Мнение
24.09.2023, 17:05

Лжеевгений Третий. Почему жизнь и смерть российских политиков сопровождают тайны и конспирология

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Лев Кадик
журналист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: AP/Scanpix/LETA

Жив или мертв Ахмат Кадыров? Погиб ли Пригожин или спрятался в непроходимой суданской пустыне? Есть ли двойники у Путина? Здоровье, да и вообще сам факт существования на земле российских политиков постоянно порождает нелепые теории заговора. Постоянно находятся верующие в то, что тот или иной деятель не умер, а жив, только скрывается от мира, а другой – давно мертв, а за него правят двойники, пишет журналист Лев Кадик.

У сугубой секретности любой информации о личной жизни и здоровье российских „нотаблей“ есть две причины – их безудержное воровство и неуверенность в собственной легитимности. У появления слухов о тайной смерти одних или чудесном спасении других – надежда на смерть тиранов и возвращение „добрых“ правителей.

Жив ли Рамзан Кадыров? Неизвестно. Кремль справок не дает. Лежит ли он в московской ЦКБ? В ЦКБ тоже справок не дают. Болен ли он? Тоже неизвестно. О его состоянии можно судить только по редким видеозаписям, которые он сам публикует в своих соцсетях. Чем болен? Со ссылкой на неведомые источники люди и издания (Алексей Венедиктов, газета Bild) говорят – почечная недостаточность, неудачные операции по пересадке и все такое.

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