МНЕНИЕ | В Нарве политики угрожают, оскорбляют и шантажируют избирателей

В приграничном же городе, к сожалению, властвуют то ли эйфория победы новой власти, то ли желание напомнить горожанам, „кто в доме хозяин“, но за последние несколько дней имели место несколько, мягко говоря, недопустимых кейсов с участием политиков, оказавшихся у руля города.

Самый яркий, это, конечно же, большой скандал с Андрусом Таммом, который, хоть и не является депутатом городского собрания, но при этом - член правления нарвской ячейки Центристской партии. В споре с неполитиком Марком Сергиенко, Тамм опустился до крайне оскорбительных высказываний, попутно зацепив и своего политического оппонента Дениса Ларченко. В общем, Тамм, видимо, по принципу „гуляй, шальная, императрица!“, на оскорбления „ниже пояса“ не поскупился.

Примерно в это же время, почти сразу же после вотума недоверия Катри Райк, Тамм в комментариях к посту журналиста Романа Викулова позволил себе нелестные высказывания в адрес уже бывшего мэра, напрямую написав, что Роман поддерживает бывшего мэра, потому что они „вместе пили“.

Эта история с алкоголем - довольно забавная кампания против Райк со стороны обычных нарвитян, которым она как мэр не была симпатична. В одной из таких групп в социальной сети Фэйсбук на Райк даже устроили „фотоохоту“, добывая из совершенно разных мест снимки Райк с бокалом вина в руке. Но обычных людей можно понять: ругать и очернять власть - милое и привычное многим дело, а политик должен быть готов не только к дифирамбам, но и к народной нелюбви, даже просто потому что „лицом не вышел“.

Но то, что позволено народу, не позволено политику. Андрус Тамм, человек из правления Нарвского отделения Центристской партии, эту народную кампанию своим высказыванием в дискуссии с журналистом Романом Викуловым поддержал и подогрел. И если шутки „из народа“ были вполне приемлемыми, то со стороны маститого политика и человека из руководства крупной политической партии это выглядело, ну, скажем мягко, некрасиво.

Все свои комментарии Тамм чуть позже удалил. Что также говорит о многом.