Оживил историю: гид из Нарвы написал о впечатлениях Анны Ахматовой от Нарва-Йыэсуу

Маленькая девочка Аня Горенко стояла на вершине холма и смотрела на порт и реку Нарву в Гунгербурге. Она большими удивленными глазами рассматривала огромные парусные корабли, стоящие под погрузкой леса. Корабли были из разных стран мира: Англии, Франции, Германии, Голландии, мачты многих из них были украшены маленькими разноцветными флажками.

Девочка в одной руке держала плюшевого медвежонка и словно показывала ему то, что ее так удивило. В другой руке она держало красное полосатое яблоко, от которого медленно откусывала маленькие кусочки. Они с бонной купили мед на рынке в рыбацкой части Гунгербурга, а продавец Юхан, как он себя назвал, подарил маленькой Анечке еще и яблоко, приговаривая:

„Кушай, моя красавица, самые лучшие венкульские яблоки и мед только я продаю, и привожу их на лодке вон оттуда, - и Юхан показал рукой на другой берег реки, то место, где река Россонь впадала в реку Нарову. - Там находится моя деревня Венкуль, то бишь „русская деревня“ в переводе значит“.

„Аня пошли домой!, - сказала бонна. - Скоро ведь время обеда. А потом дневной сон, не забыла?“ - молодая девушка улыбнулась и ласково посмотрела на девочку.

„А что потом?“ - спросила Анечка. Она тянула время, так как ей совсем не хотелось никуда уходить.

„А потом вы пойдёте с маменькой на море с двух до трех, когда на пляже вывесят белый флаг и будет „женское время“ для купания“ - отвечала бонна.

Аня вспомнила свое первое впечатление от Балтийского моря, когда она стояла на берегу и слушала шум волн, ленивыми барашками набегающих на берег.

„Какое оно синее и бескрайнее! А еще очень грозное в штормовую погоду!“ - пронеслось в голове у девочки, и она прижалась щекой к юбке матери. Наверное, с этой минуты она в глубине своей детской души полюбит штормовое море и уже потом спустя годы будет часто купаться во время шторма и этим шокировать других барышень.