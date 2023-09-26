Правда ли, что в оккупированной части Херсонской области появились плакаты с лозунгом „Дети, кухня, церковь“?
В сентябре 2023 года в соцсетях распространилось фото, на котором якобы запечатлён плакат с подписью, отсылающей к консервативному немецкому лозунгу. Мы проверили, действительно ли такой билборд разместили на Херсонщине.
На плакате размещен лозунг „Дети, кухня, церковь! Смысл и величие русской женщины“ (формулировка прямо отсылает к немецкой идиоме „Kinder, Küche, Kirche»), а также герб с двуглавым орлом, который используют оккупационные власти украинского региона. 17 сентября об этом билборде на своём сайте написала „Телевизионная служба новостей“ — одно из самых популярных новостных шоу в Украине, выходящее на канале „1+1“. В заметке говорится, что первым фотографией плаката поделился советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко, сообщив, что снято оно в оккупированной части Херсонской области.
Изображение разошлось в украино- и русскоязычном сегментах Telegram, Facebook, на форумах и в блогах с указанием на то, что использованный лозунг был частью идеологии нацистов. В частности, изображение с подобным комментарием разместил в социальной сети Х (бывший Twitter) советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, его твит набрал 1,6 млн просмотров и более 4000 ретвитов. При этом одни пользователи утверждают, что плакат появился не на Херсонщине, а в Крыму, другие пишут о плакатах во множественном числе, третьи выражают сомнение в подлинности снимка. Авторы Telegram-канала „Два майора“ назвали его провокацией; также о том, что фото плаката — фейк, написал в „Живом журнале» и Telegram-канале дьяк Андрей Кураев.
Самая ранняя из обнаруженных „Проверено“ публикаций, в которой содержался снимок этого плаката, была размещена в Telegram-канале „Крымский ветер» 17 сентября в 10:14 по московскому времени. В 10:19 фото начало распространяться во „ВКонтакте“, и только в 13:55 его опубликовал в своём Telegram-канале Андрющенко.
Следы, обнаруженные „Проверено“ на изображении с помощью сервисов InVid и Forensically, позволяют с некоторой вероятностью утверждать, что надпись и герб на баннере были добавлены на снимок в фоторедакторе. Эти области резко выделяются при анализе фотографии через алгоритм Ghost (создаёт ряд копий файла в различном качестве, а затем сопоставляет с оригиналом, чтобы найти потенциально смонтированные участки), а при анализе уровня ошибок (Error Level Analysis) заметно различие участков жёлтого цвета, чего в норме быть не должно. Неестественной также выглядит тень под словом „русской“. Однако этого недостаточно для стопроцентного доказательства технического вмешательства.
Фото женщины на плакате регулярно используется для создания тематических православных веб-баннеров по разным поводам (сообщения о постах и церковных праздниках, наставления о правильной одежде для посещения церкви и т. д.), самое раннее его появление „Проверено“ обнаружило в 2014 году. Однако найти подобный физический баннер с этим фото с помощью поиска по изображению не удалось.
В сообщениях о плакате не уточняется населённый пункт, где он был размещён, а детали на фото не позволяют подтвердить или опровергнуть, что снимок сделан на оккупированных территориях Украины. В пользу версии о подделке свидетельствует то, что распространённое фото существует в единственном варианте, снятом с одного ракурса. Судя по поиску по блогам и социальным сетям, рядовые интернет-пользователи не встречали подобные плакаты ни на территории Украины, ни где-либо ещё.
Отметим, что утверждение Антона Геращенко и авторов других публикаций о том, что „Kinder, Küche, Kirche“ — нацистский лозунг, не вполне соответствует действительности. Это устойчивое выражение появилось задолго до прихода Национал-социалистической немецкой рабочей партии к власти. Авторство фразы приписывают кайзеру Вильгельму II (правил в 1888–1918 годах), в широкий обиход она вошла в последней трети XIX века. Концепт „Kinder, Küche, Kirche“, безусловно, был близок нацистам, но, ввиду сложных отношений с церковью, упор делался на Kinder и Küche. В частности, в речи Гитлера от 8 сентября 1934 года, на которую ссылается Геращенко, церковь не упоминается в принципе. Как отмечает немецкий историк Сильвия Палечек, в начале XX века с развитием движения за права женщин фраза стала предметом для иронии, а после 1945-го в англоязычном дискурсе её создание многие стали ошибочно приписывать нацистам.
Таким образом, в совокупности обнаруженные прямые и косвенные свидетельства позволяют с высокой вероятностью утверждать, что фото сфальсифицировано. Однако полностью исключить вероятность того, что баннер был кем-либо изготовлен в одном экземпляре, размещён в оккупированной части Херсонской области и сфотографирован, нельзя.
Итог: Скорее всего, неправда