С президентом Турции Эрдоганом на Генассамблее ООН случился конфуз

Выступая на Генассамблее ООН, Эрдоган сказал: „Одна из проблем, которая беспокоит меня больше всего, заключается в том, что в штаб-квартире ООН все в цветах ЛГБТ: вы видите эти цвета на лестницах и не только. Люди, которые выступают против ЛГБТ-сообщества, тоже имеют право быть услышанными“.