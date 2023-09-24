24.09.2023, 17:05
Лжеевгений Третий. Почему жизнь и смерть российских политиков сопровождают тайны и конспирология(15)
ФОТО: AP/Scanpix/LETA
Жив или мертв Ахмат Кадыров? Погиб ли Пригожин или спрятался в непроходимой суданской пустыне? Есть ли двойники у Путина? Здоровье, да и вообще сам факт существования на земле российских политиков постоянно порождает нелепые теории заговора. Постоянно находятся верующие в то, что тот или иной деятель не умер, а жив, только скрывается от мира, а другой – давно мертв, а за него правят двойники, пишет журналист Лев Кадик.
У сугубой секретности любой информации о личной жизни и здоровье российских „нотаблей“ есть две причины – их безудержное воровство и неуверенность в собственной легитимности. У появления слухов о тайной смерти одних или чудесном спасении других – надежда на смерть тиранов и возвращение „добрых“ правителей.