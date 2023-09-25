Начиная с сегодняшнего дня в управе района Ласнамяэ вновь будут оказывать бесплатную юридическую помощь

„Начатые в прошлом году совместно с Союзом юристов Эстонии юридические консультации для жителей полностью оправдали себя. Уже тогда бесплатную правовую помощь в районной управе смогли получить около сотни человек. Мы, разумеется, продолжим этот проект и обеспечим жителям возможность получения бесплатных юридических консультаций от компетентных юристов“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В июне прошлого года в управе была произведена реструктуризация, в результате которой было сокращено место юриста. В результате районную управу с июня 2022 года обслуживает команда юридической службы города Таллинна. Поскольку консультирование жителей не входит в число предоставляемых юридической службой услуг, управа района искала другие возможности для оказания правовой помощи жителям.

Правовое консультирование в здании управы района Ласнамяэ будет проводиться по понедельникам с 14 до 18 часов. Первую консультацию можно получить уже 25 сентября в порядке живой очереди без предварительной регистрации.

Начиная с 25 сентября для получения консультации необходимо предварительно зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно, позвонив по номеру телефона 631 3002 в рабочие дни с 9 до 16 часов. Услуга для жителей Таллинна бесплатная. На каждого жителя, который обратится за юридической помощью, выделено 20 минут. С собой необходимо взять документы, требующиеся для консультации. В более сложных случаях специалисты дадут ответ в течение трёх дней.

В начале этого года управа района Ласнамяэ и Союз юристов Эстонии заключили договор, согласно которому в здании управы района Ласнамяэ (улица Палласти, 54) будет оказываться бесплатная юридическая помощь по понедельникам в период с 25 сентября по 18 декабря 2023 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.