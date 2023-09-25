„Брошусь я в окно!“ Более 10 граждан РФ получили предписания покинуть Латвию. Скорее всего, это ошибка

В сентябре 2022 года, накануне выборов в Сейм , были спешно приняты поправки к Закону об иммиграции. 2 сентября автоматический постоянный вид на жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России после мая 2003 года, утратил силу. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, надо были пройти ряд процедур. В том числе — предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года. Исключения — те, кто учился на латышском, справки от психиатра или реабилитолога и люди моложе 14 лет и старше 75 лет.

Начиная с середины сентября PMLP разослал 3541 такое письмо. Кроме того, сообщения о том, что пациенты теряют право на оплаченную государством медицину, получают и семейные врачи.

PMLP сообщает, что в течение месяца нужно сдать eID-карту: принести ее в отделение управления. Если человек находится за границей, карту нужно в посольство или консульство. Если у получателя письма есть основания запросить какое либо иное разрешение вид на жительство — он это может сделать.

Александр — один из тех граждан РФ, которые сделали все по закону и в срок, но все равно получили письма с предложением покинуть Латвию. В таких сообщениях Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) сообщает, что постоянный ВНЖ у человека аннулирован, на новое разрешение проживания необходимые документы не поданы, то есть до 30 ноября ему надо покинуть территорию Латвийской республики.

„Эти полтора года добили меня полностью. Уже месяца три-четыре не сплю по ночам, стал много курить, появился странный кашель, — рассказывает 73-летний Александр (имена изменены, чтобы не повлиять на ход проверки статуса — прим. Ред.). — Врач выписала мне снотворное, лекарство от нервов и отправила на анализы. Что-то успел, а на один анализ и рентген легких только записался. И тут приходит сообщение, что меня лишают ВНЖ. А значит, и медицины. Навязчивые мысли стали появляться — думаю, брошусь я в окно или пойду топиться“.

К этой норме дважды принимали поправки. Последние изменения дали возможность тем, кто попытался сдать экзамен, не сдал и до нового года не пересдал, оформить временный ВНЖ на два года. В этом случае человек получает социальные права обладателя постоянного ВНЖ и фактически обязуется за это время выучить язык на уровень А2. Delfi подробно писал о том, как теперь действовать всем попавшим под действие изменений к Закону об иммиграции.

В начале сентября PMLP сообщил, что около 3600 граждан России, не подавших вовремя нужные документы, получат письма с предписанием покинуть Латвию. Вскоре выяснилось, что в рассылку прокрались „технические ошибки“…

В публикации от 22 сентября „Ваш ID аннулирован. Гражданка РФ сдала тест на А2, отправила документы в PMLP и… получила письмо на выезд“ портал Delfi рассказал историю Анны, которая записалась на повторный экзамен, но получила письмо. Ее племянница быстро отреагировала на ошибку, отвела 74-летнюю тетю в отделение PMLP, где в порядке общей очереди ей заказали оформление новой eID-карты взамен утратившей силу по ошибке. Во вторник документ будет готов — бесплатно.

Вместе с ВНЖ по ошибке лишили и медицины

Александру — 73 года. Он родился в Риге, куда после войны переехали родители. По его словам, разговорный латышский выучил еще в армии — от сослуживцев-латышей. С тех пор в общении проблем не было. Поэтому на языковой экзамен А2 пошел безо всяких курсов. В итоге две части было выше 80%, еще две — выше 30%. Средний балл — 58%.

„Понимаете, что обидно, я ведь Латвию очень любил всегда. Когда после института меня отправили по распределению работать на Север — хоть я и русский, но все время чувствовал себя там, как чужим. Меня тянуло назад. Там у меня все время был хронический насморк. Вернулся в 1985 году в Ригу (у меня тогда еще отец скончался) и понял — вот она, моя родина! То есть я больше латыш, чем многие…“

Гражданство России Александр принял в 2008 году, когда в экономический кризис потерял работу.