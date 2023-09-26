При взрыве в Нагорном Карабахе погибли не менее 20 человек

В результате взрыва топливного хранилища на трассе Степанакерт - Аскеран в непризнанной Нагорно-Карабахской республике погибли не менее 20 человек. Кроме того, в медучреждения после взрыва доставлены в общей сложности 290 пострадавших, основную часть - в Республиканский медицинский центр. Об этом сообщили утром во вторник, 26 сентября, местные власти.

Согласно их данным, семь пострадавших скончались в больнице, тела еще 13 человек не опознаны и находятся в бюро судебно-медицинской экспертизы. Между тем многие граждане числятся пропавшими без вести, говорится в сообщении карабахского „министерства здравоохранения“.

Взрыв произошел накануне вечером. По словам депутата из НКР Метаксе Акопян, в хранилище выдавали бензин людям, уезжающим из региона. Информации о причинах трагедии пока не поступало.

Как сообщало армянское онлайн-издание 24news со ссылкой на министерство здравоохранения Армении, спасатели организовывали транспортировку пострадавших в больницы воздушным и наземных путем, к операции подключили вертолеты для отправки раненых в Армению.

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