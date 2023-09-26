Скончался главный „Вождь“ американского хоккея

Буша выступал в сильнейшей лиге мира в начале 70-х годов и стал одним из сильнейших представителей коренного населения Америки в истории хоккея (Буша - представитель народа оджибве). Его карьерный путь начался с Warroad High School в студенческой лиге, а в 1971 году центрфорвард был выбран „Детройтом“ во втором раунде драфта. После успешной Олимпиады 1972 года в Саппоро (серебряные медали в составе сборной США и 6 очков в 6 матчах в личной статистике) Буша забросил шайбу в первом же матче в НХЛ, а в следующем сезоне стал лучшим новичком „Ред Уингз“.