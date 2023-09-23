„Сделка с совестью“. Вернувшиеся в Россию поделились своим опытом

В феврале 2022 года Алина* почти каждый день обсуждала с друзьями, уезжать ли из России. „Я всегда была за отъезд. Когда настало 24 февраля, я зашла в пекарню за булочкой, а там все вокруг только и говорили про то, кто куда покупает билеты“, - рассказывает DW девушка. Она почти сразу после полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Грузию, ее подруга Кира - тоже. Кира потом перебралась в Израиль.

Той же весной россиянка Анна стала чувствовать, что „не выдерживает, не справляется, не принимает“, и уехала в Армению. Юрий покинул Россию осенью - после объявления мобилизации он срочно выехал в Казахстан. Все они не поддерживают войну России с Украиной. И все вернулись в РФ.

Из Грузии - назад в Россию

Алине 27 лет, она исследовательница в сфере социальных наук. В Грузии она делила квартиру с четырьмя друзьями: „Мне было тяжело, я находилась в очень гнетущей атмосфере, остро воспринимала новости - они били со всех сторон. Я каждый день плакала“.

В Грузии Алина не чувствовала себя как дома, там у нее не было и работы, а ей важна „физическая привязка к месту„ - возможность приходить куда-то и общаться с коллегами: „Но тогда я затыкала всех вокруг и говорила: „Зачем вообще думать о ваших проблемах, когда война и умирают люди“. Я была из тех, кто говорит: „Вы недостаточно поддерживаете ВСУ и жителей Украины“. Я волонтерила, покупала гуманитарку, много донатила и продолжаю это делать. Сейчас уже не с российских карточек“.