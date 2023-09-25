Звери
25.09.2023, 21:45

ЗАБАВНОЕ ВИДЕО | Волк из Пярну, кувыркаясь, соревнуется с трактором

 
Фотография носит иллюстративный характер
Фотография носит иллюстративный характер
ФОТО: Risto Raunio | Shutterstock

На прошлой неделе в Пярнумаа в объектив видеокамеры попал молодой волк, который несколько кругов задорно бегал рядом с трактором, то и дело совершая кувырки. Все это было заснято водителем трактора, который в сумерках выехал на поле для заготовки силоса. Смотрите чудесное видео!

Более подробно о поведении волка рассказывает зоосемиотик и исследовательница поведения волков Лаура Кийроя на сайте „Природный календарь“:

Серый волк на видео, судя по всему, еще волчонок, которому чуть больше года. Молодые волчата известны своим любопытством и безрассудством. Волки, которые не боятся тракторов, встречаются довольно часто, особенно среди молодых особей.

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