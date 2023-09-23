Фентанил: как четвертая волна опиоидной эпидемии захлестнула США
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, ученые в США бьют тревогу из-за растущего числа смертей от передозировки наркотиков. Большую их часть связывают с фентанилом - синтетическим опиоидом в 50 раз более мощным, чем героин.
Специалисты называют развернувшийся кризис четвертой волной опиоидной эпидемии. Она затронула самые разные слои общества во всех уголках страны.
В 2021 году США достигли мрачного рубежа: тогда впервые за один год от передозировки наркотиков погибли более 100 тыс. человек по всей стране.
Из этих смертей более 66% были связаны с синтетическим опиоидом фентанилом, вызывающим сильнейшую зависимость.
Врачи могут назначать фентанил как средство от сильной боли. Но одновременно его незаконно производят и продают как наркотик преступные группировки.
По данным американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), большая часть нелегального фентанила, попадающего в США, ввозится из Мексики, а химические компоненты для него производители получают из Китая.
Именно за счет нелегального фентанила число умерших от передозировки наркотиков в США за десять лет более чем удвоилось. Так считают ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), изучившие динамику смертности от этих причин.
Их анализ был основан на данных о передозировках, собранных за 2010-2021 годы Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (ведомством при американском Минздраве).
Резкие изменения за 10 лет
„Рост незаконного производства фентанила привел в Соединенных Штатах к кризису передозировок беспрецедентного масштаба“, - пишут авторы исследования.
В 2010 году от отравления наркотиками по всей стране умерло менее 40 000 человек, и менее 10% этих смертей были связаны с фентанилом.
В то время большая часть смертей была связана с употреблением героина или опиоидов, отпускаемых по рецепту.
Но уже к 2015 году, как показывают графики из исследования, становится заметен рост смертности, связанной именно с фентанилом.
За последовавшие годы фентанил распространялся по стране, резко увеличивая число и меняя причины передозировок наркотиков от Гавайев до Аляски и Род-Айленда.
„В 2018 году около 80% передозировок фентанилом произошли к востоку от реки Миссисипи“, — рассказала „Би-би-си“ Челси Шовер, доцент медицинской школы UCLA и соавтор исследования.
Но в 2019 году фентанил начали поставлять на запад США, число его потребителей выросло, и вслед за ним начал расти уровень смертности.
По словам Челси Шовер, поначалу, когда нелегальный фентанил только начали завозить в США, он не был популярен. Но затем синтетические опиаты стали широко доступны, поскольку их дешевле производить по сравнению с другими наркотиками.
Популярность фентанила взлетела и потому, что он вызывает сильную зависимость, и люди стали покупать его снова и снова, чтобы избежать болезненной ломки.
Коктейль с фентанилом
В своем исследовании исследователи бьют тревогу по поводу еще одной растущей тенденции: смертей, связанных с употреблением фентанила в смеси с другими наркотиками, такими как кокаин и метамфетамин.
Эта тенденция наблюдается по всей территории США, и самой распространенной вариацией смеси является фентанил с метамфетамином.
Исключение составляют северо-восточные штаты, такие как Вермонт и Коннектикут, где чаще умирают от фентанила с примесью кокаина, так как кокаин там традиционно более доступен.
Как рассказала Би-би-си Ким Блейк из штата Вермонт, чей 27-летний сын Шон умер от случайной передозировки фентанила в 2021 году, она впоследствии узнала, что многие ради более продолжительного эффекта принимают фентанил вместе с другим стимулятором.
„Для меня неудивительно, что мы наблюдаем такой рост количества комбинаций стимуляторов и опиоидов“, - говорит Блейк.
Наибольшее число смертей от передозировки фентаниловыми смесями исследователи отметили в таких штатах, как Аляска, Западная Вирджиния, Род-Айленд, Гавайи и Калифорния.
По словам профессора Шовер, в этих штатах исторически высок уровень употребления наркотиков, а с появлением фентанила среди наркозависимых резко увеличилась смертность.
Уже не только „проблема белых“
Как отмечает профессор Шовер, опиоидный кризис традиционно считали „проблемой белых“, однако ее исследование показало, что от комбинаций фентанила и других наркотиков чаще умирают афроамериканцы, причем из разных возрастных групп и географических районов.
Эти данные подтверждает, опираясь на личные наблюдения, и Рашида Уоттс-Пирсон, которая на общественных началах рассказывает об опасности фентанила жителям города Цинциннати в штате Огайо.
В рамках своей работы Уоттс-Пирсон ходит по парикмахерским, барам, продуктовым магазинам и разговаривает там с людьми как о самом этом наркотике, так и об уличных наркотиках с примесью фентанила, которые незаметно вызывают зависимость от него.
По словам Уоттс-Пирсон, нынешние информационные кампании об опиоидном кризисе не учитывают опыт чернокожих американцев.
„Я могу прямо сейчас проехать по Эйвондейлу (району Цинциннати с преимущественно чернокожим населением - ред), там есть рекламный щит с надписью „Опиоидный кризис“, но на этом щите изображены два белых человека“, - говорит Уоттс-Пирсон.
„Сейчас это явление проникло в чернокожую общину, но об этом мало кто говорит“, - добавляет она.
„Четвертая волна“
Исследователи отмечают, что употребление фентанила в сочетании с другими наркотиками запустило „четвертую волну“ передозировок в США.
Эксперты, в числе которых профессор Шовер, при этом предупреждают, что имеющиеся варианты лечения наркозависимости не соответствуют сложившейся ситуации.
„Наша система лечения расстройств, вызванных употреблением наркотиков, часто фокусируется на одном наркотике в каждом конкретном случае, — говорит профессор Шовер. — Но реальность такова, что многие люди, употребляющие наркотики, употребляют более одного вида“.
Ким Блейк из Вермонта, потерявшая сына, откровенно рассказывает о своей утрате и помогает другим семьям пережить смерть любимого человека от передозировки.
Ее сын Шон несколько раз записывался на лечение от наркозависимости. По личному опыту семьи, варианты лечения варьируются от штата к штату, и во многих случаях того, что доступно, недостаточно.
„В идеале было бы хорошо, если бы люди могли получать лечение быстро, когда они этого захотят, и на долгий срок“, — говорит Ким.
Она считает здравой и идею создания центров профилактики передозировок, где люди могли бы безопасно и под присмотром персонала употреблять наркотики.
Такие учреждения широко доступны в Канаде, где тоже наблюдается фентаниловый кризис, но в США есть только два центра санкционированного приема наркотиков.
Но в первую очередь Блейк призывает общество с состраданием и пониманием относиться к людям, которые борются с наркозависимостью.
„У большинства людей, с которыми я разговариваю, их дети не хотели умирать“, - сказала она.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.