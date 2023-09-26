ВИДЕО | Неимоверное количество кофе и лодки: что делает наших соседей самой счастливой нацией?

Согласно рейтингу Финляндия в шестой раз может похвастаться первым местом в топе самых счастливых стран. Пандемия коронавируса, экономические и и эреншетичнские кризисы и войны никак не повлияли на отношение финнов к жизни - если верить таким индикаторам, как социальная поддержка, уровень дохода, состояние здоровья, щедрость и отсутствие коррупции. В этом выпуске поговорим о том, сколько кофеина финны употребляют и почему лодка в жизни финна важнее автомобиля.

Финны потребляют неимоверные 12 кг кофе на душу населения в год. Это делает Финляндию второй в мире страной по потреблению кофе на душу населения. Првыда, в Финляндии очень любят некрепкий кофе, похожий на разбавленный американо, но это и понятно. Некоторые финны пьют по 6-8 чашек кофе в день, и если бы это был обычный крепкий кофе, то для сердца это было бы крайне опасно.

Практически в любом городке Финляндии можно выбраться в двух-трехчасовой круиз по озеру за 10-20 евро. В Финляндии насчитывается около миллиона малых судов, что является одним из самых высоких показателей в мире. 95 процентов катеров, которые продаются в стране - финского производства. В культуре финнов озеро играет очень важную роль - даже сейчас, когда большинство людей проживает в городах.

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