Проблема „старородящих женщин“: о чем фильм „Чужие дети“?
Писатель и кинокритик П.И. Филимонов посмотрел фильм „Чужие дети“ (Les enfants des autres) и, как обычно, делится с нами своим вердиктом.
Иногда складывается такое ощущение, что современные режиссеры и режиссерки, снимающие кино про отношения, уже затронули, осветили и освоили вообще все аспекты возможных человеческих взаимодействий, что уже просто не осталось больше таких крепостей, которые бы не брали большевики. Но нет, проблемы общества неисчерпаемы, неисчерпаемы своими нюансами, и конца края психологическому кину про любовь, видимо, не ожидается. Может, оно и к лучшему.
Французская режиссерка Ребекка Злотовски в своем пятом фильме „Чужие дети“ решает поговорить о проблеме так называемых „старородящих женщин“ (я знаю парочку дам, которые прибили бы меня на месте даже за закавыченный термин). Главной героине фильма Рашель (прекрасная Виржини Эфира, которую мы можем помнить, например, по „Бенедетте“) за сорок и она в первый раз захотела родить. Захотела, потому что впервые встретила мужчину, который сподвиг ее на эти мысли, который кажется тем самым – и так далее. Короче, любовь-любовь, что тут сказать. У мужчины, впрочем, есть дочь от первого брака, и новых детей он как-то не слишком жаждет. Довольно стандартная, где-то даже архетипическая история о том, как достойной героине, с чьего ракурса ведется повествование, ну удается найти себе не менее достойного героя, вообще герои повывелись, и мужчины поизмельчали. Что, без всякой иронии, чистая правда, только вот не поизмельчали, а и не были никогда достаточно крупны.
Рашель пытается приручить Лейлу, пятилетнюю дочь своего бойфренда, у нее, в конце концов, начинает что-то получаться, но тут бойфренд выкидывает неожиданный фортель, и жизнь Рашель, которая только, казалось бы, начала налаживаться, снова возвращается на поле „Старта“.
Не стоит искать от этого кино откровений, это довольно просто снятая жизненная история немолодых уже людей, где много страсти, много секса, много любви и много непонимания. Некоторые так и живут. Среди персонажей фильма нет однозначно плохих людей, даже бывшая жена бойфренда Рашель, Алис, не показана какой-нибудь там сучкой крашеной, которая спит и видит, как бы разлучить пусть не юные, но любящие сердца. То есть, в итоге, оно, может, так и получается, но, как правильно резюмирует Рашель, решение в конечном итоге принимает не Алис, а Али (собственно, бойфренд).
Кого-то фильм, быть может, заставит задуматься об одной из вечных проблем, встающих перед детными людьми в новых отношениях. Что важнее – покой и „правильное“, с точки зрения общепринятых стандартов, ребёнка, или собственное личное счастье. Жить ради детей или можно немножко и ради себя тоже? Жертвовать своим счастьем, или можно как-нибудь совместить? Естественно, каждый конкретный человек в каждой конкретной ситуации решает эту дилемму по-своему, но кино для того (в том числе) и снимается, чтобы показать, что вот - а можно ещё и так, а можно и так, смотрите, как вы не попробовали, счастливее от этого вы не стали бы. Наивно было бы ждать от французского кино об отношениях хэппи-энда, скорее, для Ребекки Злотовски важнее правдоподобность, а то, что происходит у героини внутри (не в физиологическом смысле, хотя и о нем фильм тоже упоминает), интересует режиссерку больше, чем внешняя канва их романа с Али.
Счастья на свете нет, но, во-первых, мы и так это знали, а во-вторых, в этом нет никакой трагедии. Такой вот парадокс.
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