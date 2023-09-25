Новая реальность: водитель может управлять автомобилем даже... из офиса
Эстонская компания Elmo Rent разработала технологию, позволяющую управлять едущим по улице автомобилем прямо из офиса. Поэтому не стоит пугаться, случайно увидев на дороге машину без водителя.
Многие знают, что Elmo – это компания по прокату электромобилей, но более наблюдательные участники движения, возможно, уже заметили, что в последнее время некоторые машины Elmo Rent ездят вообще без водителя.
На самом деле, такими автомобилями Elmo по-прежнему управляет водитель, но вместо салона едущей машины он сидит в уютном офисе – удаленном рабочем месте водителя. Ведь у Elmo есть уникальная услуга: если человек хочет арендовать автомобиль, ему не придется самому разыскивать машину в городе. Арендованный автомобиль с помощью дистанционного водителя подъедет прямо к двери, после чего арендатор сможет сам с комфортом сесть за руль.
По мнению Энна Лаансоо-младшего, руководителя и идеолога Elmo Rent, дистанционное вождение делает работу водителя более удобной.
„Водитель может совершать поездки из офиса, делать между ними перерывы, чтобы налить себе кофе и взять печенье на кухне, менять машину несколькими нажатиями кнопок. Профессия водителя определенно становится все более привлекательной. Кстати, даже человек с ограниченной подвижностью может стать дистанционным водителем, поскольку наша водительская консоль позволяет убрать сиденье и обеспечить доступ для инвалидной коляски“, – представляет возможности новой технологии Лаансоо.
По словам руководителя Elmo, возможность дистанционного управления транспортным средством решает одновременно две проблемы. Во-первых, это делает жизнь заинтересованного в аренде автомобиля человека более удобной, поскольку арендованная машина подъезжает прямо к его двери. Во-вторых, процесс становится более эффективным для арендодателя, потому что время, необходимое для доставки автомобиля, сокращается почти в десять раз.
По словам Энна Лаансоо-младшего, обучение работе дистанционного водителя Elmo требует определенного процесса, который выполняется внутри компании: „Первая часть тренировок начинается на закрытой территории. Если эта часть пройдена, начинается обучение на улице, после прохождения которого необходимо сдать экзамен, организованный Департаментом транспорта. Те, кто успешно сдаст экзамен, получают рукопожатие, сертификат и возможность прийти в Elmo и водить дистанционно управляемые автомобили“.
В настоящее время технология Elmo требует наличия мобильной связи 4G, которая сегодня достаточно хороша развита, ведь она необходима для быстрого предоставления технологии в различных частях мира. Однако стремительное развитие технологии 5G безусловно открывает новые возможности, позволяя ездить быстрее и улучшая качество передаваемого видеоизображения.
В начале августа Telia запустила в местном медиа-пространстве свежую и оригинальную кампанию „Работа становится все лучше“, которая призвана вдохновить людей улучшать качество своей жизни с помощью технологий. В рамках кампании представлены восемь разных историй о реальных жителях Эстонии, которые работают в самых разных сферах и в повседневной деятельности которых огромную роль играют технологии и умные решения. Все интересные видеоистории кампании можно найти на сайте Digitark – технологического блога Telia.