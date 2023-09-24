Встреча Путина и Кима – это сближение России и КНДР? Скорее, шантаж Южной Кореи, чтобы та не поставляла оружие Украине

Отношение к Северной Корее в позднем СССР было однозначно отрицательным. Северную Корею не любила околодиссидентская интеллигенция, которая видела в ней многократно усиленное воплощение того, что ей не нравилось в СССР. Плохо относились к ней и аппаратчики МИДа и ЦК, для которых Пхеньян был неблагодарным и ненадежным союзником.

Многое из того, что тогда делал Ким, не нравилось Москве. Тем не менее Советский Союз на протяжении многих десятилетий субсидировал КНДР. Делалось это отчасти потому, что Северная Корея воспринималась как буферная зона, прикрывавшая российский Дальний Восток. Но главным образом – потому что Москва хотела не допустить однозначного перехода Пхеньяна на сторону Китая в советско-китайском конфликте.

По большому счету, северокорейское государство было создано советскими военными. Однако уже в середине 1950-х годов бывший креатурой СССР Ким Ир Сен сумел выйти из-под влияния Москвы и достичь такой степени автономии, о которой большинство руководителей стран социалистического лагеря не могли и мечтать.

Однако такие рассуждения представляются поспешными: в отношениях Москвы и Пхеньяна остается немало проблем, которые делают этот сценарий сомнительным. Чтобы понять, почему разговоры о союзе России и КНДР преждевременны, имеет смысл посмотреть на то, как развивались (или, скорее, почему толком не развивались) отношения Москвы и Пхеньяна в постсоветский период.

Кадры встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный обошли все мировые СМИ. Последующая экскурсия Кима по российским военным объектам и многозначительные намеки на то, что на переговорах обсуждались „все вопросы“, подтолкнули многих сделать однозначный вывод: Россия и Северная Корея снова сближаются и даже движутся в сторону военно-политического союза.

Автор текста – историк и кореевед Андрей Ланьков – отмечает, что даже во времена СССР страны были скорее вынужденными союзницами, в том числе по экономическим причинам, и сейчас промышленность Пхеньяна не готова обеспечить Москву существенным количеством боеприпасов. Так что встреча Путина и Кима вряд ли что-то изменит в отношениях России с КНДР – она больше похожа на попытку шантажа Южной Кореи, которая под давлением США может начать поставлять оружие ВСУ.

Поэтому в начале 1990-х годов Москва без особых сожалений „сняла с баланса“ КНДР, прекратив субсидировать экономические контакты с ней. Без таких субсидий торговля с Северной Кореей не могла продолжаться в былых объемах: у российских предприятий не было интереса к большинству тех товаров, которые в Северной Корее могли производиться по приемлемой цене и с приемлемым качеством. Отказ от субсидий привел к тому, что в начале 1990-х годов объем российско-северокорейской торговли за несколько лет сократился примерно в десять раз.

Еще одной причиной того, что Москва в начале 1990-х полностью потеряла интерес к Северной Корее, была распространенная тогда уверенность, что северокорейское государство доживает свои последние годы. После того как вся Восточная Европа – на первый взгляд, устроенная куда более рационально, чем КНДР, – отказалась от социализма, почти все наблюдатели были уверены: Северная Корея не переживет смерти своего отца-основателя. Как мы знаем сейчас, Ким Ир Сен умер в 1994 году, после его смерти Северная Корея прошла через катастрофический голод, но режим устоял.

Около 2000 года отношение к Северной Корее в Москве начало меняться. Отчасти эти изменения были вызваны осознанием того, что КНДР не собирается исчезать с карты мира и что с этой страной надо как-то иметь дело. Определенную роль тут сыграло и нараставшее в России недовольство Западом, которому, как казалось многим, Северная Корея была готова противостоять принципиально и бескомпромиссно.

Важным знаком перемен стал визит Путина в Пхеньян в 2000 году. Именно Путин стал первым главой в российско-советской истории, кто посетил Северную Корею: ни Брежнев, ни Хрущев, ни тем более Сталин до Пхеньяна так и не добрались.