Украинские спортсмены, погибшие на войне. Футзалистка с историческим достижением, заслуженные тренеры, призеры ЧМ и дети
С первых дней полномасштабного вторжения украинские спортсмены встали на защиту государства. К сожалению, многие из них потеряли жизнь от оружия российских военных. Среди погибших также были и попавшие под обстрелы РФ гражданские.
Согласно информации Министерства спорта Украины, по состоянию на сентябрь 2023 года от рук российских военных было убито около 350 украинских атлетов.
Элеонора Мальцева (футзал)
Мальцева – многократная чемпионка Украины по футзалу в составе „Беличанки“ из Коцюбинского. В 2007 году стала одной из участниц первого в истории матча женской сборной Украины по футзалу, тогда команда обыграла Узбекистан со счетом 7:1.
34-летняя женщина с 2014 защищала Украину. Погибла 31 июля 2023 года в результате ракетного удара. У Элеоноры остался 14-летний сын.
Алексей Найда (фри-файт)
До начала полномасштабного вторжения Найда реализовывал себя в гражданской жизни. Имел звание мастера спорта по боксу и занимался в клубе „Козак“. Работал в IT-сфере.
Алексей стоял в защите Киева. А позже воевал в составе батальона имени Героя Украины „Волки Да Винчи“ Дмитрия Коцюбайло.
19 июля 2023 года Найда погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении. У мужчины остался маленький ребенок и жена.
Тарас Стахов (карате)
Тарас – обладатель черного пояса по карате и призер всеукраинских и областных соревнований. Присоединился к подразделению „Хартия“, где был помощником гранатометчика. Погиб в 18 лет.
У Тараса остались мама, папа, старшая сестра и двое младших братьев.
Владислав Лихошва (хоккей)
21-летний Владислав Лихошва погиб 15 июля 2023 под Бахмутом. После окончания школы он отслужил срочную службу, а после полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, где служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.
Владислав выступал за „Автомобилист“, любительский хоккейный клуб из Киева.
Евгений Светличный (фри-файт)
29-летний Светличный был чемпионом Украины по фри-файту, неоднократно побеждал на всеукраинских и международных соревнованиях по этому виду спорта. Имел звание мастера спорта.
Евгений воевал в рядах батальона имени Героя Украины Дмитрия „Да Винчи“ Коцюбайло. Погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.
Руслан Курдас (футбол)
Курдас – воспитанник запорожского футбола. Он дебютировал в профессиональном футболе в 2011-м, отыграв 12 матчей в составе „Динамо“ из Хмельницкого. Также выступал на позиции правого защитника в запорожском „Металлурге“, „Нефтянике“, „Таврии“ киевском ЦСКА, финском ТУСе.
Работал учителем по физическому воспитанию в Чертковской гимназии №3 Тернопольской области. Погиб в 28 лет в бою за Бахмут.
Владимир Градинович (флорбол)
39-летний Владимир Градинович после начала полномасштабного вторжения РФ пошел добровольцем на войну. Служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Погиб 15 июля 2023 в боях под Бахмутом.
В гражданской жизни Владимир был капитаном флорбольной команды „Киевские Викинги“, игравшей в первой лиге Украины.
Дмитрий Пидопригора (бодибилдинг)
Дмитрий погиб 19 января 2023 года в результате минометного обстрела в Луганской области.
34-летний военный был мастером спорта Украины по бодибилдингу. Также был победителем Кубка Украины по бодибилдингу и фитнесу. Брал бронзу на ЧУ в 2020-м и 2021-м.
Олег Волк (бокс)
16-летний Олег Волк погиб в марте 2022-го в оккупированном Мариуполе. Парень вместе с отцом пытался потушить пожар в соседском доме и попал под очередной ракетный обстрел.
Олег занимался боксом и много раз побеждал на местных соревнованиях.
Александр Воробьев (бокс)
Украинский тренер по боксу Александр Воробьев погиб в бою в районе Угледара.
Воробьев работал в Черкасской области. Его воспитанники побеждали на чемпионатах Украины и международных соревнованиях. Также он организовывал военно-патриотические лагеря в Черкасской области.
С 2017 по 2021 год Воробьев воевал в зоне АТО/ООС, с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.
Даниэль Герлиани (борьба)
23-летний Даниэль Герлиани – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Был активным фанатом киевского „Динамо“.
После начала полномасштабного вторжения вступил в киевскую ТрО, позже перевелся в ССО „Азов“. Погиб Даниэль 3 июня 2022 года в Запорожской области в результате артиллерийских обстрелов.
Олег Сапаленко (самбо)
28-летний Олег Сапаленко воевал в подразделении „KRAKEN“. 24 июня 2022 года погиб во время боевого задания в Харьковской области.
Олег занимался самбо и греплингом, неоднократно побеждал на городских и международных соревнованиях. Сапаленко был активным фанатом харьковского „Металлиста“.
Виталий Личманенко (борьба)
Виталий занимался греко-римской борьбой, был кандидатом в мастера спорта. 45-летний уроженец Кременчуга погиб 16 января во время боевого задания вблизи села Комиссарова, в 6 км от границы с Россией.
У воина остались родители, жена и дочь.
Дмитрий Шарпар (фигурное катание)
Дмитрий ранее входил в состав сборной Украины по фигурному катанию. Выступал в паре с Анастасией Побиженко, с которой занял в 2016 году десятое место на юношеских Олимпийских играх. Также пара брала серебро на чемпионате Украины.
После завершения спортивной карьеры Шарпар работал артистом циркового шоу на льду „Гранд“. Погиб, защищая Бахмут.
Виктор Ткачук (футбол)
Во время оккупации Мариуполя Виктор занимался волонтерством – развозил на велосипеде людям еду и воду, искал родных. Погиб во время обстрела собственного дома и похоронен во дворе.
Виктор родом из Волыни, где играл за местный клуб „Стырь“. Переехал в Мариуполь, где начал тренерскую карьеру. Работал в ДЮСШ „Азовсталь“. У Ткачука остался 12-летний сын.
Александр Деревянко (ММА)
24-летний Александр „Адамс“ Деревянко героически погиб 3 апреля 2022 во время обороны Мариуполя. Парень воевал в составе „Азова“.
Александр участвовал в турнирах по ММА, боксу и самбо. Был активным фанатом киевского „Динамо“ и черкасского „Днепра“.
Андрей Кириченко (академическая гребля)
Андрей Кириченко – мастер спорта по академической гребле, выигрывал чемпионат Украины. В 2001 году представлял сборную на чемпионате мира среди юниоров.
40-летний спортсмен погиб 15 июля 2023 во время боев на Донбассе. У него остались три сына и жена.
Михаил Кобыжча (плавание)
Спортсмен, родом из Донецкой области, становился победителем и призером международной серии заплывов OCEANMAN. Кроме того, Михаил вошел в историю Украины как победитель первого национального пентамарафона на 50 км от Вознесенска до Новой Одессы. Также Михаил с рекордом является победителем соревнований по плаванию на самой длинной дистанции на открытой воде в Украине.
Пловец основал и стал главным тренером киевской команды по плаванию Mafia Swim Team.
На фронт Михаил ушел добровольцем. Воин погиб в 37 лет.
Григорий Барчишин (футбол)
37-летний Барчишин – воспитанник львовских „Карпат“. Футболист играл за „Галичину-Карпаты“, „Карпаты-2“, „Оболонь-2“, „Чайка“ (Петропавловская Борщаговка), а также за „Синьковичи“ и „Карпаты-Каменка“.
Григорий погиб летом 2023-го в результате вражеских артиллерийских обстрелов. У него остались жена и маленький сын.
Максим Малков (морское многоборье)
20-летний воин посмертно награжден орденом „За мужество“ ІІІ степени с 24 мая 2022 года. Не имея военного опыта, встал на оборону родного Мариуполя и погиб во время обороны „Азовстали“.
Накануне войны он должен был получить звание мастера спорта Украины по морскому многоборью, но не успел.
Денис Борейко (фехтование)
3 июля 2023 года на войне с Россией погиб серебряный призер юниорского ЧМ по фехтованию Денис Борейко. Родом из Днепра, Денис неоднократно выигрывал всеукраинские и международные соревнования, имел звание мастера спорта международного класса.
Борейко с начала полномасштабного вторжения помогал теробороне и ВСУ, а в марте 2022 пошел добровольцем на войну.
Всеволод Татьков (водное поло)
19-летний харьковчанин Татьков погиб 4 июля 2023 во время выполнения специального задания по эвакуации раненых собратьев из оцепления в районе Бахмута.
Всеволод был игроком команды „Харьковская область-1“, неоднократно становился призером чемпионатов Украины по водному поло среди юниоров и юношей.
Александр Жмурко (футбол)
29-летний футболист и бывший тренер Полтавской области погиб 20 августа 2023 года в районе села Клещеевка Донецкой области.
Александр работал тренером физкультуры на местном стадионе „Старт“. Также он занимал должность главы федерации футбола района и общины, где активно продвигал футбольные инициативы. Был многократным чемпионом областных и районных соревнований.
Галина Поповская (пулевая стрельба)
В возрасте 57 лет Галина Поповская стала жертвой российского обстрела села Зайцево Донецкой области. Погибла вместе с мужем. У них осталось двое детей и двое внуков.
Женщина работала заместительницей директора ДЮСШ №1 в Бахмуте, была судьей первой категории по легкой атлетике. Занималась пулевой стрельбой.
Николай Пивень (биатлон)
Служил в 228-м отдельном батальоне территориальной обороны моторизованной бригады города Харькова. 50-летний Николай погиб, выполняя задание на Сватовском направлении.
Мужчина имел звание кандидата в мастера спорта по биатлону, был выпускником Харьковского областного училища физической культуры, затем учился на факультете физического воспитания и спорта Харьковского национального педагогического университета имени Г. Сковороды.
У Николая остались жена и сестра.
Эдуард Кострица (ММА)
В 2021 году Эдуард получил золото Кубка мира, был вице-чемпионом Европы по ММА и многократным чемпионом Украины. Кострица был участником фанатского движения киевского „Динамо“.
Погиб в 30 лет под Бахмутом. Служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.
Александр Супрунов (кикбоксинг)
Награжден орденом „За мужество“ ІІІ степени посмертно. Александр родился в Мариуполе и защищал родной город с оружием в руках. Вел бои в окруженной „Азовстали“.
Супрунов – многократный чемпион всеукраинских и международных стартов по кикбоксингу WTKA. В 2019 году на ЧУ стал серебряным призером.
Владимир Андрощук (легкая атлетика)
Андрощук не раз становился призером легкоатлетических соревнований в Украине. В 2019 году победил в десятиборье на чемпионате Украины U20. Входил в состав сборной Украины на ЧЕ U18 по легкой атлетике.
22-летний атлет погиб в боях за Бахмут.
Федор Темир (кроссфит)
Федор был успешным спортсменом-универсалом и офицером. 2022 встречал участием в забеге Санта-Клаусов. В начале февраля в Мариуполе проходил турнир среди команд силовых структур городского гарнизона по плаванию и гребле. Это были последние соревнования для Федора.
Федор погиб от прямого танкового выстрела 7 марта 2022 года, пытаясь не допустить прорыва оккупантов под Волновахой.
Артур Коновка (паверлифтинг)
41-летний Артур работал тренером по паверлифтингу в мариупольском спортивном клубе и был гражданским сапером в швейцарском фонде разминирования.
Погиб от попадания российского снаряда в здание. У Артура осталась жена и маленький сын.
Константин Агапов (ММА)
35-летний Константин был мастером спорта по боевому самбо, интернациональным чемпионом по ММА. Также работал тренером в Каменце-Подольском.
Агапов служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
У погибшего остались родители, жена и два ребенка.
Александр Оношко (велоспорт)
Александр – мастер спорта Украины по велоспорту и мастер спорта Украины по морскому многоборью, двукратный чемпион Украины по гребле на ялах. Работал в мариупольской ДЮСШ „Меотида“.
В марте 2022 года получил ранение в ногу, без своевременной помощи врачей в блокадном городе скончался от потери большого количества крови.
У мужчины остались двое детей.
Владислав Шеин (дзюдо)
21-летний Владислав погиб возле города Сватово Луганской области во время выполнения боевого задания. Вместе с собратьями освобождал Балаклею, Шевченково, Купянск.
С 6 лет занимался дзюдо. Выигрывал награды чемпионатов Днепропетровской области и всеукраинских турниров.
Владимир Лавренюк (спортивный туризм)
25-летний лейтенант с позывным „Барни“ погиб 31 декабря 2022 года в бою с российскими оккупантами под Бахмутом. Под мощным обстрелом офицер из Житомирской области принял решение отводить личный состав, чем спас жизнь 80 собратьев.
Владимир был кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму и закончил с отличием факультет физического воспитания и спорта Житомирского государственного университета имени Ивана Франка.
Роман Захаров (бокс)
В последние годы 49-летний Захаров работал в ДЮСШ „Меотида“. Тренер с 10-летним стажем погиб во дворе собственного дома во время приготовления пищи в Мариуполе.
Среди его подопечных был чемпион Украины по боксу Евгений Головин и член сборной Украины Денис Пантелеев. Роман также тренировал победителей чемпионатов Донецкой области.
Денис Сосненко (муай тай)
Денис входил в состав сборной Донецкой области по тайскому боксу, был многократным чемпионом Украины.
21-летний спортсмен был молодым волонтером славянского отряда миссии „Черный Тюльпан“. Он погиб во время поисковой работы – взорвался на мине. У Дениса остались родители и сестра.
Александр Заколодный (альпинизм)
Александр Заколодный – мастер спорта по альпинизму, кандидат в мастера спорта по скалолазанию и туризму, член сборной Украины по альпинизму, вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины, председатель комитета альпинизма. В 2012-м и 2013-м был чемпионом мира по альпинизму в скальном классе.
Погиб 21 января 2023 во время боев за Соледар в Донецкой области. Мужчине было 35 лет.
У защитника осталась жена и четверо детей. Погиб, спасая своего лучшего друга Григория Григорьева.
Григорий Григорьев (альпинизм)
В первые недели полномасштабного вторжения РФ Григорий добровольцем пошел защищать Украину вместе с Заколодным. Вместе они погибли в бою за Соледар.
Григорьев – кандидат в мастера спорта по скалолазанию, имеет второй разряд по альпинизму. Воевал в спецподразделении „Kraken“.
Максим Чумак (дзюдо)
38-летний Чумак – мастер спорта Украины по дзюдо и самбо. Максим награжден орденом „За мужество“ III степени.
26 февраля 2022 года он добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Во время войны получил звание лейтенанта. Погиб в бою в Луганской области.
У погибшего военного остался сын.
Валентин Вознюк (легкая атлетика)
Погиб вместе с супругой во время террористического обстрела многоэтажки в Днепре 14 января 2023 года. Валентину было 75 лет.
Он был тренером по легкой атлетике и директором Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3. Имел звание „Заслуженный учитель Украины“.
Ученицей Вознюка является известная легкоатлетка и призер ОИ-2012 Анна Рыжикова.
Михаил Кореновский (бокс)
Погиб в результате террористического удара РФ по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года. В момент попадания ракеты жена Михаила была на прогулке с детьми, а Михаил после соревнований приехал в квартиру и собирался присоединиться к ней.
Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области. Преподавал в Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта.
У Михаила осталось два ребенка.
Мария Лебедь (танцевальный спорт)
15-летняя девушка погибла после террористического удара РФ по многоэтажке в Днепре. Мария училась в девятом классе местной школы №66 и занималась бальными танцами.
Была президентом ученического совета своей школы.
Анастасия Игнатенко (акробатика)
Анастасия – мастер спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке, многократная чемпионка Запорожской области, призер чемпионатов Украины.
Погибла 14 января 2023 года в результате теракта РФ в Днепре. Ей было 27 лет. Тренировала детские группы в возрасте от 4 до 8 лет. Вела также взрослые группы и являлась судьей национальной категории по спортивной акробатике.
Погиб также муж Анастасии Дмитрий и их маленький сын Макар.
Роман Круховский (борьба)
Роман 20 лет работал тренером. Он – экспредседатель Тлумачской общины Ивано-Франковской области. Также имел звание мастера спорта Украины по греко-римской борьбе.
Роман погиб 2 августа 2022 при штурме села Кодема Бахмутского района Донецкой области.
У воина остались жена и два сына.
Василий Дрогомирецкий (паверлифтинг)
Во время учебы в Прикарпатском национальном университете им. Василия Стефаника получил спортивное звание КМС по паверлифтингу. Василий также принимал участие в различных соревнованиях по гиревому спорту и армрестлингу. В 2015 году прошел отбор в ряды новой патрульной полиции.
Воевал в составе сводного подразделения Национальной полиции Украины КОРД. Погиб 22 мая 2022 в Вольноандреевке Запорожской области в возрасте 28 лет.
У Василия осталась жена и сын. Посмертно получил орден „За мужество“ ІІІ степени.
Любомир Фединяк (волейбол)
Был легкоатлетом, окончил Тернопольский спортивный техникум. В 90-х годах начал работать в Калушской ДЮСШ „Сокол“ тренером по волейболу. Со временем тренировал сборную Калуша, а также клуб „Нефтехимик“. Воевал в АТО в 2015 году.
Любомир погиб 7 марта 2022 года во время наступательного боя с военными формированиями РФ вблизи села Слобода-Кухарская Киевской области.
У погибшего воина остались жена и двое детей.
Игорь Бойко (американский футбол)
Бойко погиб 15 июня 2022-го во время выполнения боевого задания возле села Орехово Донецкой области. 30-летний герой получил взрывную травму.
Игорь играл в украинской лиге американского футбола за клуб „Винницкие Волки“.
Артем Бородавка (фрисби)
39-летний Артем Бородавка погиб во время освобождения Харьковщины, попав под артиллерийский обстрел вблизи Старого Салтова и Избицкого.
С началом полномасштабного вторжения вступил в Харьковскую ТРО, впоследствии перевелся в ВСУ.
В гражданской жизни Бородавка работал в IT, занимался фрисби в харьковском клубе „Охота“, затем – в „Fusion“.
Владислав Горбунов (регби)
22-летний Владислав Горбунов погиб в июне 2022-го во время выполнения боевого задания под Золотой Нивой в Донецкой области. Парень был наводчиком танка в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде.
Владислав был многократным чемпионом Донецкой области и серебряным призером чемпионата Украины по регби.
Кирилл Васильчишин (теннис)
Кирилл Васильчишин погиб в одной из самых горячих точек под Бахмутом в июне 2022-го.
О гибели тренера рассказали его ученики – победитель четырех турниров ATP Александр Долгополов и известный украинский тренер Дмитрий Бричек, работавший с Лесей Цуренко.
Ярослав Мохонько (американский футбол)
Бывший игрок киевского клуба по американскому футболу „Патриоты“ Ярослав Мохонько погиб в июне 2022-го в бою под Бахмутом. Герой посмертно получил орден „За мужество“ ІІІ степени.
Спортсмен был участником Революции Достоинства и защищал Украину с 2014 года. Участвовал в освобождении Волновахи и Мариуполя.
После начала полномасштабного вторжения в составе 72-й бригады держал оборону в Броварском и Вышгородском районах Киевской области, позже был передислоцирован в Донецкую область, где и был убит российской ДРГ.
У Ярослава осталась маленькая дочь и жена.
Александр Малофеев (карате)
Александр погиб в конце июня 2022 года при выполнении боевого задания в Донецкой области. В 2014 году принимал участие в освобождении Славянска.
У 46-летнего тренера по карате остались жена и двое детей.
У каратиста был черный пояс первого дана, тренировался в каменском клубе „Бусин-Кан“.
Александр Шишков (пляжный футбол)
Участник ЧМ по пляжному футболу Александр Шишков погиб 1 июля 2022 года в результате российского ракетного удара по базе отдыха в Сергеевке в Одесской области.
Шишков был президентом и тренером детского футбольного клуба „Атлетик“, а также возглавлял Ассоциацию пляжного футбола города Одессы.
Евгений Слюсаренко (панкратион)
Евгений Слюсаренко погиб летом 2022-го при выполнении боевого задания в Ольховке Харьковской области. Парень взорвался на мине.
В начале полномасштабной войны Евгений в составе добровольческого батальона участвовал в обороне Киева. В марте вступил в ряды ВСУ.
20-летний юноша был чемпион Украины по панкратиону и серебряным призером ЧУ по греплингу.
Алексей Быковский (американский футбол)
Был игроком харьковской команды по американскому футболу „Атланты“. Алексей играл на позиции лайнбекера.
Погиб в 27 лет под городом Кременная в Луганской области. У воина осталась жена.
Артем Осин (борьба)
Боец Артем „Оззи“ Осин погиб в результате артиллерийских обстрелов на Донецком направлении. Воин родом из Полтавы выполнял сверхсложную задачу в ближнем контакте с врагом.
Артем был кандидатом в мастера спорта Украины по четырем видам борьбы: греко-римской, свободной, самбо и дзюдо.
У защитника остались двое детей.
Артем Типенко (гиревой спорт)
Артём был членом сборной команды Таврического государственного агротехнологического университета по гиревому спорту.
Он был призером чемпионата мира среди юношей, многократным чемпионом Украины среди студентов, победителем и призером Всеукраинских турниров и чемпионатов.
Погиб в боях с российскими войсками в Донецкой области.
Андрей Дмитриев (паверлифтинг)
Андрей был призером чемпионатов Украины по стронгмену, мастером спорта по стронгмену и паверлифтингу, а также работал главой сумской ячейки Федерации стронгмена Украины.
Также спортсмен многократно становился чемпионом по многоповторному жиму штанги лежа, чемпионом по гиревому спорту и чемпионом „Сумыхимпрома“ по перетягиванию каната. В 2017 году сумчанин установил рекорд Украины по тяге грифа Аксель.
Героически погиб в бою за Бахмут.
Дмитрий Сербин (американский футбол)
Игрок сборной Украины по американскому футболу Дмитрий Сербин погиб во время эвакуации раненых бойцов. Он был на фронте, как военный медик.
Сербин был игроком клуба „Киев Кэпителз“, неоднократно становился чемпионом Украины. Украинская лига американского футбола назвала его „лучшим вайд-ресивером Украины всех времен“.
Игорь Чечинов (самбо)
Игорь Чечинов был президентом областной федерации рукопашного боя, руководителем спортивного клуба, тренером-преподавателем Областной комплексной детско-юношеской спортивной школы в Славянске, судьей национальной категории по самбо и рукопашному бою.
Погиб в 52 года в боях под Сватовым. Игорь служил в батальоне территориальной обороны.
Юрий Осадчук (джиу-джитсу)
В первый день полномасштабного вторжения Юрий пошел добровольцем защищать страну. До войны работал в IT-компаниях „Epam“ и „N-iХ“, последние годы – проектным менеджером в команде Lebara.
Увлекался плаванием, бегом, тайским боксом. Активно занимался бразильским джиу-джитсу (Ze Radiola Team LvivUkraine). Обладатель фиолетового пояса (посмертно).
Погиб 15 октября 2022 во время выполнения боевого задания в Луганской области. В Украинском католическом университете основали стипендиальный фонд в честь погибшего воина.
Богдан Семенчук (футбол)
Богдан занимался футболом, был игроком любительского клуба „Случ“ Ровенской области.
13 марта 2022 года во время выполнения боевого задания группа Семенчука попала в засаду. Прикрывая своих собратьев, Богдан погиб.
Посмертно награжден орденом „За мужество“ III степени.
Ярослав Гаркавко (хоккей)
Ранее Ярослав Гаркавко играл в хоккей, был воспитанником киевской ДЮСШ „Льдинка“. Известен тем, что выступал в „Лиге Смеха“ в командах „ОГО“ и „Воробушек“.
С началом полномасштабного вторжения в РФ артист пошел защищать страну с оружием в руках. Погиб в 27 лет.
Дмитрий Евдоченко (футбол)
16-летний футболист Дмитрий Евдоченко погиб вместе с матерью и тетей. Его семья выезжала по „коридору“, но их авто расстреляли российские солдаты. Трагедия произошла при эвакуации семьи из Броварского района Киевской области.
Парень занимался футболом с шести лет в составе киевской команды „Атлет“.
Евгений Головань (лыжные гонки)
Евгений был многократным победителем и призером чемпионатов Украины по лыжным гонкам. Участвовал в международных соревнованиях.
Служил в пограничной службе Сумской области и имел звание старшего сержанта. Погиб во время охраны украинских границ.
Посмертно награжден орденом „За мужество“ III степени.
Владимир Рудюк (карате)
Владимир занимался боевыми искусствами. Был тренером по карате и айкидо. В 2015 году создал и возглавил Житомирскую федерацию страйкбола.
35-летний Владимир попал в 135-й отдельный батальон управления десантно-штурмовых войск. Во время военной службы он закончил курсы по специальности „боевой медик“
Погиб в районе Белогоровки в Луганской области. Во время российского обстрела военный медик вынес с поля боя десять раненых, а когда вернулся за одиннадцатым, то сам получил смертельное ранение.
Павел Котюк (кикбоксинг)
Занимался боевыми искусствами, в том числе кикбоксингом. В 2022 году был призван на военную службу. Прошел обучение в Англии и вернулся защищать страну в составе 25-ой Десантно-штурмовой бригады.
Погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области в селе Покровское.
Коноводов Валентин (тяжелая атлетика)
Матрос родился в Крыму, в раннем возрасте переехал в Ровенскую область. Коновод был мастером спорта по тяжелой атлетике и становился победителем Всеукраинских соревнований. Позже решил попробовать себя в греплинге и джиу-джитсу.
С началом полномасштабного вторжения вернулся из-за границы защищать Украину. Погиб в 24 года. Посмертно награжден орденом „За мужество“ III степени.
Евгений Колесниченко (гандбол)
Евгений – мастер спорта по гандболу, трехкратный чемпион Украины в составе донецкого „Шахтера“, бывший игрок сборной Украины по гандболу. Погиб 11 ноября 2022 под Бахмутом, защищая родной Донецк. Являлся активным участником патриотических движений в Авдеевке.
У Евгения остались жена и трое детей.
Виталий Стиба (кикбоксинг)
Виталий занимался единоборствами. Выигрывал областной чемпионат области по кикбоксингу WAKO.
Проходил службу в составе спецроты „Гонор“ батальона „Волки Да Винчи“, имел позывной „Витаха“.
Боец погиб 23 августа во время артобстрела окрестностей Бахмута Донецкой области. Во время зачистки ангара попал во вражескую засаду и получил смертельное ранение. У Виталия Стибы остались десять братьев и сестер, а также вдова.
Валерий Скоренцов (хортинг)
35-летний военный – чемпион мира и мастер спорта Украины по хортингу, мастер спорта Украины по панкратиону, мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью.
На войне Валерий являлся командиром взвода оперативного назначения Нацгвардии.
Погиб в бою за Херсонщину. Посмертно получил орден „За мужество“ III степени. У Валерия остались жена и несовершеннолетняя дочь.
Анатолий Семенюк (восточные единоборства)
Анатолий был воспитанником школы восточных единоборств, боролся за призовые места на соревнованиях Киевщины.
В ВСУ служил старшим наводчиком гранатометного отделения одной из воинских частей. Погиб в бою за Авдеевку в 27 лет.
У Анатолия остались беременная жена, мама, сестра и отец, тоже воюющий.
Дмитрий Шпак (борьба)
Дмитрий был мастером спорта Украины по греко-римской борьбе, финалистом чемпионата Европы по греплингу. В 37 лет стал чемпионом Украины по гиревому спорту среди любителей. Был соучредителем детского спортивного клуба Путивль.
Погиб воин при выполнении боевого задания в Запорожской области. У Шпака осталось двое детей.
Александр Мартынюк (спортивное ориентирование)
Александр в мирной жизни занимался бегом, велоспортом и спортивным ориентированием. Являлся участником многих спортивных соревнований и марафонов. Инициировал проведение велопробегов на Волыни.
Участвовал в АТО/ООС, впоследствии работал патрульным. Освобождал Харьковщину уже во время полномасштабного вторжения. Тяжелые ранения получил неподалеку от Бахмутского района, скончался в больнице в возрасте 37 лет.
Даниил Богуславский (американский футбол)
Даниил Богуславский был многократным чемпионом Украины по американскому футболу, выступал за команду „Ужгородские лесорубы“. Также работал в IT.
Погиб вблизи села Новая Каменка Херсонской области во время минометных и артиллерийских обстрелов российских военных. Защитнику было 32 года.
О Богуславском и других воюющих украинских американских футболистах показали фильм в прайм-тайме перед Супербоулом, который смотрят сотни миллионов людей.
Сергей Мельниченко (легкая атлетика)
Сергей профессионально занимался легкой атлетикой, бегом, тайским боксом, боксом, вольной борьбой, футболом (играл за команду села Гатное „Патриот“).
Погиб во время обороны Мариуполь на заводе „Азовсталь“. У 29-летнего воина осталась жена и маленькая дочь.
Награжден орденом „За мужество“ III степени.
Назарий Чигинь (легкая атлетика)
27-летний легкоатлет был марафонцем: бегал эстафеты, пробежал всю „Беговую лигу украинских Мейджоров-2021“. Занимал вместе со своей командой второе место на Wizz Air Kyiv City Marathon.
Работал курьером, занимался репетиторством по математике, в свободное время изучал язык программирования.
С началом полномасштабного вторжения защищал государство в рядах 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. У Назария остались родители, сестра и брат.
Руслан Сапожник (американский футбол)
Погиб воин 16 октября 2022 года в городе Торское Донецкой области. В мирной жизни был игроком команды американского футбола „Винницкие Волки“. Воевал в составе 111-й бригады.
Защитнику было 32 года.
Юрий Городний (волейбол)
Городний первым внедрил парковый волейбол в Житомире в 2015 году. Многократно был отмечен в номинации „Лучший тренер города“.
В статусе игрока и тренера принимал участие в чемпионатах Украины, Кубках Житомирской области и чемпионатах города по классическому, пляжному и парковому волейболу. Президент волейбольных клубов „Амбассадор“ и „Ракета“. Приводил воспитанников к серебру ЧУ среди юношей 2005 года рождения.
Служил главным сержантом роты. Погиб, защищая Луганщину. У Юрия осталась жена и две дочери.
Максим Яловцов (регби, единоборства)
Максим – лидер фанатского движения киевского „Динамо“, представитель коллектива „Capitals“. Имел позывной „Регбист“, потому что любил этот вид спорта. Ранее выступал за основной состав РК „Авиатор“ в высшем дивизионе чемпионата Украины
В мирной жизни занимался смешанными единоборствами, был призером чемпионата Европы-2021 по греплингу, был мастером спорта по фри-файту и панкратиону (бронзовый призер ЧМ). А также был обладателем бронзовой медали чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу.
Награжден орденом „За мужество“ ІІІ степени (посмертно).
Источник:“ua.tribuna.com“
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