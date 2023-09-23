США попросили у Польши разъяснений относительно заявления о прекращении поддержки Украины

Как сообщил агентству источник, Польша все еще готова поддержать Украину, но конкретная позиция официальной Варшавы неясна. Тем не менее, говорит чиновник, разногласия Польши и Украины „пока не привели к трещинам в единстве коалиции“, поддерживающей Киев.

Bloomber также цитирует одного из европейских дипломатов, который утверждает, что польские дипломаты лично заверили своих иностранных коллег в продолжении военной поддержки Украины, хотя и в меньших масштабах. Этот источник высказывает опасение, что отказ Польши от поддержки может негативно сказаться на ходе военных действий в Украине и поставить под угрозу единство НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил 20 сентября о прекращении поставок оружия Украине, обосновывая это необходимостью сосредоточиться на вооружении собственной армии. На следующий день президент Польши Анджей Дуда заявил, что заявление Моравецкого было неправильно истолковано СМИ. Дуда уточнил, что речь шла о закупке нового вооружения для модернизации польской армии.

Комментируя слова Моравецкого, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул 21 сентября, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, в каком объеме оказывать поддержку Украине.

Заявления о военной поддержке Украины со стороны властей Польши сделаны на фоне разногласий между двумя странами, вызванными вопросами экспорта украинского зерна.

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