FT: Байден умолчал о передаче дальнобойных ракет Украине, чтобы не предупреждать россиян

Один из источников заявил, что США не стали объявлять о поставках ATACMS, чтобы не предупреждать российские силы, которые из-за принятого решения могут отодвинуть каналы снабжения дальше от линии фронта, передает „Медуза“.

Решение о поставках, утверждают собеседники издания, приняли после нескольких месяцев обсуждений — и до того, как в США с официальным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Собеседники FT отметили, что Байден на встрече с Зеленским 21 сентября дал понять, что готов предоставить дальнобойные ракеты. США направят небольшую партию ракет в ближайшее время, добавляют источники.

Ранее о том, что США решили передать немного ракет ATACMS, сообщили источники NBC News. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США „не исключают“ передачу ATACMS Украине, но „нет ничего нового, что я могу объявить“.

На вооружении Украины стоят ракеты большой дальности Storm Shadow, предоставленные Великобританией и Францией. Главное преимущество ATACMS перед Storm Shadow в том, что их можно запускать с пусковых установок HIMARS, а не с самолетов.

Администрация президента США не хотела передавать Украине ракеты ATACMS, опасаясь эскалации конфликта и того, что собственные запасы ракет истощатся.

Ранее власти Украины обещали, что не будет использовать дальнобойные ракеты для атак по международно признанной территории России.

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