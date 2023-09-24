Во время учений в Латвии пропал и, скорее всего, улетел в Россию беспилотник

Связь с беспилотником была потеряна на территории Латвии, а потенциальное место его посадки определялось по ранее зафиксированной траектории полета и направлению ветра. Существует высокая вероятность того, что дрон приземлился на территории России, отмечают в вооруженных силах Латвии.

В Министерстве обороны Латвии пояснили агентству LETA, что дрон не имел боевого вооружения, а предназначался для наблюдения.

Во избежание эскалации событий латвийский МИД проинформировал Россию об инциденте, как это принято в международной практике. В то же время „не исключено, что российская пропаганда может представить этот вопрос в том свете, в котором она хочет“, - отметили в МИД Латвии.

В Минобороны заявили, что после полной потери связи на территории Латвии беспилотный аппарат перешел в режим аварийной посадки. При этом в министерстве отказались предоставить более подробную информацию о технических характеристиках беспилотника.

Сейчас мониторинг внешних границ, воздушного пространства и территориальных вод Латвии осуществляется в усиленном режиме. Также союзники по НАТО на ротационной основе обеспечивают патрулирование воздушного пространства над всеми странами Балтии, отмечают в латвийских вооруженных силах.

Комплексные учения национальной обороны „Namejs 2023“ - военные учения, организованные вооруженными силами с целью проверки и совершенствования планов национальной коллективной обороны Латвии.

Учения проходят с 5 сентября по 2 октября по всей Латвии. В них принимают участие около 8500 человек.

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