Бизнесмен Хелениус стал главным в эстонских шахматах

В Эстонском Шахматном союзе (ЭШС) состоят 54 шахматных клуба, и в понедельник большинством голосов в совет союза были выбраны Йоаким Хелениус, Кайдо Кюлаотс, Игорь Крупенский, Татьяна Фомина, Райго Ууккиви, Рандо Томингас и Рауно Вери.

Новоиспеченный совет выбрал президентом Йоакима Хелениуса. Новый совет ставит своей целью популяризацию шахмат. Все члены совета понимают, что для этого в первую очередь необходим рост количества детей, занимающихся шахматами.

Член совета Игорь Крупенский в интервью RusDelfi прокомментировал результаты выборов: „Эстонские шахматы получают очень сильного президента с хорошей долгосрочной стратегией развития шахмат“.

„За последние 20 лет шахматы Эстонии сотрясали многочисленные конфликты и трения. Сегодняшнее собрание и выборы проходили в очень спокойной и дружелюбной атмосфере - хочется верить, что тенденция продолжится, и об эстонских шахматах будут появляться лишь положительные новости. Мы движемся в правильном направлении“, — добавил Игорь Крупенский.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .