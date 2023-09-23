ВИДЕО | ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по штабу Черноморского флота РФ, когда там совещалось руководство. Что известно об атаке спустя сутки

Среди раненых — как минимум два российских генерала, заявил глава украинской разведки. По словам Буданова, командующий группировкой российских сил на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук находится „в очень тяжелом состоянии“, а начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков — „без сознания“. Буданов отметил, что разведка не знает, в каком состоянии находится командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов, поэтому не может подтвердить сообщения о его гибели, появившиеся в телеграм-каналах.

В Генштабе ВСУ заявили, что украинская армия нанесла удар во время совещания руководства Черноморского флота РФ. Украинские военные сообщили, что операцию под названием „Крабовая ловушка“ провели Воздушные силы ВСУ и Силы специальных операций. „Детали проведения [операции] станут известны, когда это будет возможно, а результат — десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота“, — заявили в Генштабе.

Удар по штабу Черноморского флота РФ нанесли крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов не стал говорить, использовали ли для удара ракеты западного производства: „Здесь я должен воздержаться от ответа, думаю, вы должны меня понять“. Великобритания поставила ВСУ ракеты Storm Shadow в мае, а Франция в июле передала их французский аналог SCALP. Ранее Sky News сообщал, что эти же ракеты использовали при атаке ВСУ на судоремонтный завод в аннексированном Севастополе в ночь на 13 сентября.

СМИ и телеграм-каналы опубликовали фото и видео ракетного удара по штабу в Севастополе. Телеграм-канал „Инсайдер UA“ опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан момент ракетного удара. На записи видно, как ракета попадает в горящий штаб Черноморского флота. Издание „Крым.Реалии“ в то же время распространило фото, на котором видно, как ракета летит в горящее здание штаба.