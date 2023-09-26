Бизнесмен Хелениус стал главным в эстонских шахматах
Вечером в понедельник, 25 сентября, в доме Пауля Кереса состоялось общее собрание Эстонского Шахматного союза. По его итогам на ближайшие 4 года определился главный человек в эстонских шахматах - им стал бизнесмен Йоаким Хелениус (132-е место в списке богатейших людей страны).
В Эстонском Шахматном союзе (ЭШС) состоят 54 шахматных клуба, и в понедельник большинством голосов в совет союза были выбраны Йоаким Хелениус, Кайдо Кюлаотс, Игорь Крупенский, Татьяна Фомина, Райго Ууккиви, Рандо Томингас и Рауно Вери.
Новоиспеченный совет выбрал президентом Йоакима Хелениуса. Новый совет ставит своей целью популяризацию шахмат. Все члены совета понимают, что для этого в первую очередь необходим рост количества детей, занимающихся шахматами.
Член совета Игорь Крупенский в интервью RusDelfi прокомментировал результаты выборов: „Эстонские шахматы получают очень сильного президента с хорошей долгосрочной стратегией развития шахмат“.
„За последние 20 лет шахматы Эстонии сотрясали многочисленные конфликты и трения. Сегодняшнее собрание и выборы проходили в очень спокойной и дружелюбной атмосфере - хочется верить, что тенденция продолжится, и об эстонских шахматах будут появляться лишь положительные новости. Мы движемся в правильном направлении“, — добавил Игорь Крупенский.
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