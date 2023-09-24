В Вильнюсе убирают мемориальные доски с русским текстом: 13 из них заменят, а три – снимут навсегда(14)
„Мы оцениваем то, что говорят нам эти символы, в сегодняшнем контексте. Этим решением мы отказываемся от памятных досок на русском языке и заменяем их новыми типичными памятными досками Вильнюса. Избавляемся от отпечатков идеологии серпа и молота“, – сказала глава комиссии по исторической памяти Горсовета Вильнюса Камиле Шерайте-Гогелене.
Муниципалитет обновит мемориальные доски композитору Антанасу Рачюнасу, актеру Борису Даугуветису, артисту балета Юозасу Лингису, композитору Балису Дварёнасу, оперному певцу Валентинасу Адамкявичюсу, дирижеру Миколасу Букше, актеру и режиссеру Юозасу Рудзинскасу, композитору Йонасу Швядасу, композитору Юозасу Каросасу, театральному деятелю Ромуалдасу Юкнявичюсу, артисту балета Бронюсу Келбаускасу, актеру Степонасу Юкне и оперному певцу Кипрасу Петраускасу.
Мемориальные доски учителю музыки Юозасу Банайтису, поэту и прозаику Теофилису Тильвитису и актеру Василию Качалову решено убрать окончательно.
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