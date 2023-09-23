Фентанил: как четвертая волна опиоидной эпидемии захлестнула США

„В 2018 году около 80% передозировок фентанилом произошли к востоку от реки Миссисипи“, — рассказала „Би-би-си“ Челси Шовер , доцент медицинской школы UCLA и соавтор исследования.

За последовавшие годы фентанил распространялся по стране, резко увеличивая число и меняя причины передозировок наркотиков от Гавайев до Аляски и Род-Айленда.

Но уже к 2015 году, как показывают графики из исследования, становится заметен рост смертности, связанной именно с фентанилом.

В то время большая часть смертей была связана с употреблением героина или опиоидов, отпускаемых по рецепту.

В 2010 году от отравления наркотиками по всей стране умерло менее 40 000 человек, и менее 10% этих смертей были связаны с фентанилом.

Их анализ был основан на данных о передозировках, собранных за 2010-2021 годы Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (ведомством при американском Минздраве).

Именно за счет нелегального фентанила число умерших от передозировки наркотиков в США за десять лет более чем удвоилось. Так считают ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), изучившие динамику смертности от этих причин.

По данным американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), большая часть нелегального фентанила, попадающего в США, ввозится из Мексики, а химические компоненты для него производители получают из Китая.

Врачи могут назначать фентанил как средство от сильной боли. Но одновременно его незаконно производят и продают как наркотик преступные группировки.

Из этих смертей более 66% были связаны с синтетическим опиоидом фентанилом, вызывающим сильнейшую зависимость.

В 2021 году США достигли мрачного рубежа: тогда впервые за один год от передозировки наркотиков погибли более 100 тыс. человек по всей стране.

Специалисты называют развернувшийся кризис четвертой волной опиоидной эпидемии. Она затронула самые разные слои общества во всех уголках страны.

Но в 2019 году фентанил начали поставлять на запад США, число его потребителей выросло, и вслед за ним начал расти уровень смертности.

По словам Челси Шовер, поначалу, когда нелегальный фентанил только начали завозить в США, он не был популярен. Но затем синтетические опиаты стали широко доступны, поскольку их дешевле производить по сравнению с другими наркотиками.

Популярность фентанила взлетела и потому, что он вызывает сильную зависимость, и люди стали покупать его снова и снова, чтобы избежать болезненной ломки.

Коктейль с фентанилом

В своем исследовании исследователи бьют тревогу по поводу еще одной растущей тенденции: смертей, связанных с употреблением фентанила в смеси с другими наркотиками, такими как кокаин и метамфетамин.

Эта тенденция наблюдается по всей территории США, и самой распространенной вариацией смеси является фентанил с метамфетамином.

Исключение составляют северо-восточные штаты, такие как Вермонт и Коннектикут, где чаще умирают от фентанила с примесью кокаина, так как кокаин там традиционно более доступен.

Как рассказала Би-би-си Ким Блейк из штата Вермонт, чей 27-летний сын Шон умер от случайной передозировки фентанила в 2021 году, она впоследствии узнала, что многие ради более продолжительного эффекта принимают фентанил вместе с другим стимулятором.

„Для меня неудивительно, что мы наблюдаем такой рост количества комбинаций стимуляторов и опиоидов“, - говорит Блейк.

Наибольшее число смертей от передозировки фентаниловыми смесями исследователи отметили в таких штатах, как Аляска, Западная Вирджиния, Род-Айленд, Гавайи и Калифорния.

По словам профессора Шовер, в этих штатах исторически высок уровень употребления наркотиков, а с появлением фентанила среди наркозависимых резко увеличилась смертность.

Уже не только „проблема белых“