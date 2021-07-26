Треть владельцев электромобилей Tesla вернулись к бензиновым автомобилям

Особенно актуальна эта проблема для владельцев электромобиля „Tesla Model Y“ – треть владельцев самой маленькой модели „Tesla“ в настоящее время выбирают в качестве следующего автомобиля бензиновый внедорожник или пикап. В компании Tesla надеются решить эту проблему, как только электрический пикап Cybertruck после нескольких лет задержки наконец будет запущен в производство.

При этом „Tesla Model Y“ – электромобиль с самой высокой лояльностью клиентов к бренду в своем сегменте, достигающей 37,3 %. На втором месте – „Ford Mustang Mach-E“ с 18,5%. Согласно опросу, 70,5% клиентов после приобретения „Tesla Model Y“ купили еще один электромобиль, однако остальные возвратились к внедорожнику с двигателем внутреннего сгорания или пикапу. Владельцы электрического флагмана „Tesla Model S“ также переходят на автомобили других марок. Лояльность к бренду снижается с возрастом модели (“Tesla Model S“ вышла на рынок в 2012 году). Чаще всего водители „Model S“ переходят на электрические „Lucid Air“, „Rivian R1T“, „Mercedes-Benz EQS“ и „Rivian R1S“. Лишь 11,7 % владельцев „Model S“ переходят на ту же марку „Model X“, а 7,9% владельцев – на „Model 3“.

Что касается „Tesla Model 3“, то 72,8% покупателей остаются с той же маркой. 40,3% из них покупают „Модель Y“, а 26,1% остаются верны той же, но более новой модели. Пока что Tesla ничего не предлагает любителям внедорожников и пикапов. Выпуск первого электрического пикапа от Tesla – Cybertruck, представленного еще в 2019 году, постоянно откладывался. Наконец, в июле этого года его первые экземпляры сошли с конвейера в Техасе, на два года позже первоначально обещанного срока. При этом серийное производство Cybertruck пока не стартовало, американский автопроизводитель обещает начать его к концу этого года.



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