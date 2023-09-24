Лжеевгений Третий. Почему жизнь и смерть российских политиков сопровождают тайны и конспирология

У сугубой секретности любой информации о личной жизни и здоровье российских „нотаблей“ есть две причины – их безудержное воровство и неуверенность в собственной легитимности. У появления слухов о тайной смерти одних или чудесном спасении других – надежда на смерть тиранов и возвращение „добрых“ правителей.

Жив ли Рамзан Кадыров? Неизвестно. Кремль справок не дает. Лежит ли он в московской ЦКБ? В ЦКБ тоже справок не дают. Болен ли он? Тоже неизвестно. О его состоянии можно судить только по редким видеозаписям, которые он сам публикует в своих соцсетях. Чем болен? Со ссылкой на неведомые источники люди и издания (Алексей Венедиктов, газета Bild) говорят – почечная недостаточность, неудачные операции по пересадке и все такое.