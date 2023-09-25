ВСУ: При атаке на штаб в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом

Еще 105 военных были ранены. Минобороны России в день удара заявило, что во время атаки ВСУ по Севастополю пропал без вести один военный, а здание штаба „получило повреждения“.

В ССО утверждают, что оно не подлежит восстановлению. Кроме того, командование Сил специальных операций обновило данные по потерям РФ в результате атаки на большой десантный корабль „Минск“ 13 сентября. По данным ССО, на корабле погибли 62 человека. Учитывая, что „Минск“ на следующий день должен был выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на корабле, отметили в ведомстве.

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