Полиция Косово окружила монастырь, где скрылись 30 вооруженных людей. Их подозревают в убийстве полицейского

По сообщению косовской полиции, в результате возникшей перестрелки один полицейский был убит и двое ранены.

Перестрелка началась, когда полицейские во время ночного патрулирования обнаружили два грузовика без номерных знаков, которые блокировали въезд на мост через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую части города.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что „террористическую атаку“ группы поддерживало правительство Сербии. „Организованная преступная группировка, которая политически, финансово и логистически поддерживается из Белграда, нападает на наше государство“, — написал он ранее на своей странице в Facebook.

„Как минимум 30 вооруженных профессиональных военных или полицейских окружены нашими полицейскими силами. Я призываю их сдаться нашим органам безопасности“, — сказал он во время пресс-конференции.

В заявлении полиции говорится, что на ее офицеров напали сразу с нескольких сторон, с использованием целого „арсенала огнестрельного оружия, включая ручные гранаты и гранатометы“.

„Мы видим вооруженных людей в форме... они стреляют в нас, а мы стреляем в ответ“, - сообщил агентству AFP по телефону из окрестностей Баньского монастыря представитель косовской полиции Ветон Эльшан.

„И внутри монастыря, и снаружи, у внешней стены, можно увидеть бронемашины без номеров и тяжелое вооружение“, — сказал также Курти.

Верующие заперлись в общежитии

Рашско-Призренская епархия опубликовала заявление, в котором говорится, что „по последней информации, группа вооруженных людей в масках въехала в монастырь на бронетехнике, взломав запертые ворота монастыря“.

Епархия сообщает, что сейчас в монастыре находится группа верующих со священником и братией, которые заперлись в монастырском общежитии, так как „по двору передвигаются вооруженные люди в масках и изредка слышны выстрелы“.

Косовский албаноязычный новостной портал „Tekegrafi“ сообщил, что после этого инцидента власти Косово закрыли пограничный пропускной пункт на границе с Сербией в Яринье.