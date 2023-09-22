С президентом Турции Эрдоганом на Генассамблее ООН случился конфуз
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перепутал символику ООН с символикой ЛГБТ, приняв разноцветные полотна, символизирующие различные цели мирового развития, за „радужные“ флаги. Об этом сообщает Reuters.
Выступая на Генассамблее ООН, Эрдоган сказал: „Одна из проблем, которая беспокоит меня больше всего, заключается в том, что в штаб-квартире ООН все в цветах ЛГБТ: вы видите эти цвета на лестницах и не только. Люди, которые выступают против ЛГБТ-сообщества, тоже имеют право быть услышанными“.
Ошибку президента обсудили со своей аудиторией большинство турецких СМИ, отмечает newsru.co.il.
В ООН объяснили, что штаб-квартира на сегодняшний день украшена 17 цветами. Каждый из них означает цель в области устойчивого развития, их мировые лидеры приняли еще в 2015 году. Речь идет о борьбе с нищетой, голодом и изменениями климата.
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