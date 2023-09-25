В Балтийском море обнаружили крупнейшую утечку метана

Открытие сделали специалисты Университета Линнея и Стокгольмского университета в ходе экспедиции в Ландсортскую впадину - самое глубокое место Балтийского моря, примерно в 30 км к юго-востоку от городка Нюнесхамн на восточном побережье Швеции. „Мы знали, что пузырьки газообразного метана могут подниматься на поверхность на мелководном шельфе Балтийского моря, - отметил Кристиан Странне, доцент геофизики моря Стокгольмского университета. - Но я никогда раньше не видел такого интенсивного выделения метановых пузырей, тем более, в столь глубоком месте“.

Исследователи установили, что зона, где происходит утечка, имеет площадь около 20 км2 и находится на глубине ок. 400 м. Было взятое большое число проб грунта и воды, их анализ должен позволить лучше понять причины этого феномена.

По словам возглавляющего проект по изучения метана и источников его утечек в Балтийском море Марсело Кетцера, профессора наук об окружающей среде Университета Линнея, выбросы могут быть связаны с накоплением в этом месте донных отложений из-за глубинного течения. Вместе с тем, точные причины и механизм выбросов еще предстоит изучить. В частности, неясно, будет ли выброс метана усиливаться при глобальном потеплении или эвтрофикации (насыщении воды биогенными элементами). Кроме того, открытие подобных мощных выбросов метана в других местах Балтики может заставить ученых пересмотреть представления об их влиянии на концентрацию океана в поверхностных водах моря.

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