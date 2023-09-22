Улица игр в Нарве: вот бы все лето так было

Горожанам предложили попробовать свои силы в диск-гольфе, гребле на каноэ, в упражнениях по футболу, волейболу, баскетболу и в других развлекательных играх.

По словам директора департамента развития и экономики Анне Веэво улица игр организована в рамках проекта „Речные променады III“.

Основная цель проекта „Речные променады III“ - это комплексное развитие и благоустройство прибрежной территории в Нарве с целью превращения приграничной территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса.

Еще в декабре прошлого года в Нарве завершились строительные работы по продолжению променада в зоне отдыха Йоаорг, в том числе на острове и в археологической зоне, а также была построена смотровая площадка „5 кроновый вид“, завершились работы по строительству велосипедно-пешеходной дорожки от острова Йоаорг до улицы Раудсилла.

Теперь в этой благоустроенной зоне можно проводить различные мероприятия. Вечером также пройдет экскурсия от Александра Опенко. На этот раз он проведет ее в виде прогулки с палками для скандинавской ходьбы. Состоятся танцевальные мастер-классы.

„Может быть, подобные аттракционы, как диск-гольф, веревочный парк и другие появятся в Нарве на постоянной основе в летний сезон, - говорит Анне Веэво. - Я сама лично мечтаю, чтобы можно было здесь летом кататься на каноэ, лодочках. Возможно, какая-нибудь фирма возьмет на себя организацию этого“.

Праздник „Улица игр“ проходит также в рамках недели устойчивой мобильности. В этом году общеевропейская неделя мобильности длится с 16 по 22 сентября. В ней примут участие 2757 городов из 43 стран мира. В Эстонии мероприятия проходят в Нарве, Тарту, Таллинне, волости Раэ и посёлке Пеэтри.