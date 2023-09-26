Скончался главный „Вождь“ американского хоккея
Бывший форвард команд НХЛ „Детройт Ред Уингз“ и „Миннесота Норт Старз“ Анри Буша по прозвищу „Вождь“ скончался на 73-м году жизни.
Буша выступал в сильнейшей лиге мира в начале 70-х годов и стал одним из сильнейших представителей коренного населения Америки в истории хоккея (Буша - представитель народа оджибве). Его карьерный путь начался с Warroad High School в студенческой лиге, а в 1971 году центрфорвард был выбран „Детройтом“ во втором раунде драфта. После успешной Олимпиады 1972 года в Саппоро (серебряные медали в составе сборной США и 6 очков в 6 матчах в личной статистике) Буша забросил шайбу в первом же матче в НХЛ, а в следующем сезоне стал лучшим новичком „Ред Уингз“.
За энхаэловскую карьеру Анри Буша набрал 102 очка в 247 матчах (53 гола, 49 передач), до эпохи шлемов играл в неизменной налобной повязке и заслужил у одноклубников прозвище „Вождь“. В 1977 году он был вынужден завершить спортивную карьеру из-за серьезной травмы глаза. В 1995 году Буша ввели в Зал славы американского хоккея. Троюродный брат хоккеиста Ти Джей О'Ши провел более 1000 матчей в НХЛ и также представлял США на международных соревнованиях.
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