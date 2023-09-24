Мнение журналиста: Нарва и сама должна понимать, чего от нее хочет Эстония

„Конечно, можно найти достаточно учителей, которые будут преподавать на эстонском, но что будет делать этот эстоноязычный учитель перед классом, когда никто не понимает ни слова из того, что он говорит? Эстонское государство должно тщательнее объяснять, как будет проходить реформа образования. А не так, что сегодня дети учатся на русском, а завтра утром все начнут учиться на эстонском“, – сказал Калда. При этом он обратил внимание на то, что и сама Нарва должна быть к этому готова и должна понимать, „чего от нее хочет Эстония“.