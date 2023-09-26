Докопаемся до правды
26.09.2023, 12:41

Правда ли, что в оккупированной части Херсонской области появились плакаты с лозунгом „Дети, кухня, церковь“?

 
ФОТО: TSN.ua

В сентябре 2023 года в соцсетях распространилось фото, на котором якобы запечатлён плакат с подписью, отсылающей к консервативному немецкому лозунгу. Мы проверили, действительно ли такой билборд разместили на Херсонщине.

На плакате размещен лозунг „Дети, кухня, церковь! Смысл и величие русской женщины“ (формулировка прямо отсылает к немецкой идиоме „Kinder, Küche, Kirche»), а также герб с двуглавым орлом, который используют оккупационные власти украинского региона. 17 сентября об этом билборде на своём сайте написала „Телевизионная служба новостей“ — одно из самых популярных новостных шоу в Украине, выходящее на канале „1+1“. В заметке говорится, что первым фотографией плаката поделился советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко, сообщив, что снято оно в оккупированной части Херсонской области.

Изображение разошлось в украино- и русскоязычном сегментах Telegram, Facebook, на форумах и в блогах с указанием на то, что использованный лозунг был частью идеологии нацистов. В частности, изображение с подобным комментарием разместил в социальной сети Х (бывший Twitter) советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, его твит набрал 1,6 млн просмотров и более 4000 ретвитов. При этом одни пользователи утверждают, что плакат появился не на Херсонщине, а в Крыму, другие пишут о плакатах во множественном числе, третьи выражают сомнение в подлинности снимка. Авторы Telegram-канала „Два майора“ назвали его провокацией; также о том, что фото плаката — фейк, написал в „Живом журнале» и Telegram-канале дьяк Андрей Кураев.

Твит Антона Геращенко

Самая ранняя из обнаруженных „Проверено“ публикаций, в которой содержался снимок этого плаката, была размещена в Telegram-канале „Крымский ветер» 17 сентября в 10:14 по московскому времени. В 10:19 фото начало распространяться во „ВКонтакте“, и только в 13:55 его опубликовал в своём Telegram-канале Андрющенко.

Следы, обнаруженные „Проверено“ на изображении с помощью сервисов InVid и Forensically, позволяют с некоторой вероятностью утверждать, что надпись и герб на баннере были добавлены на снимок в фоторедакторе. Эти области резко выделяются при анализе фотографии через алгоритм Ghost (создаёт ряд копий файла в различном качестве, а затем сопоставляет с оригиналом, чтобы найти потенциально смонтированные участки), а при анализе уровня ошибок (Error Level Analysis) заметно различие участков жёлтого цвета, чего в норме быть не должно. Неестественной также выглядит тень под словом „русской“. Однако этого недостаточно для стопроцентного доказательства технического вмешательства.

Анализ уровня ошибок на фото (Error Level Analysis)
Результат машинного анализа фото с помощью алгоритма Ghost

Фото женщины на плакате регулярно используется для создания тематических православных веб-баннеров по разным поводам (сообщения о постах и церковных праздниках, наставления о правильной одежде для посещения церкви и т. д.), самое раннее его появление „Проверено“ обнаружило в 2014 году. Однако найти подобный физический баннер с этим фото с помощью поиска по изображению не удалось.

Результаты поиска по изображению в «Яндексе»

В сообщениях о плакате не уточняется населённый пункт, где он был размещён, а детали на фото не позволяют подтвердить или опровергнуть, что снимок сделан на оккупированных территориях Украины. В пользу версии о подделке свидетельствует то, что распространённое фото существует в единственном варианте, снятом с одного ракурса. Судя по поиску по блогам и социальным сетям, рядовые интернет-пользователи не встречали подобные плакаты ни на территории Украины, ни где-либо ещё.

Отметим, что утверждение Антона Геращенко и авторов других публикаций о том, что „Kinder, Küche, Kirche“ — нацистский лозунг, не вполне соответствует действительности. Это устойчивое выражение появилось задолго до прихода Национал-социалистической немецкой рабочей партии к власти. Авторство фразы приписывают кайзеру Вильгельму II (правил в 1888–1918 годах), в широкий обиход она вошла в последней трети XIX века. Концепт „Kinder, Küche, Kirche“, безусловно, был близок нацистам, но, ввиду сложных отношений с церковью, упор делался на Kinder и Küche. В частности, в речи Гитлера от 8 сентября 1934 года, на которую ссылается Геращенко, церковь не упоминается в принципе. Как отмечает немецкий историк Сильвия Палечек, в начале XX века с развитием движения за права женщин фраза стала предметом для иронии, а после 1945-го в англоязычном дискурсе её создание многие стали ошибочно приписывать нацистам.

Таким образом, в совокупности обнаруженные прямые и косвенные свидетельства позволяют с высокой вероятностью утверждать, что фото сфальсифицировано. Однако полностью исключить вероятность того, что баннер был кем-либо изготовлен в одном экземпляре, размещён в оккупированной части Херсонской области и сфотографирован, нельзя.

Итог: Скорее всего, неправда

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