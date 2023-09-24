Европа подготовилась к зимней газовой войне с Россией. Сможет ли Путин заморозить ЕС?

На второй вопрос газовые трейдеры, кажется, нашли ответ — украинские хранилища. В отличие от европейских они сейчас заполнены лишь на 35%.

Раз полных хранилищ недостаточно, чтобы избежать кризиса, Европа ищет, как сэкономить и куда еще закачать газ.

Такой объем покроет примерно треть зимнего спроса. В целом в 2023 году 27 стран Евросоюза с населением 450 млн человек сожгут 490 млрд кубометров газа, согласно июльскому прогнозу Международного энергетического агентства (IEA). И пик спроса приходится как раз на зиму.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказала на этой неделе, что ЕС накопил более 100 млрд кубометров газа.

В некоторых странах, например, в Латвии и Франции, пока 90%, но там, где сосредоточены основные мощности для хранения газа под землей, — в Германии, Нидерландах, Австрии, Венгрии — уже 95%.

Повышенный норматив был выполнен еще в середине августа, а теперь хранилища заполнены в среднем на 95%.

Однако к апрелю поставки из России уже были на историческом минимуме, и Евросоюз, опасаясь их прекращения, взял повышенные обязательства: к 1 ноября заполнить хранилища на 90%. В прошлом году, когда еще не был взорван „ Северный поток “, цель была скромнее: 80%.

Традиционно подземные газовые хранилища в ЕС истощаются к весне и пополняются к ноябрю, когда в северной Европе люди включают газовое отопление. Прошлая зима выдалась теплая, и в закромах осталось больше половины накопленного, тогда как годом ранее было всего 25%.

Но даже если с этим все получится, главный козырь в руках у Путина . Если он решится пойти ва-банк и перекрыть последние два трубопровода в Европу — через Украину и Турцию — Европе не избежать масштабного энергетического кризиса. Правда, не обязательно предстоящей зимой.

Сможет ли Европа избежать нового кризиса, будет зависеть от того, выдастся зима теплой или холодной, смогут ли европейцы еще туже затянуть пояса и не будет ли перебоев с поставками газа не из России из-за аварий и забастовок. Тут пока новости для Европы обнадеживающие.

А после провала военного блицкрига Кремль открыл второй фронт газовой войны против ЕС в надежде вызвать энергетический кризис и социальное недовольство, чтобы подорвать решимость 27 стран Евросоюза помогать Украине защищаться.

И вот когда он стал казалось незаменим, подвластный Путину „ Газпром “ начал планомерно сокращать поставки. Это было еще за полтора года до вторжения в Украину.

Тогда Европа была уязвимее. ЕС десятилетиями все крепче привязывался к России новыми трубопроводами, а российский газ покрывал 40% всех европейских потребностей в нем.

„Путин думал придушить Европу, такой был план „А“. Плана „Б“ не оказалось“, — сказала Татьяна Митрова из Центра мировой энергетической политики Колумбийского университета.

Аналитики гадают, сыграет ли Путин последним козырем в ситуации, когда даже полное отключение Европы не гарантирует моментальный результат.

Однако по окончании отопительного сезона при этом сценарии газа в хранилищах почти не останется, что чревато проблемами следующей зимой.

„Россия сейчас поставляет в ЕС около 1,7 млрд кубометров в месяц. Так что даже если поставки остановятся, само по себе это не приведет к дефициту газа предстоящей зимой. Как и любые холода“, — соглашается главный экономист энергетического директората Еврокомиссии Мигель Хиль Тертре .

„Даже при наихудшем сценарии (холодная зима и сокращение предложения сжиженного газа на мировом рынке) газ в хранилищах все равно останется, даже если российские поставки остановятся“, — полагает другой аналитик Bruegel Георг Закман .

Еженедельные объемы прокачки по трубопроводам, которые когда-то снабжали Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию российским газом, а теперь запущены реверсом, превышают 200 млн кубометров, что эквивалентно 4% всего европейского импорта или 40% импорта газа из России, отмечает аналитик Bruegel Бен Маквильямс.

Как только ЕС загрузил 90% своих мощностей, он резко увеличил поставки в Украину.

Поставки сократились до исторического минимума.

Европа не дрогнула, начала дружно экономить газ и потратила почти 1 трлн евро на поддержку населения и бизнеса и организацию альтернативных поставок дорогого сжиженного газа. На радость европейцам еще и прошлая зима выдалась необычайно теплой.

Окрыленный промежуточной победой ЕС перешел в контрнаступление и ввел практически полное эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Газ под санкции так и не попал, но некоторые страны ЕС отказались от него добровольно.

А заодно Евросоюз объявил о намерении к 2027 году полностью отказаться от закупок ископаемого топлива в России. То есть признал, что в ближайшие три-четыре года без российских углеводородов ему не обойтись.

Дома холодно, на улице тепло

ЕС теперь зависит от российского трубопроводного газа меньше чем на 8%. Однако заместить эти восемь процентов практически невозможно.

Сократить потребление газа еще на 15%, как в прошлом году, уже не получится, потому что и у промышленности, и у населения почти исчерпаны имевшиеся возможности для экономии, а новые — дело затратное и долгое.

По словам еврокомиссара Кадри Симсон, если цель снова будет достигнута, ЕС сэкономит за год к марту 2024 года еще 65 млрд кубометров. По оценкам IEA, в первом полугодии 2023 года спрос на газ в ЕС упал на 30 млрд кубометров.

Таким образом, чтобы прогнозы Симсон стали реальностью, европейцам придется ужаться в самые холодные месяцы не меньше, чем в прошлогоднюю зиму, выдавшуюся рекордно тёплой.

Пока что европейский центр Коперника прогнозирует температуры выше нормы в октябре и в целом мягкую погоду в Западной Европе вплоть до Нового года. Но морозные месяцы традиционно — январь и февраль, и на них прогнозы пока не выписаны.

Был газ российский, стал — сжиженный

Если не получится сильно сократить потребление за счет экономии и погоды, можно подготовиться к возможной потери этих российских 8% увеличением закупок в других странах. Однако и это проблематично.