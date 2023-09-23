По всей Франции проходят акции против полицейского насилия. Они начались после убийства 17-летнего юноши

Во многих городах Франции прошли массовые демонстрации против полицейского насилия и расизма. К манифестациям в субботу, 23 сентября, призвал широкий альянс профсоюзов, левых политических и организаций гражданского общества. Ожидалось участие до 30 тысяч человек в более чем ста акциях. Порядок во время проведения демонстраций охраняли большое число сотрудников сил безопасности.

В частности, в акции в Тулузе участвовали, по данным властей, около 600 человек. Они несли транспаранты с лозунгами „Против систематического расизма“, „Полиция калечит, полиция убивает“ и другими. В Перпиньяне призыву организаторов последовали около 150 человек. В Париже крупный протестный марш начался во второй половине дня.

Убийство юноши полицейским

Протесты против полицейского произвола во Франции начались летом после смерти 17-летнего юноши Наэля М., которого в конце июня во время проверки на дороге в столичном пригороде Нантер застрелил сотрудник полиции. Видео происшествия попало в соцсети. 38-летний полицейский, выстреливший в молодого водителя, был взят под стражу по подозрению в умышленном убийстве. Предварительное расследование показало, что полицейский не соблюдал условия для применения оружия.

Трагедия вызвала во Франции бурную общественную реакцию, вылившуюся в некоторых городах в уличные погромы. Ночные уличные беспорядки происходили в Париже и пригородах, а также Тулузе, Лионе и некоторых других городах Франции. В стране были проведены сотни задержаний. Кроме того, в ходе беспорядков в Марселе стражи порядка ранили 22-летнего мужчину резиновой пулей, после чего было открыто расследование в отношении четырех сотрудников полиции.

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