Украинские спортсмены, погибшие на войне. Футзалистка с историческим достижением, заслуженные тренеры, призеры ЧМ и дети

Курдас – воспитанник запорожского футбола. Он дебютировал в профессиональном футболе в 2011-м, отыграв 12 матчей в составе „Динамо“ из Хмельницкого. Также выступал на позиции правого защитника в запорожском „Металлурге“, „Нефтянике“, „Таврии“ киевском ЦСКА, финском ТУСе.

Евгений воевал в рядах батальона имени Героя Украины Дмитрия „Да Винчи“ Коцюбайло. Погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

29-летний Светличный был чемпионом Украины по фри-файту, неоднократно побеждал на всеукраинских и международных соревнованиях по этому виду спорта. Имел звание мастера спорта.

Владислав выступал за „Автомобилист“, любительский хоккейный клуб из Киева.

21-летний Владислав Лихошва погиб 15 июля 2023 под Бахмутом. После окончания школы он отслужил срочную службу, а после полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, где служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

У Тараса остались мама, папа, старшая сестра и двое младших братьев.

Тарас – обладатель черного пояса по карате и призер всеукраинских и областных соревнований. Присоединился к подразделению „Хартия“, где был помощником гранатометчика. Погиб в 18 лет.

19 июля 2023 года Найда погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении. У мужчины остался маленький ребенок и жена.

Алексей стоял в защите Киева. А позже воевал в составе батальона имени Героя Украины „Волки Да Винчи“ Дмитрия Коцюбайло.

До начала полномасштабного вторжения Найда реализовывал себя в гражданской жизни. Имел звание мастера спорта по боксу и занимался в клубе „Козак“. Работал в IT-сфере.

34-летняя женщина с 2014 защищала Украину. Погибла 31 июля 2023 года в результате ракетного удара. У Элеоноры остался 14-летний сын.

Мальцева – многократная чемпионка Украины по футзалу в составе „Беличанки“ из Коцюбинского. В 2007 году стала одной из участниц первого в истории матча женской сборной Украины по футзалу, тогда команда обыграла Узбекистан со счетом 7:1.

Согласно информации Министерства спорта Украины, по состоянию на сентябрь 2023 года от рук российских военных было убито около 350 украинских атлетов.

Олег занимался самбо и греплингом, неоднократно побеждал на городских и международных соревнованиях. Сапаленко был активным фанатом харьковского „Металлиста“.

28-летний Олег Сапаленко воевал в подразделении „KRAKEN“. 24 июня 2022 года погиб во время боевого задания в Харьковской области.

После начала полномасштабного вторжения вступил в киевскую ТрО, позже перевелся в ССО „Азов“. Погиб Даниэль 3 июня 2022 года в Запорожской области в результате артиллерийских обстрелов.

23-летний Даниэль Герлиани – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Был активным фанатом киевского „Динамо“.

С 2017 по 2021 год Воробьев воевал в зоне АТО/ООС, с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.

Воробьев работал в Черкасской области. Его воспитанники побеждали на чемпионатах Украины и международных соревнованиях. Также он организовывал военно-патриотические лагеря в Черкасской области.

Украинский тренер по боксу Александр Воробьев погиб в бою в районе Угледара.

Олег занимался боксом и много раз побеждал на местных соревнованиях.

16-летний Олег Волк погиб в марте 2022-го в оккупированном Мариуполе. Парень вместе с отцом пытался потушить пожар в соседском доме и попал под очередной ракетный обстрел.

34-летний военный был мастером спорта Украины по бодибилдингу. Также был победителем Кубка Украины по бодибилдингу и фитнесу. Брал бронзу на ЧУ в 2020-м и 2021-м.

Дмитрий погиб 19 января 2023 года в результате минометного обстрела в Луганской области.

В гражданской жизни Владимир был капитаном флорбольной команды „Киевские Викинги“, игравшей в первой лиге Украины.

39-летний Владимир Градинович после начала полномасштабного вторжения РФ пошел добровольцем на войну. Служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Погиб 15 июля 2023 в боях под Бахмутом.

Работал учителем по физическому воспитанию в Чертковской гимназии №3 Тернопольской области. Погиб в 28 лет в бою за Бахмут.

Пловец основал и стал главным тренером киевской команды по плаванию Mafia Swim Team.

Спортсмен, родом из Донецкой области, становился победителем и призером международной серии заплывов OCEANMAN. Кроме того, Михаил вошел в историю Украины как победитель первого национального пентамарафона на 50 км от Вознесенска до Новой Одессы. Также Михаил с рекордом является победителем соревнований по плаванию на самой длинной дистанции на открытой воде в Украине.

40-летний спортсмен погиб 15 июля 2023 во время боев на Донбассе. У него остались три сына и жена.

Андрей Кириченко – мастер спорта по академической гребле, выигрывал чемпионат Украины. В 2001 году представлял сборную на чемпионате мира среди юниоров.

Александр участвовал в турнирах по ММА, боксу и самбо. Был активным фанатом киевского „Динамо“ и черкасского „Днепра“.

24-летний Александр „Адамс“ Деревянко героически погиб 3 апреля 2022 во время обороны Мариуполя. Парень воевал в составе „Азова“.

Виктор родом из Волыни, где играл за местный клуб „Стырь“. Переехал в Мариуполь, где начал тренерскую карьеру. Работал в ДЮСШ „Азовсталь“. У Ткачука остался 12-летний сын.

Во время оккупации Мариуполя Виктор занимался волонтерством – развозил на велосипеде людям еду и воду, искал родных. Погиб во время обстрела собственного дома и похоронен во дворе.

После завершения спортивной карьеры Шарпар работал артистом циркового шоу на льду „Гранд“. Погиб, защищая Бахмут.

Дмитрий ранее входил в состав сборной Украины по фигурному катанию. Выступал в паре с Анастасией Побиженко, с которой занял в 2016 году десятое место на юношеских Олимпийских играх. Также пара брала серебро на чемпионате Украины.

У воина остались родители, жена и дочь.

Виталий занимался греко-римской борьбой, был кандидатом в мастера спорта. 45-летний уроженец Кременчуга погиб 16 января во время боевого задания вблизи села Комиссарова, в 6 км от границы с Россией.

В возрасте 57 лет Галина Поповская стала жертвой российского обстрела села Зайцево Донецкой области. Погибла вместе с мужем. У них осталось двое детей и двое внуков.

Александр работал тренером физкультуры на местном стадионе „Старт“. Также он занимал должность главы федерации футбола района и общины, где активно продвигал футбольные инициативы. Был многократным чемпионом областных и районных соревнований.

29-летний футболист и бывший тренер Полтавской области погиб 20 августа 2023 года в районе села Клещеевка Донецкой области.

Всеволод был игроком команды „Харьковская область-1“, неоднократно становился призером чемпионатов Украины по водному поло среди юниоров и юношей.

19-летний харьковчанин Татьков погиб 4 июля 2023 во время выполнения специального задания по эвакуации раненых собратьев из оцепления в районе Бахмута.

Борейко с начала полномасштабного вторжения помогал теробороне и ВСУ, а в марте 2022 пошел добровольцем на войну.

3 июля 2023 года на войне с Россией погиб серебряный призер юниорского ЧМ по фехтованию Денис Борейко. Родом из Днепра, Денис неоднократно выигрывал всеукраинские и международные соревнования, имел звание мастера спорта международного класса.

Накануне войны он должен был получить звание мастера спорта Украины по морскому многоборью, но не успел.

20-летний воин посмертно награжден орденом „За мужество“ ІІІ степени с 24 мая 2022 года. Не имея военного опыта, встал на оборону родного Мариуполя и погиб во время обороны „Азовстали“.

Григорий погиб летом 2023-го в результате вражеских артиллерийских обстрелов. У него остались жена и маленький сын.

37-летний Барчишин – воспитанник львовских „Карпат“. Футболист играл за „Галичину-Карпаты“, „Карпаты-2“, „Оболонь-2“, „Чайка“ (Петропавловская Борщаговка), а также за „Синьковичи“ и „Карпаты-Каменка“.

На фронт Михаил ушел добровольцем. Воин погиб в 37 лет.

41-летний Артур работал тренером по паверлифтингу в мариупольском спортивном клубе и был гражданским сапером в швейцарском фонде разминирования.

Федор погиб от прямого танкового выстрела 7 марта 2022 года, пытаясь не допустить прорыва оккупантов под Волновахой.

Федор был успешным спортсменом-универсалом и офицером. 2022 встречал участием в забеге Санта-Клаусов. В начале февраля в Мариуполе проходил турнир среди команд силовых структур городского гарнизона по плаванию и гребле. Это были последние соревнования для Федора.

22-летний атлет погиб в боях за Бахмут.

Андрощук не раз становился призером легкоатлетических соревнований в Украине. В 2019 году победил в десятиборье на чемпионате Украины U20. Входил в состав сборной Украины на ЧЕ U18 по легкой атлетике.

Супрунов – многократный чемпион всеукраинских и международных стартов по кикбоксингу WTKA. В 2019 году на ЧУ стал серебряным призером.

Награжден орденом „За мужество“ ІІІ степени посмертно. Александр родился в Мариуполе и защищал родной город с оружием в руках. Вел бои в окруженной „Азовстали“.

Погиб в 30 лет под Бахмутом. Служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

В 2021 году Эдуард получил золото Кубка мира, был вице-чемпионом Европы по ММА и многократным чемпионом Украины. Кострица был участником фанатского движения киевского „Динамо“.

У Николая остались жена и сестра.

Мужчина имел звание кандидата в мастера спорта по биатлону, был выпускником Харьковского областного училища физической культуры, затем учился на факультете физического воспитания и спорта Харьковского национального педагогического университета имени Г. Сковороды.

Служил в 228-м отдельном батальоне территориальной обороны моторизованной бригады города Харькова. 50-летний Николай погиб, выполняя задание на Сватовском направлении.

Женщина работала заместительницей директора ДЮСШ №1 в Бахмуте, была судьей первой категории по легкой атлетике. Занималась пулевой стрельбой.

Денис входил в состав сборной Донецкой области по тайскому боксу, был многократным чемпионом Украины.

Среди его подопечных был чемпион Украины по боксу Евгений Головин и член сборной Украины Денис Пантелеев. Роман также тренировал победителей чемпионатов Донецкой области.

В последние годы 49-летний Захаров работал в ДЮСШ „Меотида“. Тренер с 10-летним стажем погиб во дворе собственного дома во время приготовления пищи в Мариуполе.

Владимир был кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму и закончил с отличием факультет физического воспитания и спорта Житомирского государственного университета имени Ивана Франка.

25-летний лейтенант с позывным „Барни“ погиб 31 декабря 2022 года в бою с российскими оккупантами под Бахмутом. Под мощным обстрелом офицер из Житомирской области принял решение отводить личный состав, чем спас жизнь 80 собратьев.

С 6 лет занимался дзюдо. Выигрывал награды чемпионатов Днепропетровской области и всеукраинских турниров.

21-летний Владислав погиб возле города Сватово Луганской области во время выполнения боевого задания. Вместе с собратьями освобождал Балаклею, Шевченково, Купянск.

В марте 2022 года получил ранение в ногу, без своевременной помощи врачей в блокадном городе скончался от потери большого количества крови.

Александр – мастер спорта Украины по велоспорту и мастер спорта Украины по морскому многоборью, двукратный чемпион Украины по гребле на ялах. Работал в мариупольской ДЮСШ „Меотида“.

У погибшего остались родители, жена и два ребенка.

35-летний Константин был мастером спорта по боевому самбо, интернациональным чемпионом по ММА. Также работал тренером в Каменце-Подольском.

Погиб от попадания российского снаряда в здание. У Артура осталась жена и маленький сын.

Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области. Преподавал в Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта.

Погиб в результате террористического удара РФ по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года. В момент попадания ракеты жена Михаила была на прогулке с детьми, а Михаил после соревнований приехал в квартиру и собирался присоединиться к ней.

Он был тренером по легкой атлетике и директором Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3. Имел звание „Заслуженный учитель Украины“.

Погиб вместе с супругой во время террористического обстрела многоэтажки в Днепре 14 января 2023 года. Валентину было 75 лет.

26 февраля 2022 года он добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Во время войны получил звание лейтенанта. Погиб в бою в Луганской области.

38-летний Чумак – мастер спорта Украины по дзюдо и самбо. Максим награжден орденом „За мужество“ III степени.

Григорьев – кандидат в мастера спорта по скалолазанию, имеет второй разряд по альпинизму. Воевал в спецподразделении „Kraken“.

В первые недели полномасштабного вторжения РФ Григорий добровольцем пошел защищать Украину вместе с Заколодным. Вместе они погибли в бою за Соледар.

У защитника осталась жена и четверо детей. Погиб, спасая своего лучшего друга Григория Григорьева.

Погиб 21 января 2023 во время боев за Соледар в Донецкой области. Мужчине было 35 лет.

Александр Заколодный – мастер спорта по альпинизму, кандидат в мастера спорта по скалолазанию и туризму, член сборной Украины по альпинизму, вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины, председатель комитета альпинизма. В 2012-м и 2013-м был чемпионом мира по альпинизму в скальном классе.

21-летний спортсмен был молодым волонтером славянского отряда миссии „Черный Тюльпан“. Он погиб во время поисковой работы – взорвался на мине. У Дениса остались родители и сестра.

У погибшего воина остались жена и двое детей.

Любомир погиб 7 марта 2022 года во время наступательного боя с военными формированиями РФ вблизи села Слобода-Кухарская Киевской области.

Был легкоатлетом, окончил Тернопольский спортивный техникум. В 90-х годах начал работать в Калушской ДЮСШ „Сокол“ тренером по волейболу. Со временем тренировал сборную Калуша, а также клуб „Нефтехимик“. Воевал в АТО в 2015 году.

У Василия осталась жена и сын. Посмертно получил орден „За мужество“ ІІІ степени.

Воевал в составе сводного подразделения Национальной полиции Украины КОРД. Погиб 22 мая 2022 в Вольноандреевке Запорожской области в возрасте 28 лет.

Во время учебы в Прикарпатском национальном университете им. Василия Стефаника получил спортивное звание КМС по паверлифтингу. Василий также принимал участие в различных соревнованиях по гиревому спорту и армрестлингу. В 2015 году прошел отбор в ряды новой патрульной полиции.

У воина остались жена и два сына.

Роман 20 лет работал тренером. Он – экспредседатель Тлумачской общины Ивано-Франковской области. Также имел звание мастера спорта Украины по греко-римской борьбе.

Погиб также муж Анастасии Дмитрий и их маленький сын Макар.

Погибла 14 января 2023 года в результате теракта РФ в Днепре. Ей было 27 лет. Тренировала детские группы в возрасте от 4 до 8 лет. Вела также взрослые группы и являлась судьей национальной категории по спортивной акробатике.

Анастасия – мастер спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке, многократная чемпионка Запорожской области, призер чемпионатов Украины.

Была президентом ученического совета своей школы.

15-летняя девушка погибла после террористического удара РФ по многоэтажке в Днепре. Мария училась в девятом классе местной школы №66 и занималась бальными танцами.

У Михаила осталось два ребенка.

У 46-летнего тренера по карате остались жена и двое детей.

Александр погиб в конце июня 2022 года при выполнении боевого задания в Донецкой области. В 2014 году принимал участие в освобождении Славянска.

У Ярослава осталась маленькая дочь и жена.

После начала полномасштабного вторжения в составе 72-й бригады держал оборону в Броварском и Вышгородском районах Киевской области, позже был передислоцирован в Донецкую область, где и был убит российской ДРГ.

Спортсмен был участником Революции Достоинства и защищал Украину с 2014 года. Участвовал в освобождении Волновахи и Мариуполя.

Бывший игрок киевского клуба по американскому футболу „Патриоты“ Ярослав Мохонько погиб в июне 2022-го в бою под Бахмутом. Герой посмертно получил орден „За мужество“ ІІІ степени.

О гибели тренера рассказали его ученики – победитель четырех турниров ATP Александр Долгополов и известный украинский тренер Дмитрий Бричек, работавший с Лесей Цуренко.

Кирилл Васильчишин погиб в одной из самых горячих точек под Бахмутом в июне 2022-го.

Владислав был многократным чемпионом Донецкой области и серебряным призером чемпионата Украины по регби.

22-летний Владислав Горбунов погиб в июне 2022-го во время выполнения боевого задания под Золотой Нивой в Донецкой области. Парень был наводчиком танка в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде.

В гражданской жизни Бородавка работал в IT, занимался фрисби в харьковском клубе „Охота“, затем – в „Fusion“.

С началом полномасштабного вторжения вступил в Харьковскую ТРО, впоследствии перевелся в ВСУ.

39-летний Артем Бородавка погиб во время освобождения Харьковщины, попав под артиллерийский обстрел вблизи Старого Салтова и Избицкого.

Игорь играл в украинской лиге американского футбола за клуб „Винницкие Волки“.

Бойко погиб 15 июня 2022-го во время выполнения боевого задания возле села Орехово Донецкой области. 30-летний герой получил взрывную травму.

Также спортсмен многократно становился чемпионом по многоповторному жиму штанги лежа, чемпионом по гиревому спорту и чемпионом „Сумыхимпрома“ по перетягиванию каната. В 2017 году сумчанин установил рекорд Украины по тяге грифа Аксель.

Андрей был призером чемпионатов Украины по стронгмену, мастером спорта по стронгмену и паверлифтингу, а также работал главой сумской ячейки Федерации стронгмена Украины.

Погиб в боях с российскими войсками в Донецкой области.

Он был призером чемпионата мира среди юношей, многократным чемпионом Украины среди студентов, победителем и призером Всеукраинских турниров и чемпионатов.

Артём был членом сборной команды Таврического государственного агротехнологического университета по гиревому спорту.

Артем был кандидатом в мастера спорта Украины по четырем видам борьбы: греко-римской, свободной, самбо и дзюдо.

Боец Артем „Оззи“ Осин погиб в результате артиллерийских обстрелов на Донецком направлении. Воин родом из Полтавы выполнял сверхсложную задачу в ближнем контакте с врагом.

Погиб в 27 лет под городом Кременная в Луганской области. У воина осталась жена.

Был игроком харьковской команды по американскому футболу „Атланты“. Алексей играл на позиции лайнбекера.

20-летний юноша был чемпион Украины по панкратиону и серебряным призером ЧУ по греплингу.

В начале полномасштабной войны Евгений в составе добровольческого батальона участвовал в обороне Киева. В марте вступил в ряды ВСУ.

Евгений Слюсаренко погиб летом 2022-го при выполнении боевого задания в Ольховке Харьковской области. Парень взорвался на мине.

Шишков был президентом и тренером детского футбольного клуба „Атлетик“, а также возглавлял Ассоциацию пляжного футбола города Одессы.

Участник ЧМ по пляжному футболу Александр Шишков погиб 1 июля 2022 года в результате российского ракетного удара по базе отдыха в Сергеевке в Одесской области.

У каратиста был черный пояс первого дана, тренировался в каменском клубе „Бусин-Кан“.

16-летний футболист Дмитрий Евдоченко погиб вместе с матерью и тетей. Его семья выезжала по „коридору“, но их авто расстреляли российские солдаты. Трагедия произошла при эвакуации семьи из Броварского района Киевской области.

С началом полномасштабного вторжения в РФ артист пошел защищать страну с оружием в руках. Погиб в 27 лет.

Ранее Ярослав Гаркавко играл в хоккей, был воспитанником киевской ДЮСШ „Льдинка“. Известен тем, что выступал в „Лиге Смеха“ в командах „ОГО“ и „Воробушек“.

13 марта 2022 года во время выполнения боевого задания группа Семенчука попала в засаду. Прикрывая своих собратьев, Богдан погиб.

Погиб 15 октября 2022 во время выполнения боевого задания в Луганской области. В Украинском католическом университете основали стипендиальный фонд в честь погибшего воина.

В первый день полномасштабного вторжения Юрий пошел добровольцем защищать страну. До войны работал в IT-компаниях „Epam“ и „N-iХ“, последние годы – проектным менеджером в команде Lebara.

Погиб в 52 года в боях под Сватовым. Игорь служил в батальоне территориальной обороны.

Игорь Чечинов был президентом областной федерации рукопашного боя, руководителем спортивного клуба, тренером-преподавателем Областной комплексной детско-юношеской спортивной школы в Славянске, судьей национальной категории по самбо и рукопашному бою.

Сербин был игроком клуба „Киев Кэпителз“, неоднократно становился чемпионом Украины. Украинская лига американского футбола назвала его „лучшим вайд-ресивером Украины всех времен“.

Игрок сборной Украины по американскому футболу Дмитрий Сербин погиб во время эвакуации раненых бойцов. Он был на фронте, как военный медик.

Героически погиб в бою за Бахмут.

У Евгения остались жена и трое детей.

Евгений – мастер спорта по гандболу, трехкратный чемпион Украины в составе донецкого „Шахтера“, бывший игрок сборной Украины по гандболу. Погиб 11 ноября 2022 под Бахмутом, защищая родной Донецк. Являлся активным участником патриотических движений в Авдеевке.

С началом полномасштабного вторжения вернулся из-за границы защищать Украину. Погиб в 24 года. Посмертно награжден орденом „За мужество“ III степени.

Матрос родился в Крыму, в раннем возрасте переехал в Ровенскую область. Коновод был мастером спорта по тяжелой атлетике и становился победителем Всеукраинских соревнований. Позже решил попробовать себя в греплинге и джиу-джитсу.

Погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области в селе Покровское.

Занимался боевыми искусствами, в том числе кикбоксингом. В 2022 году был призван на военную службу. Прошел обучение в Англии и вернулся защищать страну в составе 25-ой Десантно-штурмовой бригады.

Погиб в районе Белогоровки в Луганской области. Во время российского обстрела военный медик вынес с поля боя десять раненых, а когда вернулся за одиннадцатым, то сам получил смертельное ранение.

35-летний Владимир попал в 135-й отдельный батальон управления десантно-штурмовых войск. Во время военной службы он закончил курсы по специальности „боевой медик“

Владимир занимался боевыми искусствами. Был тренером по карате и айкидо. В 2015 году создал и возглавил Житомирскую федерацию страйкбола.

Служил в пограничной службе Сумской области и имел звание старшего сержанта. Погиб во время охраны украинских границ.

Евгений был многократным победителем и призером чемпионатов Украины по лыжным гонкам. Участвовал в международных соревнованиях.

Парень занимался футболом с шести лет в составе киевской команды „Атлет“.

Даниил Богуславский был многократным чемпионом Украины по американскому футболу, выступал за команду „Ужгородские лесорубы“. Также работал в IT.

Участвовал в АТО/ООС, впоследствии работал патрульным. Освобождал Харьковщину уже во время полномасштабного вторжения. Тяжелые ранения получил неподалеку от Бахмутского района, скончался в больнице в возрасте 37 лет.

Александр в мирной жизни занимался бегом, велоспортом и спортивным ориентированием. Являлся участником многих спортивных соревнований и марафонов. Инициировал проведение велопробегов на Волыни.

Погиб воин при выполнении боевого задания в Запорожской области. У Шпака осталось двое детей.

Дмитрий был мастером спорта Украины по греко-римской борьбе, финалистом чемпионата Европы по греплингу. В 37 лет стал чемпионом Украины по гиревому спорту среди любителей. Был соучредителем детского спортивного клуба Путивль.

У Анатолия остались беременная жена, мама, сестра и отец, тоже воюющий.

В ВСУ служил старшим наводчиком гранатометного отделения одной из воинских частей. Погиб в бою за Авдеевку в 27 лет.

Анатолий был воспитанником школы восточных единоборств, боролся за призовые места на соревнованиях Киевщины.

Погиб в бою за Херсонщину. Посмертно получил орден „За мужество“ III степени. У Валерия остались жена и несовершеннолетняя дочь.

35-летний военный – чемпион мира и мастер спорта Украины по хортингу, мастер спорта Украины по панкратиону, мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью.

Боец погиб 23 августа во время артобстрела окрестностей Бахмута Донецкой области. Во время зачистки ангара попал во вражескую засаду и получил смертельное ранение. У Виталия Стибы остались десять братьев и сестер, а также вдова.

Проходил службу в составе спецроты „Гонор“ батальона „Волки Да Винчи“, имел позывной „Витаха“.

Погиб вблизи села Новая Каменка Херсонской области во время минометных и артиллерийских обстрелов российских военных. Защитнику было 32 года.

О Богуславском и других воюющих украинских американских футболистах показали фильм в прайм-тайме перед Супербоулом, который смотрят сотни миллионов людей.

Сергей Мельниченко (легкая атлетика)

Сергей профессионально занимался легкой атлетикой, бегом, тайским боксом, боксом, вольной борьбой, футболом (играл за команду села Гатное „Патриот“).

Погиб во время обороны Мариуполь на заводе „Азовсталь“. У 29-летнего воина осталась жена и маленькая дочь.

Награжден орденом „За мужество“ III степени.

Назарий Чигинь (легкая атлетика)

27-летний легкоатлет был марафонцем: бегал эстафеты, пробежал всю „Беговую лигу украинских Мейджоров-2021“. Занимал вместе со своей командой второе место на Wizz Air Kyiv City Marathon.

Работал курьером, занимался репетиторством по математике, в свободное время изучал язык программирования.

С началом полномасштабного вторжения защищал государство в рядах 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. У Назария остались родители, сестра и брат.

Руслан Сапожник (американский футбол)

Погиб воин 16 октября 2022 года в городе Торское Донецкой области. В мирной жизни был игроком команды американского футбола „Винницкие Волки“. Воевал в составе 111-й бригады.

Защитнику было 32 года.

Юрий Городний (волейбол)

Городний первым внедрил парковый волейбол в Житомире в 2015 году. Многократно был отмечен в номинации „Лучший тренер города“.

В статусе игрока и тренера принимал участие в чемпионатах Украины, Кубках Житомирской области и чемпионатах города по классическому, пляжному и парковому волейболу. Президент волейбольных клубов „Амбассадор“ и „Ракета“. Приводил воспитанников к серебру ЧУ среди юношей 2005 года рождения.

Служил главным сержантом роты. Погиб, защищая Луганщину. У Юрия осталась жена и две дочери.

Максим Яловцов (регби, единоборства)

Максим – лидер фанатского движения киевского „Динамо“, представитель коллектива „Capitals“. Имел позывной „Регбист“, потому что любил этот вид спорта. Ранее выступал за основной состав РК „Авиатор“ в высшем дивизионе чемпионата Украины

В мирной жизни занимался смешанными единоборствами, был призером чемпионата Европы-2021 по греплингу, был мастером спорта по фри-файту и панкратиону (бронзовый призер ЧМ). А также был обладателем бронзовой медали чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу.

Награжден орденом „За мужество“ ІІІ степени (посмертно).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.