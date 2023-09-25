МНЕНИЕ | Капитуляция Карабаха - конец войны или начало новой?

Ходят слухи, что Владимир Путин обменял Карабах на уступки со стороны Турции - партнера Азербайджана - по другим вопросам (например, на отказ от возобновления поставок украинского зерна на мировые рынки по Черному морю). „Зерновая сделка“ , в частности, обсуждалась во время встречи Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале сентября в Сочи. Возможно, это правда. Но на самом деле неважно, в какой момент и в какой форме Россия решила не выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности в регионе. Главное, по каким причинам это произошло.

Такое предположение оказалось ошибкой. Ее накануне капитуляции Карабаха публично признал Никол Пашинян. Понимание пришло поздно. Попытка разворота Еревана на Запад за несколько недель до новой военной операции Баку в Карабахе уже не могла остановить Азербайджан. При соотношении сил - 60 тысяч хорошо вооруженных азербайджанских солдат против 2,5 тысячи карабахцев - исход войны был предрешен. Она не продлилась и суток. На назначенном по инициативе Франции на 21 сентября спецзаседании Совета безопасности ООН по Нагорному Карабаху теперь будут обсуждать судьбу армянского населения региона.

Россия тогда взяла на себя роль миротворца. Свою миссию она навязала Армении. Президент Путин уже тогда не скрывал неприязнь Москвы к премьеру Пашиняну, которую теперь открытым текстом транслирует бывший глава российского государства и правительства Медведев в знаменитом своей агрессивностью Telegram-канале. Но тогда армянам еще казалось, что исторической дружбе с Россией альтернативы нет. Этот союз, мол, в интересах самого Кремля.

Совсем недавно, в мае 2023, года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территориальную целостность соседнего Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Условием он назвал гарантии безопасности карабахским армянам . Это было вынужденным решением Еревана после поражения в войне за Карабах с Азербайджаном в 2020 году.

Нагорный Карабах капитулировал, армия самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики разгромлена и будет распущена. Что будет с армянским мирным населением региона - покажут переговоры. Таков краткий итог „антитеррористической операции“ в Карабахе , о проведении которой Баку объявил 19 сентября. Россия , чьи военнослужащие с 2020 года размещены в регионе, не вмешивалась в происходящее.

Ранее российские власти и на словах, и на деле доказывали, что национальные интересы страны требуют поддерживать Армению. Она была ключевым союзником России в регионе. Москва продавала оружие и Азербайджану, но военную базу создала именно в Армении. Так продолжалось до прихода к власти Никола Пашиняна. После этого отношение Москвы к Еревану резко изменилось, но не в результате каких-то сложных стратегических или геополитических расчетов, а всего лишь из-за личных антипатий Владимира Путина к „слишком демократичному“ армянскому премьеру. В считанные месяцы все российские стратегии на Южном Кавказе были отправлены на свалку: Россия фактически прекратила опекать Армению.

Далее нежелание совпало с неспособностью. В феврале 2022 года Россия начала широкомасштабную агрессию против Украины, но ресурсов для победы не хватило. Не осталось их и для того, чтобы, в случае чего, сдержать Азербайджан, даже если бы Путин вдруг передумал.

Конец карабахского конфликта и начало нового?

После капитуляции Карабаха осталось два вопроса. Первый - все ли армянское население покинет регион, а если нет - то кто и как обеспечит безопасность оставшихся? Взаимная ненависть копилась десятилетиями, армянские отряды в первую карабахскую войну изгнали десятки тысяч азербайджанцев. И желание отомстить вряд ли остыло.

Второй вопрос - конец ли это армяно-азербайджанского конфликта? В соглашении от 2020 года указывается на обязательства Еревана разблокировать транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой. Этот азербайджанский эксклав имеет узкую, но границу с Турцией. Баку в этой связи говорит о создании транснационального „зангезурского коридора“.

Армения видит в таком коридоре посягательство на свою территориальную целостность. Наверняка и после победы в Карабахе Баку и Анкара продолжат требовать от Еревана его создания, что может стать поводом для новой войны. И пока неясно, кто мог бы ей помешать.

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