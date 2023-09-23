ФОТО | Пальчики оближешь! Как прошел фестиваль миноги в Нарва-Йыэсуу
23 сентября в Нарва-Йыэсуу прошел традиционный фестиваль миноги. Весь день гости праздника могли пробовать различные блюда, приготовленные из рыбы, на продуктовой ярмарке.
Днем супом из миноги, который приготовил Артём Романов (DARIX OÜ), победитель конкурса рыбных супов на Дне рыбака, угощал мэр города - Максим Ильин.
На фестивале работала игровая площадка как для детей, так и для взрослых. Например, Тартуский дом природы провел для гостей Нарва-Йыэсуу рыбацкие игры. Партнеры фестиваля организовали множество мастер-классов. Участники мероприятия готовили шашлык из миноги и рагу из миноги с яблоками и грибами. Также выступила известная в Ида-Вирумаа музыкальная группа Big Fish, а в порту можно было покататься на паруснике Delfin и на кораблике Caroline.
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