Прокуратура молчала: групповое изнасилование и жуткие обвинения в адрес литовского политика(1)
Литовская прокуратура почти пять лет расследовала действия политика и общественного деятеля из Клайпеды, которого обвинили не только в изнасиловании женщины, но и в том, что он якобы оказал на нее давление, из-за чего она была вынуждена изменить свои показания, пишет Delfi.lt.
Суд решил, что ему не могли правильно сформулировать обоснованные обвинения, так что теперь государство должно компенсировать политику материальный и нематериальный ущерб – суд решил, что правоохранительные органы должны выплатить 3 тысячи евро 74-летнему мужчине, обвиненному в серьезном изнасиловании. Кроме того, мужчине будут возмещены судебные расходы в тысячу евро. Это гораздо меньшая компенсация, чем та, которой добивался политик, принадлежавший к социал-демократической партии Литвы и неоднократно участвовавший в муниципальных выборах. Он добивался взыскания 14 тысяч евро с государства в лице Клайпедской окружной прокуратуры.
„Из-за занимаемой мною должности я хорошо известен жителям и сегодня обо мне создается неблагоприятное мнение, меня принимают как человека, совершившего тяжкое преступление, добавляя, что „ну, ему как-то удалось выкрутиться“, „откупился“ и т. д. и это меня еще больше задевает и унижает – я должен оправдываться, что этого не было“, – в ходе следствия мужчина, данные которого не могут быть обнародованы, не раз подчеркивал свой возраст и указывал, что в результате уголовного процесса пострадала его репутация.
Об этой скандальной истории, в которой был замешан житель Клайпедского района, прокуратура умалчивала – информация о ней не публиковалась в СМИ, хотя уголовное дело пять лет рассматривалось на закрытых заседаниях в судах трех инстанций.
Все изменилось, когда дело дошло до Верховного суда Литвы – судьи кассационной инстанции обязали апелляционный суд пересмотреть дело. Когда это было сделано, политик был оправдан. И это оправдательное решение впоследствии было оставлено в силе, хотя оно было обжаловано в Верховном суде Литвы прокурором, поддержавшим гособвинение.
Суд присудил женщине, признанной потерпевшей по этому делу, почти 10 тысяч евро компенсации материального и нематериального ущерба от мужчины, осужденного на тот момент за это изнасилование. Осужденный заплатил почти половину этой суммы, но позже, когда его оправдали, вернуть деньги ему не удалось — женщина, сообщившая властям о сексуальном насилии, уже мертва.
Жительница Клайпедского района при обращении в полицию сообщила о групповом изнасиловании, а также о физическом насилии, однако сотрудникам удалось опознать только одного мужчину, который общался с женщиной в тот вечер. В ходе этого расследования был допрошен еще один мужчина, однако уголовное дело в отношении него было прекращено, поскольку, как заявили прокуроры, проводившие досудебное расследование, не было собрано достаточных доказательств для обоснования его вины.
Как установил Верховный суд Литвы в этом деле жителю Клайпедского района было предъявлено обвинение в том, что он один изнасиловал и вступил в сексуальные отношения с потерпевшей. „Все, что потерпевшая показала о действиях другого человека, не вошло в обвинение“, – заявили судьи. Они справедливо раскритиковали прокуратуру за непоследовательность позиции гособвинения. Суд также отметил, что, хотя иное лицо не установлено, его действия не могут приписываться оправданному.
При этом показания потерпевшего также были подвергнуты сомнению, поскольку они были противоречивыми, а выводы, представленные экспертами, также были оценены неверно. В результате, по мнению судей, обвинительное заключение не было достаточно обосновано, а само обвинительное заключение было основано на выборочной оценке показаний потерпевшей.
„Уголовный процесс длился 5 лет до полного оправдания, такая ситуация несовместима с принципом верховенства права, поэтому такие ошибки следует рассматривать как имеющие принципиальное значение для нарушения прав человека“, – пояснил политик, обращаясь к суду.
Судьи подчеркнули, что прямых доказательств вины мужчины в изнасиловании женщины нет, а косвенных доказательств недостаточно для признания его виновным в указанных преступлениях. Мужчину оправдали не только по обвинению в изнасиловании, но и по обвинению в давлении на потерпевшую: собранных и исследованных по делу доказательств недостаточно, чтобы сделать обоснованный и неоспоримый вывод о том, что обвиняемый каким-то образом давил на потерпевшую, так что она дала бы ложные показания.
По мнению судей, в ходе досудебного расследования обвинения в адрес мужчины были сформулированы исключительно на основе свидетельских показаний, без оценки их обоснованности. Суд также указал, что были проигнорированы первоначальные обстоятельства, изложенные в заявлении потерпевшего.
Окружные и районные суды Клайпедского района также неверно оценили доказательства, представленные прокуратурой. Как подчеркнули судьи, уголовный процесс был организован недостаточно тщательно и ответственно, в результате чего был несправедливо осужден человек. При этом, по мнению судей, досудебное расследование в отношении мужчины было начато и проведено при наличии достаточных оснований полагать, что он мог совершить преступные деяния. К тому же, не было очевидных обстоятельств, делающих уголовное преследование мужчины невозможным.
Верховный суд Литвы счел, что оправдание привлеченного к ответственности мужчины объясняется целым комплексом противоречий в доказательствах по делу и сомнениями в достоверности показаний потерпевшей.
Рассматривавшая дело о возмещении материального и нематериального ущерба коллегия под председательством судьи Расы Барташене отметила, что житель Клайпедского района не представил никаких доказательств, подтверждающих тот факт, что уголовный процесс нанес ущерб его репутации в глазах обоих друзей и другие люди, которые его знают.
По мнению судей, поддержавших позицию прокуратуры, общественное мнение о мужчине принципиально не изменилось, поскольку не только раньше, но и сейчас он избирается на государственные должности в муниципалитете, где проживает. „Результатом уголовного производства является оправдательный приговор, который уже можно рассматривать как достаточное удовлетворение, реабилитирующее истца в глазах общественности“, – подчеркнули в суде. „Присужденная истцу компенсация морального вреда (3000 евро) соответствует конституционному принципу справедливой компенсации“, – отметил суд.
В тоже время Генеральная прокуратура и Минюст, которые были названы ответчиками по этому делу, не согласились с иском и указали, что должностные лица не совершали каких-либо противоправных действий.
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