Мнение журналиста: Нарва и сама должна понимать, чего от нее хочет Эстония(2)
Переход на эстоноязычное образование – актуальный вопрос для Нарвы. Вокруг перехода по-прежнему идет дискуссия. В нее вступают и журналисты. Так, исполнительный редактор „Северного побережья“ Эрик Калда высказал в интервью Vikerraadio свое мнение о том, что государству следует проводить более тщательную разъяснительную работу в этом вопросе.
Калда отметил в интервью, что многие люди тревожатся из-за предстоящих изменений.
„Конечно, можно найти достаточно учителей, которые будут преподавать на эстонском, но что будет делать этот эстоноязычный учитель перед классом, когда никто не понимает ни слова из того, что он говорит? Эстонское государство должно тщательнее объяснять, как будет проходить реформа образования. А не так, что сегодня дети учатся на русском, а завтра утром все начнут учиться на эстонском“, – сказал Калда. При этом он обратил внимание на то, что и сама Нарва должна быть к этому готова и должна понимать, „чего от нее хочет Эстония“.
Калда считает, что Катри Райк, бывший мэр Нарвы, смогла сделать так, что жители города начали смотреть в сторону Эстонии, и в Нарве также стало „больше Эстонии“.
„Два года – явно небольшой срок, чтобы что-то очень радикально изменить в ситуации, когда на протяжении 30 лет происходили замыкание в себе и противостояние государству“, – сказал журналист.
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