ВИДЕО | Хоккейный клуб „Пантер“ стартовал в Континентальном кубке с разгромной победы
Первая игра таллиннского хоккейного клуба „Пантер“ в Континентальном кубке завершилась разгромной победой со счетом 14:0 над чемпионом Исландии „Рейкьявик“.
„Поначалу было сложно забросить шайбу. Как только забросили одну, сразу стали забрасывать и остальные. Перед игрой мы говорили, что соперник определенно слабее, но целью было не опуститься до их уровня“, — сказал тренер „Пантер“ Каупо Кальюсте.
В составе „Пантер“ отличились девять игроков:
Расмус Киик
Даниил Фурса (ассистировал Сандер Стецкий)
Кевин Паррас (ассистировали Расмус Кийк и Андре Линде)
Никита Пузаков (ассистировал Даниил Фурса)
Михкель Выранг (ассистировали Никлас Силдре и Роланд Лухт)
Патрик Коокмаа (ассистировали Андрей Розинко и Янус Сорокин)
Никита Пузаков (ассистировали Данил Царьковский и Даниил Фурса)
Михкель Выранг
Никита Пузаков (ассистировали Даниил Фурса и Данил Царьковский)
Ян Лукатс
Янус Сорокин (ассистировали Егор Проскурин и Андрей Розинко)
Кевин Паррас (ассистировали Михкель Выранг и Савелий Новиков)
Никита Пузаков (ассистировали Патрик Коокмаа и Савелий Новиков)
Шума Кинебучи (ассистировали Пауль Силланд и Андрей Розинко)
В субботу они сыграют с хозяевами турнира - „Каунас Сити“. Матч, который начнется в 16:30, можно будет смотреть тут.
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