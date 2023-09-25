ЗАБАВНОЕ ВИДЕО | Волк из Пярну, кувыркаясь, соревнуется с трактором

На прошлой неделе в Пярнумаа в объектив видеокамеры попал молодой волк, который несколько кругов задорно бегал рядом с трактором, то и дело совершая кувырки. Все это было заснято водителем трактора, который в сумерках выехал на поле для заготовки силоса. Смотрите чудесное видео!