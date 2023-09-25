25.09.2023, 21:45
ЗАБАВНОЕ ВИДЕО | Волк из Пярну, кувыркаясь, соревнуется с трактором
ФОТО: | Shutterstock
На прошлой неделе в Пярнумаа в объектив видеокамеры попал молодой волк, который несколько кругов задорно бегал рядом с трактором, то и дело совершая кувырки. Все это было заснято водителем трактора, который в сумерках выехал на поле для заготовки силоса. Смотрите чудесное видео!
Более подробно о поведении волка рассказывает зоосемиотик и исследовательница поведения волков Лаура Кийроя на сайте „Природный календарь“: