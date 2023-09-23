ВИДЕО | Хоккейный клуб „Пантер“ стартовал в Континентальном кубке с разгромной победы

„Поначалу было сложно забросить шайбу. Как только забросили одну, сразу стали забрасывать и остальные. Перед игрой мы говорили, что соперник определенно слабее, но целью было не опуститься до их уровня“, — сказал тренер „Пантер“ Каупо Кальюсте.

В составе „Пантер“ отличились девять игроков:

Расмус Киик

Даниил Фурса (ассистировал Сандер Стецкий)

Кевин Паррас (ассистировали Расмус Кийк и Андре Линде)

Никита Пузаков (ассистировал Даниил Фурса)

Михкель Выранг (ассистировали Никлас Силдре и Роланд Лухт)

Патрик Коокмаа (ассистировали Андрей Розинко и Янус Сорокин)

Никита Пузаков (ассистировали Данил Царьковский и Даниил Фурса)

Михкель Выранг

Никита Пузаков (ассистировали Даниил Фурса и Данил Царьковский)

Ян Лукатс

Янус Сорокин (ассистировали Егор Проскурин и Андрей Розинко)

Кевин Паррас (ассистировали Михкель Выранг и Савелий Новиков)

Никита Пузаков (ассистировали Патрик Коокмаа и Савелий Новиков)

Шума Кинебучи (ассистировали Пауль Силланд и Андрей Розинко)

В субботу они сыграют с хозяевами турнира - „Каунас Сити“. Матч, который начнется в 16:30, можно будет смотреть тут.

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