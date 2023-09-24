24.09.2023, 12:33
Politico: из-за скандала с Каллас Украина осталась без одной из самых верных своих сторонниц
ФОТО: | Delfi Meedia
Politico пишет, что на фоне конфликта Украины с Польшей Киев также обеспокоен тем, что голос Каи Каллас в его поддержку больше не звучит так громко, как раньше.
С тех пор как президент России Владимир Путин ввел свои танки в Украину, Польша позиционирует себя как одного из самых верных сторонников Киева - не только поставляя оружие, но и принимая миллионы беженцев, пишет издание.
Однако поддержка Варшавы, похоже, ослабевает, поскольку ее премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что Польша больше не будет поставлять Киеву новые вооружения на фоне обострения конфликта вокруг экспорта украинского зерна.