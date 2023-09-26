Россия „приобрела“ Азербайджан? Политолог анализирует события в Карабахе

Россия „потеряла“ Армению, но „приобрела“ ли она Азербайджан? В ходе предыдущих эскалаций в Нагорном Карабахе было примитивное разделение: Россия поддерживает Армению, Турция - Азербайджан. А что сейчас?

А сейчас Путин просто не игрок. Он пытался играть роль посредника, находится посередине. Эта роль ему не удалось. Естественно, он вряд ли рассматривал это как войну с Эрдоганом. Эрдоган сам по себе, Алиев сам по себе - естественно, в тесной связке с Турцией. Где же сейчас находится путинская Россия и сам Путин - не понятно. Армения в последние месяцы тяготела больше к Западу, к Европейскому Союзу, страны которого тоже провалились в урегулировании этого конфликта, мало что сделали.

Тут есть еще один аспект - военное решение конфликтов или проблем - заразительно. Путин показал всему миру, как он обращается с территориями бывшего СССР и какие территории он считает своими. И вот эта заразительность таких действий повлияла на решение Алиева продлить конфликт.

Почему Кремль самоустранился в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе?

Я думаю, у Кремля нет ресурсов - в первую очередь, дипломатических, для того, чтобы разрешить этот конфликт. Кремль пытался сидеть на двух стульях и играть посредническую игру, изображать из себя нейтральность. В результате - ничего не получилось. Вообще, у РФ сейчас нет внешней политики, как таковой. Каковы ее приоритеты? Рассуждать о мировом большинстве, об Азии, Африке, Латинской Америке - можно, но это не абстракция, за этими понятиями стоят конкретные страны, у которых конкретный вектор развития. И они сами определяют, с кем им сотрудничать.

Это - провал путинской дипломатии. Возможно - разучились заниматься миротворческой деятельностью. Справедливости ради нужно сказать, что конфликт тяжелый, исторически обусловленный, и европейские страны и США тоже в этом не преуспели.

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