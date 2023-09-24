В Нагорном Карабахе может начаться массовый исход армян

Руководство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) прогнозирует массовый исход этнических армян из Нагорного Карабаха после успешной военной операции Азербайджана. „120 тысяч армян в регионе не желают жить в составе Азербайджана. 99,9 процента из них предпочитают покинуть свои исторические земли“, - заявил „советник властей“ НКР Давид Бабаян в интервью агентству Reuters, обнародованном в воскресенье, 24 сентября.

Азербайджан пообещал уважать права армян в Нагорном Карабахе, но армяне боятся преследований, пояснил Бабаян. По его словам, правительство Армении готовится к приему десятков тысяч людей из Нагорного Карабаха, но делает ставку на то, чтобы обеспечить безопасность армянского населения в этом регионе.

Давид Бабаян сказал, что пока неясно, когда жители Нагорного Карабаха подадутся в Армению. „Судьба нашего бедного народа войдет в историю, как позор для всего цивилизованного мира. Тем, кто несет ответственность за наши судьбы, когда-то придется ответить за свои грехи перед Богом“, - подчеркнул он.

Военная операция Азербайджана

В Нагорном Карабахе проживают преимущественно этнические армяне, которые на протяжении нескольких десятилетий контролировали этот регион при поддержке правительства в Ереване. После распада СССР Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана, но мировое сообщество не признало ее.

19 сентября Азербайджан начал масштабную военную операцию. Уже на следующий день армяне в НКР были вынуждены согласиться на прекращение огня.

В результате военной операции, по всей видимости, погибли сотни людей, сотни других были ранены. На фоне происходящего армяне обвиняют мировое сообщество в бездействии.

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