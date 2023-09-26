Безальтернативная зависимость. Почему Европа не может сократить импорт российского сжиженного газа

С момента начала полномасштабной войны импорт российского СПГ в Европу вырос на 40%, оценила правозащитная организация Global Witness. С января по июль 2023 года европейские страны приобрели 22 млн кубометров СПГ из России — объем импорта в аналогичный период довоенного 2021 года составил 15 млн кубометров.

Сжиженный природный газ — это обыкновенный природный газ, переведенный в жидкое состояние путем сжатия и затем охлажденный. При сжижении его объем уменьшается примерно в 600 раз — это облегчает как хранение, так и транспортировку.

До начала войны Россия была крупнейшим поставщиком природного газа для Европы — в последние годы на ее долю приходилось около 40% импорта. Значительная часть газа шла по трубопроводам.

После вторжения в Украину Россия резко сократила поставки трубопроводного газа в Европу. Так, в мае 2022 года были полностью остановлены поставки по газопроводу „Ямал-Европа“. Параллельно Россия сокращала экспорт по „Северному потоку“. В сентябре 2022 года, когда подводные взрывы вывели из строя обе ветки „Северного потока“, поставки были полностью прекращены.

По итогам 2022 года экспорт российского газа в Европу опустился до минимального уровня с начала века. Резкое сокращение поставок трубопроводного газа привело к тому, что страны ЕС фактически замещают его российским СПГ.

Крупнейшие покупатели российского СПГ в мире после Китая — Испания и Бельгия. Эти приморские европейские страны принимают суда, перевозящие сжиженный природный газ. За первые семь месяцев 2023 года на Испанию пришлось 18% от общего объема российских продаж, на Бельгию — 17%.

Среди других крупнейших импортеров — Франция и Нидерланды, через инфраструктуру которых российский газ поступает в другие страны Европы.

Сейчас Еврокомиссия воплощает план REPowerEU, принятый в мае 2022 года в ответ на российское вторжение в Украину. Его главная цель — избавить Евросоюз от зависимости от российского ископаемого топлива — нефти, газа, угля.