ФОТО | Пальчики оближешь! Как прошел фестиваль миноги в Нарва-Йыэсуу

На фестивале работала игровая площадка как для детей, так и для взрослых. Например, Тартуский дом природы провел для гостей Нарва-Йыэсуу рыбацкие игры. Партнеры фестиваля организовали множество мастер-классов. Участники мероприятия готовили шашлык из миноги и рагу из миноги с яблоками и грибами. Также выступила известная в Ида-Вирумаа музыкальная группа Big Fish, а в порту можно было покататься на паруснике Delfin и на кораблике Caroline.