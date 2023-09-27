Проблема „старородящих женщин“: о чем фильм „Чужие дети“?

Иногда складывается такое ощущение, что современные режиссеры и режиссерки, снимающие кино про отношения, уже затронули, осветили и освоили вообще все аспекты возможных человеческих взаимодействий, что уже просто не осталось больше таких крепостей, которые бы не брали большевики. Но нет, проблемы общества неисчерпаемы, неисчерпаемы своими нюансами, и конца края психологическому кину про любовь, видимо, не ожидается. Может, оно и к лучшему.

Французская режиссерка Ребекка Злотовски в своем пятом фильме „Чужие дети“ решает поговорить о проблеме так называемых „старородящих женщин“ (я знаю парочку дам, которые прибили бы меня на месте даже за закавыченный термин). Главной героине фильма Рашель (прекрасная Виржини Эфира, которую мы можем помнить, например, по „Бенедетте“) за сорок и она в первый раз захотела родить. Захотела, потому что впервые встретила мужчину, который сподвиг ее на эти мысли, который кажется тем самым – и так далее. Короче, любовь-любовь, что тут сказать. У мужчины, впрочем, есть дочь от первого брака, и новых детей он как-то не слишком жаждет. Довольно стандартная, где-то даже архетипическая история о том, как достойной героине, с чьего ракурса ведется повествование, ну удается найти себе не менее достойного героя, вообще герои повывелись, и мужчины поизмельчали. Что, без всякой иронии, чистая правда, только вот не поизмельчали, а и не были никогда достаточно крупны.

Рашель пытается приручить Лейлу, пятилетнюю дочь своего бойфренда, у нее, в конце концов, начинает что-то получаться, но тут бойфренд выкидывает неожиданный фортель, и жизнь Рашель, которая только, казалось бы, начала налаживаться, снова возвращается на поле „Старта“.