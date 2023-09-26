МНЕНИЕ | В Нарве политики угрожают, оскорбляют и шантажируют избирателей
Уровень политической культуры - то, о чем в последнее время говорится очень много, особенно в так называемом „нарвском контексте“. В сменяемости власти нет ничего особенного и экстраординарного, потому что все правовые регуляции для этого имеются, в том числе вотум недоверия как инструмент для изменения политического курса. Но важно остаться в рамках этой самой политической культуры.
В приграничном же городе, к сожалению, властвуют то ли эйфория победы новой власти, то ли желание напомнить горожанам, „кто в доме хозяин“, но за последние несколько дней имели место несколько, мягко говоря, недопустимых кейсов с участием политиков, оказавшихся у руля города.
Самый яркий, это, конечно же, большой скандал с Андрусом Таммом, который, хоть и не является депутатом городского собрания, но при этом - член правления нарвской ячейки Центристской партии. В споре с неполитиком Марком Сергиенко, Тамм опустился до крайне оскорбительных высказываний, попутно зацепив и своего политического оппонента Дениса Ларченко. В общем, Тамм, видимо, по принципу „гуляй, шальная, императрица!“, на оскорбления „ниже пояса“ не поскупился.
Примерно в это же время, почти сразу же после вотума недоверия Катри Райк, Тамм в комментариях к посту журналиста Романа Викулова позволил себе нелестные высказывания в адрес уже бывшего мэра, напрямую написав, что Роман поддерживает бывшего мэра, потому что они „вместе пили“.
Эта история с алкоголем - довольно забавная кампания против Райк со стороны обычных нарвитян, которым она как мэр не была симпатична. В одной из таких групп в социальной сети Фэйсбук на Райк даже устроили „фотоохоту“, добывая из совершенно разных мест снимки Райк с бокалом вина в руке. Но обычных людей можно понять: ругать и очернять власть - милое и привычное многим дело, а политик должен быть готов не только к дифирамбам, но и к народной нелюбви, даже просто потому что „лицом не вышел“.
Но то, что позволено народу, не позволено политику. Андрус Тамм, человек из правления Нарвского отделения Центристской партии, эту народную кампанию своим высказыванием в дискуссии с журналистом Романом Викуловым поддержал и подогрел. И если шутки „из народа“ были вполне приемлемыми, то со стороны маститого политика и человека из руководства крупной политической партии это выглядело, ну, скажем мягко, некрасиво.
Все свои комментарии Тамм чуть позже удалил. Что также говорит о многом.
Следующая неприятно зацепившая дискуссия разгорелась уже под постом сотрудницы Нарвского музея Дарьи Бояровой, которая высказалась на своей личной страничке о том, что она недовольна решением города отказаться от строительства арендного дома. „Срочно перепишусь в любое другое самоуправление, чтобы мои налоговые отчисления не тратились на безумие“, - эмоционально написала Дарья. К дискуссии тут же подтянулся депутат Нарвского горсобрания и (теперь уже) коалиционный депутат Вадим Орлов, который посоветовал Дарье поискать другое место работы. Цитата: „Вам стоит повысить Вашу осведомленность в вопросе, откуда у Нарвского музея деньги на зарплату своим работникам“.
Господин Орлов, видимо, намекал на то, что город выступает гарантом жизнеспособности музея, в том числе финансовым. Но бог с ним, с тем, что город имеет отношение к зарплатам работников музея. Уместно ли депутату, которому не понравилось мнение горожанки по поводу решения горсобрания, присоединившись к дискуссии, использовать свою власть для того, чтобы „поставить ее на место“, намекнув, мол, так недолго и до того, чтобы сменить место работы?
Что это и почему в Нарве это происходит? Ругать власть, быть недовольным, рисовать карикатуры, вставить крепкое словцо в адрес депутата или мэра - это, в целом, для демократического свободного общества привычно и нормально. Ненормально, когда политик опускается на тот же уровень и начинает говорить с народом на похожем языке. Не стесняясь угрожать, шантажировать, командовать „к ноге!“, оскорблять и переходить на личности. Такое ощущение, что политики еще не привыкли к тому, что социальные сети - это площадки с огромной аудиторией, они - слуги народа, а все их выпады в адрес избирателя интернет запоминает.