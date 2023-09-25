Потерялась, переночевала в лесу и только наутро позвонила в Центр тревоги: заблудившиеся грибники - головная боль полиции
Пожилые люди часто переоценивают свои силы, отправляясь в лес, - подчеркивает руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции Кальмер Янно. За сентябрь нарвской полиции пришлось развернуть целых три масштабных спасательных операции по поиску пропавших людей.
„Сейчас сезон грибников, погода хорошая, люди отправляются за грибами, а некоторые не могут выбраться из леса. Причины - заблудился, получил травму и проч".“, - рассказал Кальмер Янно. По его словам, одна женщина-грибница вывихнула ногу в лесу и не смогла идти дальше. Причем, она, не желая беспокоить Центр тревоги вечером, позвонила туда только наутро, посчитав, что вполне способна переночевать в лесу.
Нашли женщину благодаря тому, что водитель рейсового автобуса вспомнил, на какой остановке она вышла. „Это сузило наш поиск сразу же на 50 квадратных километров“, - рассказал полицейский.
„Ночи пока теплые, и это, конечно, только плюс. Но лучше вовсе не теряться или обеспечить возможность быть спасенным, соблюдая нехитрые правила“, - рассказывает Янно.
Самое главное - перед тем, как уйти куда-то в лес за грибами, надо ознакомиться с той местностью, куда вы собрались. „Зачастую нарвские люди уезжают в сторону Чудского озера, туда, где лес им не знаком. Поэтому - заранее изучите местность по карте - обозначьте для себя какие-то ключевые пункты: водоемы, здания. Чтобы если потеряетесь, было проще взять ориентир“, - рассказал представитель полиции.
Правила, на самом деле просты: обязательно сообщить родным, куда вы идете, сколько там пробудите. И по возможности не ходить в лес поодиночке!
„Если вы идете парой или компанией, то оставьте включенным только один телефон. Так остальные будут защищены от быстрой разрядки аккумулятора, и если вы заблудитесь, будет больше шансов держать связь с внешним миром. Прежде всего, с Центром тревоги“.
Скорее всего, после наших советов, в вашей корзине будет больше спецвещей, чем грибов, но ваша жизнь стоит определенно больше, чем все грибы вместе взятые, - считают представители полиции.
Большую благодарность полицейские выразили и добровольцам поисковой группы Iga Elu, благодаря помощи которых было найдено немало потеряшек.
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