежь, но я переживаю о них меньше и верю в то, что они справятся. Многое зависит и от учителей, ведь если они учат хорошо, то дети будут довольны. Я понимаю, что учителям тоже сейчас нелегко и мотивация может снижаться, тем более, когда у нас одновременно наблюдается уменьшение количества детей и учеников. Но отказ от идеи обучения на эстонском языке может в итоге сказаться на наших детях и молодежи, поэтому учителя все-таки должны, взять себя в руки и серьезно заняться изучением эстонского языка.
Неизбежно и то, что в этом году городу придется закрыть еще одну школу. В Нарвской школе №6 всего 150 учеников. Здание полупустое. Если мы не закроем школу министерство запросит обратно 15 миллионов, выделенные на строительство Кесклиннаской основной школы. Да, в различных новостных изданиях можно найти варианты того, как город может отложить закрытие хотя бы одного школьного здания, но какой смысл? Чтобы угодить директору? В такое трудное время легко не будет. В политике порой приходится принимать непопулярные решения. И цена таких решений в том, что мы получим от государства и Евросоюза деньги на строительство большого школьного здания, в котором наши дети - ученики Пяхклимяэской и Паюской школы обретут новый дом. Но для этого необходимо тесное сотрудничество с государством, и быть упрямыми нет смысла – государство сильнее.
На самом деле ситуация еще более тяжелая. На данный момент у нас 150 свободных мест в детских садах. В этом случае как минимум еще один детский сад должен быть закрыт. В то же время следует продолжать проектировать и строить новые учебные здания, потому что когда наши школы будут в порядке, то и очередь в детских садах тоже будет. Проектирование одного нового детского сада начнется уже в ближайшие недели. Конечно, если новая власть не решит иначе.
О детских садах и общеобразовательных школах мы уже поговорили и пришло время написать и об образовании после окончания школы. Нарвский колледж Тартуского университета расширяет сферу IT-образования, что означает для города дополнительные возможности. Тартуская Высшая школа здравоохранения проводит у нас обучение медсестер. Необходимо договориться о том, чтобы эти учебные группы были бы открыты и в последующие годы. Не следует также забывать Нарвский учебно-жилой комплекс Академии Министерства внутренних дел. Не исключено, что именно там в 2024 году начнет обучение группа будущих полицейских. И это еще не все: нам нужна подготовка специалистов по социальной работе и опорных специалистов, а почему бы и не обучение инженеров. Это все возможно с помощью средств фонда справедливого перехода.
Согласитесь, что в последние годы наша городская среда стала красивее. Чтобы ее и дальше улучшать, необходимо продолжать усилия и максимально привлекать средства из внешних источников. Стоит продолжать убирать из пространства пустующие здания, отремонтировать ледовый холл, сделать, наконец, ремонт в общежитиях, они на самом деле ужасны. Сами жители Нарвы могут внести свой вклад в то, чтобы сделать свой город красивее. Вспомните, бетонные рыбки, которые в городе установили для ограничения автодвижения. Они доставили массу радости нарвитянам. Почему бы в пустых окнах на улице Пушкина не разместить фотографии этой же улицы времен старой Нарвы. Такие маленькие и красивые идеи необходимо поддерживать.
Если заглянуть еще в более отдаленное будущее города, то создание Кренгольмского культурного квартала имеет важнейшее значение. В ближайшие годы на его создание город должен потратить не больше 1 миллиона. В то же время частный предприниматель и государство добавляют на двоих от 30 до 40 миллионов. Пожалуйста, задумайтесь на минутку: это ведь очень хорошая возможность развития. Люди счастливы, когда у них есть одна общая идея. Этой общей идеей может стать стремление сделать Нарву Европейской культурной столицей 2037 года. И Кренгольм мог бы сыграть в этом особую роль.
Поскольку создание культурного квартала требует особого сотрудничества между частным предпринимателем, городом и государством, реализация этого проекта, к сожалению, затянулась. Могу поспорить, что этот проект будет успешным. Когда-то создание Нарвского колледжа тоже было безумной идеей, а я верила. Сегодня никто не может представить Нарву без колледжа.
Наверное, многие читатели удивлены тем, что только сейчас я начала разговор о рабочих местах. Если нет рабочих мест, то у города нет будущего. Можно спросить, а что здесь может сделать город? Встретиться, поговорить о том, о чем писалось выше, рассказать о развитии и помочь решить самый сложный на сегодня вопрос для работодателей – аренда квартир. Нам нужны инженеры, а молодой инженер не приедет в Нарву, если мы не обеспечим ему хорошую жилплощадь. Работодателям необходимы различные разрешения от города и их необходимо оформлять быстро и правильно. Мне очень жаль, что некоторые переговоры с возможными инвесторами остались незавершенными. Теперь новый мэр должен будет завоевать их доверие.
И, наконец, о самом главном – о наших людях. Жители Нарвы обеспокоены ростом цен на отопление, и мы все сейчас надеемся на теплую зиму. Правда, в этом вопросе город не в силах помочь своим жителям, но доброе слово порой тоже помогает. С людьми следует встречаться и разговаривать. Мы только что закончили план по привлечению людей в городских вопросах. Я надеюсь, что его активно реализуют, так как в Нарве много людей, готовых думать, предлагать и действовать.
Сила нарвитян в терпении и любви к городу и друг другу. Так или иначе в итоге это приведет к победе в любой ситуации.
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