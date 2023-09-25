Новая реальность: водитель может управлять автомобилем даже... из офиса

Многие знают, что Elmo – это компания по прокату электромобилей, но более наблюдательные участники движения, возможно, уже заметили, что в последнее время некоторые машины Elmo Rent ездят вообще без водителя.

На самом деле, такими автомобилями Elmo по-прежнему управляет водитель, но вместо салона едущей машины он сидит в уютном офисе – удаленном рабочем месте водителя. Ведь у Elmo есть уникальная услуга: если человек хочет арендовать автомобиль, ему не придется самому разыскивать машину в городе. Арендованный автомобиль с помощью дистанционного водителя подъедет прямо к двери, после чего арендатор сможет сам с комфортом сесть за руль.

По мнению Энна Лаансоо-младшего, руководителя и идеолога Elmo Rent, дистанционное вождение делает работу водителя более удобной.

„Водитель может совершать поездки из офиса, делать между ними перерывы, чтобы налить себе кофе и взять печенье на кухне, менять машину несколькими нажатиями кнопок. Профессия водителя определенно становится все более привлекательной. Кстати, даже человек с ограниченной подвижностью может стать дистанционным водителем, поскольку наша водительская консоль позволяет убрать сиденье и обеспечить доступ для инвалидной коляски“, – представляет возможности новой технологии Лаансоо.

По словам руководителя Elmo, возможность дистанционного управления транспортным средством решает одновременно две проблемы. Во-первых, это делает жизнь заинтересованного в аренде автомобиля человека более удобной, поскольку арендованная машина подъезжает прямо к его двери. Во-вторых, процесс становится более эффективным для арендодателя, потому что время, необходимое для доставки автомобиля, сокращается почти в десять раз.