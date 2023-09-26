Катри Райк будет работать представителем Тартуского университета в Ида-Вирумаа

Задача представителя – подготовить стратегию и план действий, чтобы услуги университета и проекты сотрудничества дошли до предприятий и организаций Ида-Вирумаа. В планировании деятельности участвуют Нарвский колледж и другие подразделения университета, имеющие возможность инициировать и реализовывать проекты.

По словам Катри Райк, развитие Ида-Вирумаа важно для всей Эстонии. „Это первая промышленная зона Эстонии, и она останется таковой в будущем. Это особое время с точки зрения справедливого перехода, когда становится ясно, какое будущее ждет этот регион. Тартуский университет может внести особый вклад в развитие Ида-Вирумаа и Нарвы. Я приложу все силы для реализации миссии университета на службе обществу“, - сказала Райк.

По словам проректора Тартуского университета по развитию Тыну Эско, важно, чтобы государственный университет поддерживал Ида-Вирумаа и Нарву в осуществлении справедливого перехода. „Для наших исследователей сотрудничество с крупными промышленными предприятиями Ида-Вирумаа – это хорошая возможность применить наукоемкие решения в реальной жизни, будь то, например, производство зеленого водорода, добыча редкоземельных металлов, применение цифровых технологий в крупной промышленности или мониторинг и анализ общественных процессов. Все это способствует плавному изменению экономики и рынка труда Ида-Виру, что, однако, требует прочной связи университета с местным сообществом и предпринимателями. Многолетний опыт Катри Райк в Ида-Вирумаа создает хорошие возможности донести до местных жителей послание Тартуского университета“, — добавил Эско.

Представитель Ида-Вирумаа входит в состав ректората ТУ, и его работу организует проректор по развитию. Рабочее место Катри Райк будет находиться в Нарвском колледже Тартуского университета.