Правда ли, что в оккупированной части Херсонской области появились плакаты с лозунгом „Дети, кухня, церковь“?

На плакате размещен лозунг „Дети, кухня, церковь! Смысл и величие русской женщины“ (формулировка прямо отсылает к немецкой идиоме „Kinder, Küche, Kirche»), а также герб с двуглавым орлом, который используют оккупационные власти украинского региона. 17 сентября об этом билборде на своём сайте написала „Телевизионная служба новостей“ — одно из самых популярных новостных шоу в Украине, выходящее на канале „1+1“. В заметке говорится, что первым фотографией плаката поделился советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко, сообщив, что снято оно в оккупированной части Херсонской области.



Изображение разошлось в украино- и русскоязычном сегментах Telegram, Facebook, на форумах и в блогах с указанием на то, что использованный лозунг был частью идеологии нацистов. В частности, изображение с подобным комментарием разместил в социальной сети Х (бывший Twitter) советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, его твит набрал 1,6 млн просмотров и более 4000 ретвитов. При этом одни пользователи утверждают, что плакат появился не на Херсонщине, а в Крыму, другие пишут о плакатах во множественном числе, третьи выражают сомнение в подлинности снимка. Авторы Telegram-канала „Два майора“ назвали его провокацией; также о том, что фото плаката — фейк, написал в „Живом журнале» и Telegram-канале дьяк Андрей Кураев.