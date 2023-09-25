Потерялась, переночевала в лесу и только наутро позвонила в Центр тревоги: заблудившиеся грибники - головная боль полиции

„Сейчас сезон грибников, погода хорошая, люди отправляются за грибами, а некоторые не могут выбраться из леса. Причины - заблудился, получил травму и проч".“, - рассказал Кальмер Янно. По его словам, одна женщина-грибница вывихнула ногу в лесу и не смогла идти дальше. Причем, она, не желая беспокоить Центр тревоги вечером, позвонила туда только наутро, посчитав, что вполне способна переночевать в лесу.

Нашли женщину благодаря тому, что водитель рейсового автобуса вспомнил, на какой остановке она вышла. „Это сузило наш поиск сразу же на 50 квадратных километров“, - рассказал полицейский.

„Ночи пока теплые, и это, конечно, только плюс. Но лучше вовсе не теряться или обеспечить возможность быть спасенным, соблюдая нехитрые правила“, - рассказывает Янно.

Самое главное - перед тем, как уйти куда-то в лес за грибами, надо ознакомиться с той местностью, куда вы собрались. „Зачастую нарвские люди уезжают в сторону Чудского озера, туда, где лес им не знаком. Поэтому - заранее изучите местность по карте - обозначьте для себя какие-то ключевые пункты: водоемы, здания. Чтобы если потеряетесь, было проще взять ориентир“, - рассказал представитель полиции.

Правила, на самом деле просты: обязательно сообщить родным, куда вы идете, сколько там пробудите. И по возможности не ходить в лес поодиночке!

„Если вы идете парой или компанией, то оставьте включенным только один телефон. Так остальные будут защищены от быстрой разрядки аккумулятора, и если вы заблудитесь, будет больше шансов держать связь с внешним миром. Прежде всего, с Центром тревоги“.

Еще несколько важных правил от полиции Не ходите в лес в темной одежде, лучше наденьте светоотражающий жилет.

Не стесняйтесь сразу же сообщить в Центр тревоги по номеру 112 о том, что вы заблудились.

Оставайтесь на том месте, откуда звонили! Центр тревоги определить вашу геолокацию, и вас будет легче найти.

Возьмите с собой питьевую волу и запас ежедневных лекарств.

Приобретите акубанк и берите с собой.

Возьмите с собой спички. Костер согреет вас и вы будете более заметными.

Скорее всего, после наших советов, в вашей корзине будет больше спецвещей, чем грибов, но ваша жизнь стоит определенно больше, чем все грибы вместе взятые, - считают представители полиции.

Большую благодарность полицейские выразили и добровольцам поисковой группы Iga Elu, благодаря помощи которых было найдено немало потеряшек.

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