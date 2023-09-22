Более 70 детей отравились в Узбекистане. Чем - неизвестно
Воспитанники 9 детсадов и 2 школ в Чустском районе Наманганской области Узбекистана — более 70 детей — попали в больницы с отравлением. Чем именно они отравились, официальные госорганы страны не уточняют. В соцсетях пишут, что это могли быть препараты йода, сообщают местные СМИ.
В Чустском районе Наманганской области произошло массовое отравление детей. Первыми об этом начали сообщать пользователи социальных сетей. Родители сообщают, что детям давали препарат йода (с этой недели в Узбекистане запустили еженедельную программу йодизации детей).
Telegram-канал Namanganliklar.uz опубликовал заявление управления здравоохранения области, в котором говорится, что 21 сентября с 16:00 в районное медицинское объединение поступил 71 ребёнок. У них наблюдались такие симптомы, как повышение температуры тела, у некоторых — боль в животе, диарея и рвота.
Управление оперативно создало рабочую группу и начало расследование. Девять детей, чьё состояние было удовлетворительным, были отпущены домой. Остальные дети находятся под наблюдением. Реанимационных случаев нет.
Предполагаемая причина недомогания не уточняется. В сообщении управления говорится, что версия об отравлении препаратом йода проверяется. Детям давали антиструмин и йодомарин.
Рано утром 22 сентября Министерство здравоохранения Узбекистана выпустило заявление, в котором подтверждается массовое отравление детей в Чусте, но также не говорится о возможных причинах и не указывается число пострадавших. При этом министерство до этого выпустило заявление, в котором говорилось о 73 госпитализированных детях. Это сообщение было удалено.
Все дети получают лечебные процедуры согласно установленным стандартам, для постановки окончательного диагноза проводится экспертиза, ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения, говорится в заявлении.
В пятницу, 22 сентября, и другие дети постепенно выписываются из медучреждения.
Ночью пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что по факту отравления проводится доследственная проверка. Она взята под контроль прокуратуры.
„Поскольку неизвестно, чем отравились дети, просим не распространять неверную и основанную на разных предположениях информацию“, — говорится в сообщении.
В ведомстве опровергли сообщения в соцсетях о введении в Чусте чрезвычайной ситуации.
Между тем, в соцсетях пишут, что число отравившихся может быть больше.
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